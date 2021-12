Und weiter geht's mit dem 14. Spieltag der Bundesliga! Am heutigen Samstag, 4. Dezember, stehen insgesamt sechs Begegnungen auf dem Spielplan. Eine davon ist 1899 Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt. Spielbeginn in der PreZero Arena in Sinsheim ist um 15.30 Uhr.

Die beiden heutigen Kontrahenten befinden sich jeweils mitten in einer Siegesserie. Hoffenheim gewann zuletzt zwei Bundesligaspiele am Stück, die Eintracht sogar deren drei.

Nach dem schwachen Saisonstart spielte sich das Team von Trainer Oliver Glasner durch die neun gewonnenen Punkte aus dem Tabellenkeller und belegt vor dem 14. Spieltag Tabellenplatz 12 - mit Kontakt nach oben.

Wie eng es im Tabellenmittelfeld der Bundesliga zugeht, beweist, dass Hoffenheim als Fünfter nur zwei Punkte mehr auf der Habenseite hat als Frankfurt.

Der Sieger der heutigen Partie wird nicht nur seine Serie fortsetzen, sondern sich auch in der oberen Tabellenhälfte fest beißen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo 1899 Hoffenheim vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

1899 Hoffenheim vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Alle Infos zum Spiel der Bundesliga

Begegnung 1899 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt Wettbewerb Bundesliga, 14. Spieltag Datum Samstag, 4. Dezember Anstoss 15.30 Uhr Ort PreZero Arena, Sinsheim

1899 Hoffenheim vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Bundesliga übertragen

Auch in dieser Saison ist klar festgelegt, welcher Anbieter welches Bundesligaspiel an welchem Wochentag live im TV und im LIVE-STREAM übertragen darf.

Im Free-TV können in dieser Saison nur noch zwei weitere Spiele live auf SAT.1 verfolgt werden. Ganz anders die Situation im Pay-TV und im LIVE-STREAM. Der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky zeigen nämlich alle Spiele live - natürlich in dem in den TV-Rechten festgelegten Rahmen.

DAZN ist 2021/22 für die Live-Übertragung aller Freitags- und Sonntagsspiele verantwortlich, Sky für die Live-Übertragung aller Samstagsspiele und aller Spiele in englischen Wochen.

Ein kurzer Blick auf den Kalender - heute ist Samstag, der 4. Dezember - verrät, dass Hoffenheim vs. Frankfurt exklusiv von Sky im Pay-TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

1899 Hoffenheim vs. Eintracht Frankfurt heute live im Pay-TV bei Sky

Hoffenheim vs. Frankfurt könnt Ihr heute bei Sky als Einzelspiel oder in der großen Samstagskonferenz live verfolgen.

Fangen wir mit der Übertragung des Einzelspiels an. Diese beginnt auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und auf Sky Sport Bundesliga UHD um 15.15 Uhr. Als Kommentator ist Klaus Veltman im Einsatz.

Weiter geht's mit der Konferenz. Diese startet auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) ebenfalls ab 15.15 Uhr und beinhaltet folgende Partien:

Bayer Leverkusen - SpVgg Greuther Fürth

1899 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt

FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg

FC Augsburg - VfL Bochum

Arminia Bielefeld - 1. FC Köln

Um das Einzelspiel oder die Konferenz sehen zu können, müsst Ihr entsprechendes Sky-Abo abgeschlossen haben. Alle, die noch nicht Kunde bei Sky sind, finden HIER die aktuellen Abo-Angebote.

1899 Hoffenheim vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM sehen

Sky zeigt die Spiele und Konferenzen der Bundesliga nicht nur im TV, sondern auch im LIVE-STREAM. Dafür gibt es zwei Alternativen: Sky Go und Sky Ticket. Beide Apps gibt es als kostenlosen Download im jeweiligen Store.

Über die Apps könnt Ihr Euch die Spiele auf verschiedenen Endgeräten (Smartphone, Tablet, ...) live ansehen. Doch auch der Zugriff über die Homepage auf Eurem PC und Laptop ist möglich. Wer sich das Spiel lieber auf dem TV-Gerät im Wohnzimmer ansehen will, kann dies - sofern man im Besitz eines Smart-TV ist - über die dazugehörige App machen oder den Laptop mittels eines HDMI-Kabels mit dem TV-Gerät verbinden.

"Wie Michael Jordan zu seinen besten Zeiten" - Oli Glasner



"🖼️✂️" - Admin 👇🥸#SGE pic.twitter.com/0IFVAokuUi — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) November 29, 2021

1899 Hoffenheim vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM: Sky Go

Für Sky-Abonnenten ist Sky Go im Vertrag mit inbegriffen. Um Sky Go nutzen zu können, müsst Ihr einfach die App herunterladen, Euch mit den Sky-Zugangsdaten anmelden - und schon könnt das Spiel oder die Konferenz sehen.

1899 Hoffenheim vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM bei Sky Ticket

Ihr wollt Euch nicht langfristig mit einem TV-Vertrag an Sky binden, die Bundesliga dennoch bei dem Bezahlsender verfolgen? Dann empfehlen wir Euch Sky Ticket.

Sky Ticket ist wesentlich flexibler und kann auch noch kurzfristig gebucht werden. Ihr habt die Wahl zwischen mehreren Tickets. Eine Übersicht findet Ihr HIER !