Hertha BSC: Jürgen Klinsmann kündigt nach Rücktritt Live-Chat mit Fans an

Die Kuriositäten in Berlin gehen weiter: Zuerst kündigen die Hertha-Bosse eine Pressekonferenz an, nun kommt Klinsmann den Verantwortlichen zuvor.

Jürgen Klinsmann wird sich nach seinem überraschenden Rücktritt als Cheftrainer des Bundesligisten den Fragen der Fans stellen. In einem Live-Chat am frühen Mittwochabend (18 Uhr) auf seiner Facebook-Seite will Klinsmann "über die Gründe für den Schritt" sprechen, schrieb er in einem Facebook-Post.

Damit kommt der 55-Jährige den Verantwortlichen des Klubs im Hinblick auf eine öffentliche Stellungnahme zuvor. Hertha-Präsident Werner Gegenbauer, Manager Michael Preetz und Investor Lars Windhorst werden sich am Donnerstag (11.30 Uhr) auf einer Pressekonferenz zur weiteren Zukunft des Vereins äußern.

Hertha BSC: Klinsmann verkündet Rücktritt nach nur 76 Tagen im Amt

Mit Spannung werden die Aussagen von Windhorst erwartet. Der Groß-Investor hatte Klinsmann in den Klub geholt. Fraglich ist, ob Klinsmann sein Amt im Aufsichtsrat des Klubs weiter ausübt. Das würde im Verein nach dem Streit mit Preetz zu großen Spannungen führen.

Klinsmann war am Dienstag nach nur 76 Tagen als Hertha-Trainer zurückgetreten.