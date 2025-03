Die kriselnde Hertha empfängt heute Schalke 04 in der 2. Bundesliga. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

Am heutigen Samstag, 8. März, muss Schalke auswärts bei Hertha BSC ran. Der Anstoß erfolgt um 13 Uhr.

Gespielt wird im altehrwürdigen Olympiastadion in Berlin.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Hertha BSC vs. Schalke 04 heute im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Hertha BSC vs. Schalke 04: Wann ist der Anstoß?

Spiel: Hertha BSC vs. Schalke 04 Wettbewerb: 2. Bundesliga Datum: 8. März 2025 Uhrzeit: 13 Uhr Ort: Olympiastadion (Berlin)

Hertha BSC vs. FC Schalke 04 heute im LIVE STREAM und live im Free TV: Sky, DAZN oder RTL?

Hertha BSC vs. Schalke 04 im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Hertha BSC News

Die Berliner stecken tief in der Krise, nur einen Punkt konnte man in den letzten sechs Spielen holen. Inzwischen ist man nur noch vier Punkte vor dem Relegationsplatz. An Verletzungen liegt es nicht, mit Brooks, Dudziak und Hussein gibt es zwar drei offiziell verletzte Spieler, diese hatten jedoch auch davor schon keine großen Rollen im Team.

Die Aufstellung von Hertha BSC

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Spielbeginn hier veröffentlicht.

Getty Images Sport

Schalke 04 News

Die Schalker liegen zwar auch nur auf Position Zwölf in der Tabelle, konnten jedoch zwei der vergangen drei Spiele gewinnen. Der Ausfall von Toptorjäger Moussa Sylla (13 Saisontore) schmerzt, ansonsten fehlen nur die noch jungen Hojlund und Amoussou-Tchibara, welche jedoch auch davor nur Ergänzungsspieler waren.

Die Aufstellung von Schalke 04

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Spielbeginn hier veröffentlicht.

Getty Images Sport

Hertha BSC vs. Schalke 04 heute im Live Stream und live im TV: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 99 Siege Hertha 37 Siege Schalke 45 Unentschieden 17 Letztes Duell FC Schalke 04 vs. Hertha BSC 2:2 (2. Bundesliga, 5. Oktober 2024)

