"Eine Farce!" Lothar Matthäus tobt wegen Vergabe des Ballon d'Or an Lionel Messi

Messi statt Haaland: Matthäus kann die Ballon d'Or-Entscheidung überhaupt nicht nachvollziehen.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi hat erneut den Ballon d'Or gewonnen. Eine Entscheidung, die Lothar Matthäus nicht nachvollziehen kann.

WAS WURDE GESAGT? "Für mich führt kein Weg an Erling Haaland vorbei! Haaland ist für mich der beste Spieler der vergangenen zwölf Monate, der bedeutende Titel mit Manchester City gewonnen hat und dabei Torrekorde gebrochen hat. Die Wahl ist eine Farce, obwohl ich Messi-Fan bin", sagte Matthäus bei Sky.

"Über das ganze vergangene Jahr gesehen hat Haaland besser performt als Messi", ergänzte der 62-Jährige: "Es ist unverdient, dass Messi gewonnen hat. Aber daran sieht man, dass eine WM mehr zählt als alles andere."

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi, der 2022 mit Argentinien Weltmeister in Katar geworden ist, wurde am Montag bereits zum achten Mal mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet. Haaland, 2023 unter anderem Champions-League-Sieg und Meister mit Manchester City, muss derweil weiter auf seinen ersten Ballon d'Or warten.

