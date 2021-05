Hertha BSC schlägt den SC Freiburg: Die Bundesliga im TICKER zum Nachlesen

Im Bundesliga-Nachholspiel feiert Hertha BSC gegen Freiburg einen ganz wichtigen Sieg. Die Partie gibt es hier im TICKER zum Nachlesen.

Im zweiten Spiel nach der 23-tägigen Quarantäne hat Hertha BSC einen souveränen Sieg eingefahren. Am Donnerstag setzte sich das Team von Trainer Pal Dardai gegen den SC Freiburg im Berliner Olympiastadion mit 3:0 (2:0) durch.

Trotz neun neuer Spieler in der Anfangsformation legten die Berliner schon in der ersten Hälfte mit zwei Toren den Grundstein für den Erfolg. Nemanja Radonjic machte dann kurz vor Schluss alles klar.

Hertha BSC - SC Freiburg Anpfiff: 18.30 Uhr Tore 1:0 Piatek (13.), 2:0 Pekarik (22.), 3:0 Radonjic (85.) Aufstellung Hertha Schwolow - Torunarigha, Boyata (75. Stark), Alderete - Pekarik, Ascacibar, Guendouzi (39. Khedira), Dilrosun (62. Cunha), Darida (75. Zeefuik) - Piatek (62. Cordoba), Radonjic Aufstellung Freiburg F. Müller - Lienhart, Gulde, K. Schlotterbeck (46. Grifo) - Schmid, Santamaria (46. Keitel), Höfler, Günter, Sallai (83. Jeong), Höler (70. Höler) - Demirovic (87. Til) Gelbe Karten Alderete (20.), Guendouzi (38.), Torunarigha (64.), Darida (69.) - Höfler (36.), Demirovic (42.), Sallai (80.)

Fazit | Die Freiburger dagegen kassieren die vierte Auswärtsniederlage in Serie und dürften damit endgültig den Anschluss an die internationalen Plätze verloren haben. Die Breisgauer zeigten sich nach Wiederanpfiff verbessert, insgesamt war das aber zu dünn, was die Mannschaft von Christian Streich zu bieten hatte. Am Sonntagmittag geht es zuhause gegen den 1. FC Köln.

Fazit | Die Hertha holt damit auch im zweiten Spiel nach dem Restart Punkte und springt auf Platz 14 der Tabelle. Das Team von Pal Dardai machte nach Wiederanpfiff nicht mehr viel nach vorne, nutzte aber auch die fehlende Gefahr der Freiburger, um die Führung am Ende sicher runterzuspielen. Am Sonntag treffen die Berliner im Abstiegskrimi auf Arminia Bielefeld.

Hertha BSC vs. SC Freiburg im LIVE-TICKER: ABPFIFF

90.+1 | Die Nachspielzeit läuft, drei Minuten Nachschlag gibt es!

89. | Bei der Hertha läuft damit heute alles zusammen. Der viel gescholtene Stürmer, ausgeliehen von Olympique Marseille, erzielt damit seinen ersten Bundesliga-Treffer und dürfte die Freiburger endgültig auf die Verliererstraße geschickt haben.

87. | Freiburg tauscht nochmal im Sturm: Til kommt für Demirovic.

Hertha BSC vs. SC Freiburg im LIVE-TICKER: WECHSEL

85. | Radonjic macht den Deckel drauf! Der Stürmer spurtet auf der linken Seite Schmid aus, geht dann links im Sechzehner an Lienhart vorbei und netzt aus neun Metern leicht linker Position oben rechts ein.

TOOOR! Hertha BSC - SC Freiburg 3:0 | Torschütze: Radonjic

83. | Nächster Wechsel beim SCF: Jeong ersetzt Sallai.

Hertha BSC vs. SC Freiburg im LIVE-TICKER: WECHSEL

82. | Noch gut zehn Minuten sind auf der Uhr in Berlin. Bleibt es beim 2:0 für die Hertha oder sehen wir noch einen Treffer im zweiten Durchgang?

80. | Auch Sallai ist nun verwarnt, nachdem der Stürmer Torunarigha auf den Fuß gestiegen war. Es ist die vierte Gelbe Karte für den Ungarn in dieser Spielzeit.

Hertha BSC vs. SC Freiburg im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

78. | Die Freiburger sind keineswegs deutlich schlechter, schaffen es aber nicht, wirklich konstant Gefahr auf den Rasen zu bringen. Die vierte Auswärtsniederlage in Serie wäre nicht unverdient.

76. | Petersen! Demirovic bedient den eben erst eingewechselten Stürmer nochmal von der rechten Seite flach vor dem Elfmeterpunkt, wo Petersen aus acht Metern direkt abzieht. Sein Schuss geht knapp über das rechte Lattenkreuz.

75. | Nochmal ein Doppelwechsel bei der Hertha: Kapitän Boyata verlässt den Rasen für Stark und Zeefuik kommt für Darida.

Hertha BSC vs. SC Freiburg im LIVE-TICKER: WECHSEL

74. | Die Uhr tickt aus Freiburger Sicht erbarmunglos runter, die Breisgauer schaffen es nun nicht mehr, die Hertha wirklich unter Druck zu setzen. Gut 15 Minuten sind noch auf der Uhr.

72. | Cunha zwingt Müller zum Eingreifen! Der Brasilianer nimmt einen Abpraller direkt aus 22 Metern zentraler Position, der Schuss hoppelt an den linken Pfosten und knallt von dort an Müllers Kopf. Der Freiburger hat Glück: Statt ins eigene Tor geht den Ball ins Toraus.

70. | Bei den Freiburgern kommt Routinier Petersen für Höler.

Hertha BSC vs. SC Freiburg im LIVE-TICKER: WECHSEL

69. | Darida holt im Mittelfeld Sallai von den Beinen, auch der Tscheche ist damit verwarnt. Es ist seine dritte Gelbe Karte in der Laufenden Spielzeit.

Hertha BSC vs. SC Freiburg im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

68. | Grifo sucht aus dem Zentrum heraus Schmid auf der rechten Seite, Alderete hält in den hohen Ball aber clever den Kopf rein. Für die Freiburger bleibt es schwierig in Sachen Durchkommen.

66. | Demirovic will sich gegen Ascacibar an der linken Eckfahne durchsetzen, scheitert aber erneut am zweikampfstarken Argentinier. Die Hertha steht defensiv weiterhin sicher.

64. | Torunarigha kassiert nach einem taktischen Foul im Mittelfeld nochmal Gelb, Benjamin Cortus hat sich in Sachen Karten im zweiten Durchgang aber etwas zurückgehalten.

Hertha BSC vs. SC Freiburg im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

62. | Und da passiert es auch schon: Cordoba kommt für Torschütze Piotek und Cunha ersetzt Dilrosun.

Hertha BSC vs. SC Freiburg im LIVE-TICKER: WECHSEL

60. | Auf der Berliner Bank deuten sich offensive Wechsel an, Dardai scheint im Spiel nach vorne nochmal nachlegen zu wollen.

58. | Die Freiburger zeigen sich nach Wiederanpfiff definitiv verbessert, auch wenn noch die klaren Offensivaktionen fehlen. Ganz unmöglich ist ein Comeback der Breisgauer nicht.

56. | Darida versucht es für die Hertha erstmals im zweiten Durchgang mal aus der Distanz, sein Schuss aus gut 30 Metern zentraler Position geht aber deutlich links am Kasten von Müller vorbei.

54. | Höler fast mit dem Anschlusstreffer! Günter bedient den Stürmer flach von links am kurzen Pfosten, wo Höler aus sieben Metern direkt abzieht, seinen Versuch aber knapp rechts am Tor von Schwolow vorbeisetzt.

52. | Die Offensivaktionen der Hertha gehören nun weitestgehend der Vergangenheit an, die Berliner spielen und pressen kaum noch nach vorne. Mal schauen, ob sich die defensive Ausrichtung nicht noch rächt.

50. | Pal Dardai wirkt an der Seitenlinie alles andere als zufrieden, der Ungar schiebt sene Mannschaft immer wieder hin und her, will keine Nachlässigkeit aufkommen lassen. Ein Sieg heute wäre enorm wichtig.

48. | Freiburg kommt besser aus der Kabine, schafft es hin und wieder, offensiv in aussichtsreiche Positionen zu kommen. Druck verspürt die Hertha aber nicht.

46. | Doppelwechsel beim SCF: Grifo kommt für Schlotterbeck und Keitel ersetzt Santamaria.

Hertha BSC vs. SC Freiburg im LIVE-TICKER: WECHSEL

Hertha BSC vs. SC Freiburg im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

Pause | Freiburg dagegen kommt in der Fremde erneut nicht in Tritt und scheint den Anschluss an die internationalen Ränge zu verlieren. Die Breisgauer kommen im Spiel nach vorne bisher nur punktuell zum Abschluss, defensiv waren zwei Unaufmerksamkeiten folgenschwer für das Halbzeitergebnis. Noch ist aber alles drin.

Pause | Die Hertha ist damit auf dem beste Weg, einen Big Point im Abstiegskampf zu landen. Die Alte Dame zeigte sich in der Offensive enorm effizient und verteidigt bisher sehr sicher, allerdings wurde es nach dem zweiten Treffer etwas lethargisch bei der Mannschaft von Pal Dardai. Durch sind die Hauptstädter noch nicht.

Hertha BSC vs. SC Freiburg im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45. | Die Nachspielzeit im ersten Durchgang läuft, zwei Minuten werden nachgespielt.

43. | Demirovic mit dem nächsten Abschluss! Der Stürmer probiert es aus 17 Metern zentraler Position einfach mal mit Wucht, sein halbhoher Schuss geht aber knapp rechts am Tor von Schwolow vorbei.

42. | Demirovic holt sich die nächste Verwarnung ab, für ihn ist es nach einem Tritt von hinten gegen Darida die sechste in der laufenden Spielzeit.

Hertha BSC vs. SC Freiburg im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

41. | Die Freiburger werden immer häufiger bei Schiedsrichter Cortus vorstellig, sind ein wenig unzufrieden mit dem bisherigen Spielverlauf. Am Unparteiischen liegt es aber definitiv nicht, dass die Gäste 0:2 hinten liegen.

39. | Da ist der angekündigte Wechsel: Khedira kommt für Guendouzi in die Partie.

Hertha BSC vs. SC Freiburg im LIVE-TICKER: WECHSEL

38. | Kuriose Szene: Guendouzi kassiert nach einem nicht ausgeführten Einwurf Gelb und bleibt dann Sitzen, er wird nämlich nun doch verletzungsbedingt ausgewechselt. Es ist allerdings seine fünfte Verwarnung in dieser Saison, er fehlt damit am Wochenende ohnehin.

Hertha BSC vs. SC Freiburg im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

36. | Höfler grätscht Darida von hinten in die Beine, Schiedsrichter Cortus zieht direkt die nächste Gelbe Karte. Für Höfler ist es schon die elfte in dieser Spielzeit.

Hertha BSC vs. SC Freiburg im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

34. | Die Gastgeber überlassen den Freiburgern nun sogar den Ball, die Gäste können damit aber derzeit wenig anfangen. Bisher sieht das nach einem lockeren Donnerstagabend für die Hauptstädter aus.

32. | Demirovic bleibt nach dem nächsten Zweikampf mit Alderete liegen, diesmal wird die Aktion aber für den bereits verwarnten Spanier gepfiffen. Hertha steht im Spiel gegen den Ball nach wie vor stabil.

30. | 15 Minuten noch bis zur Pause. Sehen wir noch einen Treffer oder bleibt es beim 2:0 für die Hertha?

28. | Nächste kurze Schrecksekunde für die Hertha, denn Guendouzi war nach dem Schuss von Demirovic mit dem Freiburger zusammengerauscht. Der Franzose muss an der Seitenlinie behandelt werden, scheint aber weiterspielen zu können.

26. | Freiburg mit einem Lebenszeichen! Demirovic probiert es nach kurzem Dribbling mal aus 18 Metern leicht linker Position, Schwolow ist oben rechts aber stark zur Stelle und wehrt den Schuss sicher ab.

24. | Pekarik erzielt damit seinen dritten Saisontreffer, für die Hertha nimmt die heutige Begegnung schon Züge der Begegnung gegen Bayer Leverkusen an. Die endete am Ende 3:0 - ein gutes Omen?

22. | Die Hertha ist on fire! Radonjic geht an der linken Sechzehnerkante stark an Lienhart vorbei und bedient dann per Flanke Pekarik im Fünfer, der Mittelfeldspieler nickt aus vier Metern ins lange Eck ein.

TOOOR! Hertha BSC - SC Freiburg 2:0 | Torschütze: Pekarik

20. | Alderete holt sich nach einem harten Einsteigen gegen Günter auf der rechten Seite die erste Gelbe Karte der Saison ab, für ihn ist es die zweite im laufenden Wettbewerb.

Hertha BSC vs. SC Freiburg im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

19. | Hertha scheint die große Rotation nicht wirklich zu stören, die Gastgeber sind nun gut im Spiel und scheinen das vierte Heimspiel in Serie nicht zu verlieren. Freiburg im Gegenzug droht die vierte Niederlage in der Fremde in Serie.

17. | Die Freiburger dagegen wirken in der Defensive erstmal geschockt, kommen kaum in eine stabile Ordnung. Die Berliner sind nun definitiv am Drücker.

15. | Für Piatek ist es der siebte Saisontreffer, der Pole trifft damit zum zweiten Mal nach der Quarantäne für die Hertha. Die Hauptstädter gehen durchaus gegen den Spielverlauf in Führung, springen aber im Moment auf Platz 14.

13. | Piatek staubt für die Hertha ab! Nach einem Flachschuss von Torunarigha ist es der Pole, der einen Abpraller von Müller ans rechte Fünfereck nutzt und flach ins lange Eck einschiebt. Die überraschende Führung für die Hertha.

TOOOR! Hertha BSC - SC Freiburg 1:0 | Torschütze: Piatek

11. | Guendouzi erobert im Mittelfeld mal den Ball, der junge Franzose verstolpert die gute Konteraktion aber prompt, Höler erobert sich den Ball schnell zurück.

9. | Schwolow bleibt nach dem Zusammenprall im eigenen Fünfer liegen, für den ehemaligen Freiburger geht es aber nach einer kurzer Verschnaufpause ohne Probleme weiter.

7. | Erster Abschluss Höler! Günter chippt einen Freistoß von halbrechts clever an den kurzen Pfosten zu Höler, der aus der Drehung vom rechten Fünfereck abzieht, aber noch von Schwolow geblockt wird.

5. | Freiburg kommt langsam besser in die Partie, die Gäste schieben sich im Mittelfeld nun sicherer nach vorne und melden eigene Offensivansprüche an. Hertha dagegen wird nun in die Defensive gedrängt.

3. | Die Hertha bringt die erste Ecke von der rechten Seite in den Fünfer der Freiburger, dort pflückt Müller die Kugel aber sicher aus der Luft.

1. | Los gehts! Der Ball rollt in Berlin!

Hertha BSC vs. SC Freiburg im LIVE-TICKER: ANPFIFF

vor Beginn | Schiedsrichter der Partie ist Benjamin Cortus, an den Seitenlinien wird er unterstützt von Florian Heft und Marco Achmüller. Vierter Offizieller ist Patrick Itrrich. An den Video-Monitoren sitzt heute Markus Schmidt.

vor Beginn | Zwei Punkte Rückstand hat die Hertha bei zwei Spielen weniger auf Platz 16 und den 1. FC Köln, drei auf einen Nichtabstiegsplatz und Arminia Bielefeld. Die Berliner machten trotz der Corona-Zwangspause gegen Mainz einen ordentlichen Eindruck, die Probleme aus den Begegnungen vor der Quarantäne sind allerdings nicht verschwunden. Hertha spielt weiterhin kaum konstant, offensiv wie defensiv wirkt das Team von Pal Dardai phasenweise enorm lethargisch. Hinzu kommt: Der Rassismus-Eklat um Jens Lehmann, der in der Entlassung des ehemaligen Nationalspielers als Aufsichtsrat endete, bringt weiter keine Ruhe in die Hauptstadt.

vor Beginn | Christian Streich tauscht nach dem 1:1 gegen 1899 Hoffenheim nur zweimal: Heintz wird in der Dreierkette durch Gulde ersetzt, im zentralen Mittelfeld beginnt Santamaria für Keitel.

vor Beginn | Pal Dardai rotiert nach dem Nachholspiele gegen Mainz erwartungsgemäß radikal und tauscht seine Startelf auf neun Positionen aus: Einzig Guendouzi und Schwolow behalten ihre Plätze in der Startelf.

vor Beginn | Die Nachholspiele für die Hertha gehen weiter: Nach dem 1:1 am Montagabend gegen den FSV Mainz 05 wartet heute mit dem SC Freiburg ein tabellarisch gesehen zumindest deutlich stärkerer Gegner. Gelingt den Hauptstädtern ein Befreiungsschlag im Abstiegskampf?

vor Beginn | Herzlich willkommen zum Nachholspiel in der Bundesliga zur zwischen Hertha BSC Berlin und dem SC Freiburg.

Hertha BSC vs. SC Freiburg: Die Aufstellungen

Aufstellung Hertha BSC: Schwolow - Torunarigha, Boyata, Alderete - Pekarik, Ascacibar, Guendouzi, Dilrosun, Darida - Piatek, Radonjic

Aufstellung SC Freiburg: F. Müller - Lienhart, Gulde, K. Schlotterbeck - Schmid, Santamaria, Höfler, Günter, Sallai, Höler - Demirovic

Hertha BSC vs. Freiburg im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Der Sport-Club Freiburg gewann zuletzt erstmals zwei Bundesliga-Spiele in Folge gegen Hertha BSC (2:1, 4:1 jeweils zu Hause) – nur in der 2. Liga 1984 feierte der SC zuvor zwei Siege in Folge im Profifußball gegen die Berliner, mehr waren es noch nie.

Nach zuvor drei Niederlagen in vier Heimspielen ist Hertha BSC aktuell seit vier Bundesliga-Heimspielen gegen den SC Freiburg unbesiegt (zwei Siege, zwei Remis) und holte dabei acht Punkte – so viele wie in den neun BL-Heimduellen zuvor zusammen.

Gegen kein anderes Team hat Hertha BSC in seiner Bundesliga-Historie zu Hause so einen niedrigen Torschnitt pro Spiel wie gegen den SC Freiburg (0,86). Die Breisgauer haben bei mindestens zwei Gastspielen nur beim MSV Duisburg einen niedrigeren Gegentorschnitt im Oberhaus (0,8) als bei der Hertha.

Hertha BSC ist erstmals seit November/Dezember des Vorjahres vier Bundesligaspiele lang ungeschlagen (ein Sieg, drei Remis). Die letzten drei Partien endeten allerdings allesamt unentschieden, wie letztmals im Herbst 2018. Öfter hintereinander teilten die Berliner im Oberhaus im Frühjahr 2006 die Punkte (fünf, Vereinsrekord).

Nach 29 Spielen stehen die Berliner bei 27 Punkten – immer wenn sie in der Bundesliga zu diesem Zeitpunkt weniger als 29 Punkte hatten, stiegen sie am Saisonende ab. Letztmals war dies 2011/12 der Fall (27 Punkte, 16. am Saisonende).

Wie in der Vorsaison steht Sport-Club Freiburg nach 30 Bundesliga-Saisonspielen bei 41 Punkten, 2019/20 landeten die Breisgauer am Ende auf Rang acht.

Aufwärtstrend: Erstmals seit Februar blieb der Sport-Club Freiburg zuletzt wieder in zwei Bundesliga-Spielen in Folge ungeschlagen (damals ebenfalls zwei) und holte gegen Schalke und Hoffenheim vier von sechs möglichen Zählern.

Hertha BSC traf zuletzt gegen Mainz 05 erst zum zweiten Mal in dieser Bundesliga-Saison nach einem Freistoß, nur Schalke und Bielefeld seltener (je einer). Insgesamt stehen die Hauptstädter bei nur sechs Standardtoren, nur Schalke 04 erzielte weniger nach ruhenden Bällen (drei).

Freiburgs Vincenzo Grifo ist nach seinem Tor zuletzt gegen Hoffenheim mit nun acht Saisontoren gemeinsam mit Sallai der beste Freiburger Torschütze in dieser Bundesliga-Saison – nie traf Grifo in einer BL-Saison so oft.

Gegen keinen Verein sammelte Freiburgs Vincenzo Grifo mehr Torbeteiligungen in der Bundesliga als gegen Hertha BSC (sechs, zwei Tore und vier Vorlagen) – alleine drei davon sammelte er in den jüngsten beiden Duellen beider Teams.

Hertha BSC vs. Freiburg heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Hertha vs. Freiburg heute ... ... im TV DAZN (Smart TV) ... im LIVE-STREAM DAZN ... LIVE-TICKER Goal

Hertha BSC vs. SC Freiburg im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Den Comeback-Punkt nahm Sami Khedira natürlich nur zu gerne mit, schließlich war er für Hertha BSC nach der langen Quarantäne ein "kleiner Schritt in die richtige Richtung". Und doch gab es für den Weltmeister von 2014 viel Wichtigeres. "Unsere Leistung hat gezeigt, dass noch nicht alles richtig rund läuft, aber dass wir als Team kämpfen", lobte Khedira nach dem 1:1 (1:1) beim FSV Mainz 05: "Denn es geht immer nur, wenn du merkst, dass eine Familie auf dem Platz steht, ein Teamgeist herrscht und jeder für jeden kämpft."

Dieser neue Teamgeist soll Herthas Trumpf im Abstiegskampf sein. Das war freilich nicht immer so - ansonsten würde eine Mannschaft solcher Qualität nicht als Tabellenvorletzter in den Saisonendspurt gehen. Doch die Hoffnung lebt, die Berliner sind in der zweiwöchigen Isolation enger zusammengerückt und überzeugten im Nachholspiel bei den formstarken Mainzern vor allem durch diese Geschlossenheit.

"Dessen", sagte Mittelfeldstratege Khedira, "ist sich unsere junge Mannschaft immer bewusster geworden." Zwar hakte es spielerisch teilweise noch gewaltig - nach nur drei Trainingseinheiten nach der Quarantäne auch nicht verwunderlich. Doch der Wille, den Abstiegskampf anzunehmen und an einem Strang zu ziehen, war bis hin zur lautstarken Bank zu spüren.

"Ich bin sehr zufrieden. Das war mehr als ich erwartet habe", schwärmte Trainer Pal Dardai, schließlich habe sein Team in der zweiten Hälfte auch "bessere Spielzüge gezeigt" - und durch Krzystof Piatek (82.) sogar die Riesenchance auf den Sieg. Doch der Pole brachte den Ball aus drei Metern nicht im Tor unter. "Auf diesem Spiel kann man aufbauen", befand Dardai dennoch und betonte: "Wichtig ist diese Gemeinsamkeit."

Und deshalb schwor der Coach sein Team auch entgegen seiner Gewohnheiten nach dem Schlusspfiff noch im Mittelkreis auf die anstehenden kräftezehrenden Aufgaben ein. Bereits am Donnerstag (18.30 Uhr) kommt der SC Freiburg zum Nachholspiel in die Hauptstadt, mit einem Sieg wäre ein Nichtabstiegsplatz schon wieder erreicht.

Am Sonntag (18.00 Uhr) geht's dann zu Arminia Bielefeld. Den eng getakteten Terminplan mit Spielen im Drei-Tages-Rhythmus will Dardai aber nicht als Ausrede zählen lassen. "Als wir Champions League gespielt haben, hatten wir auch so viele Spiele", erinnerte der Ungar an lange zurückliegende Erfolge: "Wir haben taktisch schon so viel gearbeitet, das müssen die Jungs wissen. Und wir müssen so rotieren, dass wir auch erfolgreich sind."

Die Fitness sollte ohnehin kein Problem darstellen. "Unser Athletiktrainer hat uns durch die Wohnung gescheucht", erzählte Torhüter Alexander Schwolow vom Home-Training: "Man hat gesehen, dass wir von der Luft her keine Probleme hatten."

Auch Khedira sieht sein Team gut gerüstet. "Unser großer Vorteil ist, dass wir einen sehr guten und breiten Kader haben", sagte der Ex-Nationalspieler - vor allem, wenn alle in diesem Kader am gleichen Strang ziehen.

