Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund): TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - hier läuft die Bundesliga live

Jürgen Klinsmann sitzt erstmals auf der Trainerbank der Hertha BSC und bekommt es direkt mit dem BVB zu tun! Goal erklärt, wo das Spiel zu sehen ist.

Nach nur drei Tagen im Amt steht für Hertha BSCs neuen Trainer Jürgen Klinsmann gleich ein echter Brocken bevor. Zum 13. Spieltag der gastiert in der Hauptstadt. Anstoß im Berliner Olympiastadion ist heute Nachmittag (Samstag) um 15.30 Uhr.

Das Traineramt bis Saisonende trat Klinsmann nicht nur aus sportlichen Gründen an. Seit seiner Kindheit hat der ehemalige Bundestrainer eine emotionale Bindung zum Klub. Nun soll er den gebeutelten Verein (Platz 15) vor der Abstiegszone retten.

An der Seitenlinie werden die Augen heute Nachmittag jedoch nicht nur auf den Hertha-Coach gerichtet sein. Dortmunds Trainer Lucien Favre steht nach mäßiger Hinrunde ebenfalls unter genauer Beobachtung. Trotz der 1:3-Niederlage vergangenen Mittwoch gegen den FC Barcelona blieb er jedoch vorerst im Amt.

In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zur Übertragung von Hertha gegen Borussia Dortmund! Kurz vor Anpfiff präsentieren wir Euch zudem die offiziellen Aufstellungen.

vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Daten zum Spiel der Bundesliga

Duell Hertha BSC vs. Borussia Dortmund Datum Sa., 30. November 2019 | 15.30 Uhr Ort Olympiastadion, Berlin Zuschauer 74.475 Plätze

Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund): Wo wird die Bundesliga heute Nachmittag im TV gezeigt?

In der bisherigen Saison konnten die Fans der Bundesliga bereits Live-Spiele im Pay-TV bei Sky sehen, beim Streaming-Anbieter DAZN und sogar im Free-TV schauen. Wo läuft heute also Hertha gegen BVB?

Wird Hertha BSC gegen BVB (Borussia Dortmund) heute im Free-TV gezeigt?

Wer sich erhofft hatte, dass die heutige Partie kostenlos empfangbar ist, wird leider enttäuscht. Kein Free-TV-Sender besitzt die Übertragungsrechte an der Begegnung aus dem Olympiastadion.

Bundesligafußball wird erst wieder am 18. Spieltag kostenlos empfangbar sein, wenn das erste Spiel der Rückrunde stattfindet.

Wo läuft Hertha BSC gegen BVB (Borussia Dortmund) heute im Pay-TV?

Der Bezahlsender Sky besitzt das größte Rechtepaket an der diesjährigen Bundesligasaison. Hier laufen alle Samstagsspiele live und in kompletter Länge. Hertha gegen BVB wird somit live auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD zu sehen sein.

Ab 15.15 Uhr könnt Ihr einschalten und den Vorberichten lauschen. Kommentator Kai Dittmann begleitet Euch während der 90 Minuten. Wer das Spiel lieber in der Konferenz mit den vier Parallelspielen schauen mag, kann Sky Sport Bundesliga 1 oder Sky Sport Bundesliga 1 HD einschalten.

Um die Sender zu empfangen, wird jedoch ein Abonnement benötigt. Zu welchen Konditionen Ihr die Abos derzeit buchen könnt, lest Ihr auf der offiziellen Webseite von Sky.

Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund): Wo läuft das Spiel heute Nachmittag im LIVE-STREAM?

Sky zeigt sein Programm nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Internet per LIVE-STREAM. Hertha gegen BVB könnt Ihr somit via Sky Go und Sky Ticket live verfolgen.

Solltet Ihr ein TV-Abo bei Sky besitzen, ist der Login auf skygo.de kostenlos möglich. Hier könnt Ihr unterwegs auf Euren mobilen Geräten sämtliche Streams abrufen.

Das Angebot von Sky Ticket könnt Ihr hingegen abschließen, ohne dabei die Freischaltung für die TV-Sender bezahlen zu müssen. Somit ist das Angebot etwas günstiger - im ersten Monat kostet das Abo 9,99 Euro , anschließend erhöht sich der Preis auf 29,99 Euro monatlich.

Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund): DAZN präsentiert Euch die Highlights

Ihr könnt die Live-Übertragung nicht schauen, wollt aber dennoch über das Spiel Bescheid wissen? Keine Sorge, denn bereits 40 Minuten nach Abpfiff könnt Ihr auf DAZN die Highlights zwischen Hertha und BVB anschauen.

Somit könnt Ihr die wichtigsten Szenen vom ersten Spiel von Trainer Jürgen Klinsmann im Dienste der Hertha noch mal nacherleben. Das kurze Video mit den schönsten Aktionen ist jederzeit auf Abruf verfügbar.

Um das Angebot nutzen zu können, benötigt Ihr jedoch ein Abonnement bei DAZN. Wie Ihr Euch dort anmelden könnt, lest Ihr unter diesem Link !

Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund): Goal schreibt Euch einen LIVE-TICKER

Selbstverständlich ist auch Goal beim Spiel zwischen der Hertha und dem BVB vertreten und berichtet für Euch aus dem Olympiastadion. Das Spielgeschehen könnt Ihr auf Goal.com via LIVE-TICKER verfolgen.

Hier werden Euch alle wichtigen Aktionen im Minutentakt geschildert und mit interessanten Zahlen und Statistiken aufbereitet. Klickt Euch über diesen Link direkt zum LIVE-TICKER von Goal.

Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellungen

Welche Veränderungen bringt Jürgen Klinsmann in die Startelf der Hertha? Und wird Jadon Sancho auf Seiten des BVB wieder von Beginn an auflaufen?

Die Antworten findet Ihr hier kurz vor Spielbeginn, wenn die Aufstellungen offziell bekanntgegeben wurden.

🗣 "Es liegt an uns, was morgen passiert", sagt @J_Klinsmann vor #BSCBVB .

Die Pressekonferenz findet ihr in voller Länge wie gewohnt auf unserem YouTube-Kanal. #hahohe pic.twitter.com/pmgjgBs9aL — Hertha BSC (@HerthaBSC) 29. November 2019

Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Berichterstattung im Überblick