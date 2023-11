"Heul woanders": Ángel Di María watscht Lothar Matthäus wegen dessen Aussage zu Lionel Messi ab

Kritik an Lionel Messis achtem Triumph beim Ballon d'Or kommt bei Ángel Di María offenbar gar nicht gut an.

WAS IST PASSIERT? Die Kommentare von Lothar Matthäus zum Ausgang der Wahl beim Ballon d'Or in diesem Jahr kommen bei Ángel Di María (35, Benfica) nicht gut an. Der Landsmann und Nationalmannschaftskamerad von Sieger Lionel Messi (36) watschte Matthäus via Social Media ziemlich ab.

WAS WURDE GESAGT? Matthäus hatte Messis Auszeichnung vor Erling Haaland (Manchester City) am Montagabend als "Farce" bezeichnet.

Bei Sky erklärte er: "Für mich führt kein Weg an Erling Haaland vorbei! Haaland ist für mich der beste Spieler der vergangenen zwölf Monate, der bedeutende Titel mit Manchester City gewonnen hat und dabei Torrekorde gebrochen hat. Die Wahl ist eine Farce, obwohl ich Messi-Fan bin."

Der 62-Jährige ergänzte: "Über das ganze vergangene Jahr gesehen hat Haaland besser performt als Messi. Es ist unverdient, dass Messi gewonnen hat. Aber daran sieht man, dass eine WM mehr zählt als alles andere."

DIE REAKTION: Der Instagram-Account Diario.Ole griff einige der Äußerungen Matthäus' auf. Di Mariá kommentierte dies und schrieb: "Geh und heul woanders".

DIE BILDER ZUR NEWS:

Instagram

Getty Images

Getty

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi und Di María spielen seit vielen Jahren gemeinsam in der argentinischen Nationalmannschaft und pflegen ein enges Verhältnis.

Di María war dabei ebenso wie der Stürmer von Inter Miami ein Schlüsselspieler bei den argentinischen Erfolgen in den vergangenen Jahren. So war er unter anderem Finaltorschütze in Copa América, Finalissima und bei der WM-Endrunde.