Heute geht das Spiel Hertha BSC vs. Union Berlin über die Bühne. Doch läuft das Derby heute im TV und LIVE STREAM nur bei Sky? GOAL hat alle Infos.

Wir befinden uns am 18. Spieltag in der Bundesliga. Hierbei findet am Samstag unter anderem das Stadtderby Hertha BSC vs. Union Berlin statt. Der Anstoß im Olympiastadion erfolgt um 15.30 Uhr.

Die Hausherren im Aufeinandertreffen Hertha BSC vs. Union Berlin warten seit fünf Derbys auf einen Sieg. Denn: Die heute von Sandro Schwarz trainierte Elf setzte sich zuletzt im Kalenderjahr 2020 zweimal zu Hause gegen die Eisernen durch.

Danach erreichte Union Berlin gegen die Alte Dame ein Unentschieden und vier Siege am Stück. Hierbei bezwang das Team von Urs Fischer die Alte Dame im Vorjahr zunächst zweimal im Olympiastadion. Anschließend gelang zum Auftakt der Bundesliga 2022/23 ein Dreier im Stadion An der Alten Försterei.

Heute um 15.30 Uhr steigt in der Bundesliga das Spiel Hertha BSC vs. Union Berlin. Aber läuft das Derby heute im TV und LIVE STREAM nur bei Sky? GOAL versorgt Euch mit allen Infos.

Hertha BSC vs. Union Berlin heute im TV und LIVE STREAM: Läuft das Derby nur bei Sky? Die Eckdaten

Spiel: Hertha BSC vs. Union Berlin Datum: Samstag, 28. Januar 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr Stadion: Olympiastadion Berlin

Hertha BSC vs. Union Berlin heute live im TV anschauen

Sky besitzt die alleinigen Rechte an sämtlichen Samstagspartien in der Bundesliga. Somit läuft das Derby Hertha BSC vs. Union Berlin ausschließlich beim Pay-TV-Anbieter. Dieser nutzt etliche Kanäle, wobei Ihr für die Ausstrahlung in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) schalten müsst.

Die Eckdaten zur Fernsehübertragung aus dem Olympiastadion:

Sender: Sky Sport Bundesliga 2 (HD)

Sky Sport Bundesliga 2 (HD) Vorberichte ab: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Spielbeginn: 15.30 Uhr

Allerdings kommt Ihr für das Schauen der TV-Ausstrahlung des Derbys zwischen der Alten Dame und den Eisernen nicht um das Bundesliga-Paket herum. Ihr könnt es als Einzelabo für 27 Euro oder in Kombination mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro beziehen. Sky versorgt Euch auf seiner Webseite mit vielen Infos.

Hertha BSC vs. Union Berlin heute in der Bundesliga Sky Konferenz mitverfolgen

Am Samstag finden insgesamt sechs Begegnungen des 18. Spieltags in der Bundesliga statt. Hiervon steigen fünf um 15.30 Uhr: Neben dem Derby sind noch Freiburg – Augsburg, Mainz 05 – Bochum, Hoffenheim – Gladbach und Werder Bremen – Wolfsburg angesetzt. Daher könnt Ihr Euch die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga (HD) und auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) ansehen.

Doch Informationen zur Konferenz:

Beginn der Übertragung: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga (HD)

Sky Sport Bundesliga (HD) Gezeigte Spiele: SC Freiburg vs. FC Augsburg, Hertha BSC vs. Union Berlin, 1. FSV Mainz 05 vs. VfL Bochum, TSG Hoffenheim vs. Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen vs. VfL Wolfsburg.

Hertha BSC vs. Union Berlin heute via LIVE STREAM anschauen

Wenn Ihr ohne TV-Gerät auskommen müsst, könnt Ihr es mit den LIVE STREAMS angehen. Denn: Sky strahlt sein komplettes Angebot zusätzlich im Netz aus. Somit könnt Ihr von überall aus das Derby Hertha BSC vs. Union Berlin mitverfolgen. Hierfür stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl.

So könnt Ihr Hertha BSC vs. Union Berlin bei Sky Go mitverfolgen

Wenn die notwendige Aktivierung bereits erfolgte, könnt Ihr es mit Sky Go angehen. Die Bedienung des hauseigenen Streaming-Portals gelingt im Handumdrehen. Denn: Ihr müsst Euch grundsätzlich nur anmelden. Allerdings erfolgt die dafür notwendige Freischaltung nicht sofort. Deshalb müsst Ihr bei einem heutigen Abschluss wahrscheinlich WOW oder eine Wiederholung nutzen.

So könnt Ihr Euch Hertha BSC vs. Union Berlin bei WOW sehen

Bei WOW, das vormals Sky Ticket hieß, erfolgt die Aktivierung unverzüglich. Zudem müsst Ihr Euch nicht binden. Das Paket Supersport Monat für 29,99 Euro ermöglicht den Zugang zum gesamten Sportprogramm. Davon könnt Ihr mit zwei Geräten profitieren. Das Angebot umfasst zusätzlich etwa die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal, Englands Premier League, die NHL, die ATP World Tour, die PGA Tour und die Formel 1.

Hertha BSC vs. Union Berlin: Der LIVE-TICKER

Außerdem ist Euch mit dem TICKER von GOAL geholfen. Denn: Wir informieren Euch über alle interessanten Geschehnisse im Spiel Hertha BSC vs. Union Berlin. Hierzu bekommt Ihr von uns Push-Benachrichtigungen.

Highlights bei DAZN, in der ARD und im ZDF: So seht Ihr Hertha BSC vs. Union Berlin

Die Nutzer von DAZN können sich ab 17.30 Uhr die Höhepunkte des Derbys Hertha BSC vs. Union Berlin in der Highlight Show anschauen. Außerdem zeigen Euch die Sportschau der ARD ab 18.30 Uhr und das aktuelle Sportstudio des ZDF ab 23.00 Uhr die wichtigsten Szenen. Ihr könnt alle Sendungen zusätzlich im Stream auf den jeweiligen Websites schauen.

Hertha BSC vs. Union Berlin: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Etwa eine Stunde vor dem Anstoß folgen die Startformationen.