Hertha BSC vs. Fenerbahce Istanbul: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen - alles zur Übertragung des Testspiels

Hertha BSC testet gegen den türkischen Traditionsverein Fenerbahce Istanbul. Goal sagt Euch, wo die Partie im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

Im Rahmen des zweiten Trainingslagers im österreichischen Stegersbach testet am Donnerstag, den 25. Juli, gegen den türkischen Traditionsverein Istanbul. Anstoß der Partie ist um 17.30 Uhr in der Profertil Arena in Hartberg.

Hertha hat gegen zuletzt eine 1:4-Niederlage hinnehmen müssen, gegen den kamen die Hauptstädter nicht über ein 1:1 hinaus. Gegen den kam Fenerbahce dagegen zu einem 1:1.

Hertha BSC gegen Fenerbahce Istanbul: Goal erklärt Euch, wo die Partie heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams.

Hertha BSC vs. Fenerbahce Istanbul: Das Duell in der Übersicht

Duell Hertha BSC - Fenerbahce Istanbul Datum Donnerstag, 25. Juli 2019 | 17.30 Uhr Ort Profertil Arena, Hartberg (Österreich) Zuschauer 4.500 Plätze

Hertha gegen Fenerbahce heute live im TV sehen - geht das?

Zunächst die schlechte Nachricht für alle, die sich darauf gefreut hatten, am Donnerstag das Duell zwischen Hertha BSC und Fenerbahce Istanbul im Fernsehen zu verfolgen.

Weder die öffentlich-rechtlichen Sender mit ARD und ZDF noch die privaten Sender mit Sport 1 haben sich die Übertragungsrechte an der Partie gesichert.

Auch bei dem Pay-TV-Anbieter Sky, der für Hertha-Spiele die erste Anlaufstelle ist, wird der Härtetest nicht zu sehen sein.

Es gibt jedoch trotzdem eine Möglichkeit, Hertha vs. Fenerbahce live und in voller Länge zu verfolgen. Alle Infos zu diesem Thema gibt es im nächsten Abschnitt.

Hertha BSC vs. Fenerbahce Istanbul im LIVE-STREAM verfolgen

Wie bereits erwähnt, wird das Aufeinandertreffen zwischen Hertha und Fenerbahce nicht live im Free-TV zu sehen sein.

Jedoch könnt Ihr die Partie im LIVE-STREAM verfolgen, denn der Streamingdienst DAZN wird Hertha vs. Fenerbahce am Donnerstag übertragen.

DAZN geht bereits wenige Minuten, der um 17.30 Uhr erfolgen wird, auf Sendung. Sobald der Ball rollt, begleitet Euch Kommentator Franz Büchner durch den Abend.

Hertha BSC vs. Fenerbahce Istanbul im LIVE-STREAM bei DAZN

Um jedoch auf den Stream zugreifen zu können, müsst Ihr DAZN-Abonnent sein. Mit dem kostenlosen Probemonat könnt Ihr das gesamte Programm aber zunächst vier Wochen testen.

Hat Euch das Angebot gefallen, zahlt Ihr danach 11,99 Euro im Monat. Mit der DAZN-Dauerkarte für 119,99 Euro jährlich bleibt der Preis für das Abo allerdings bei den bisherigen knapp 10 Euro.

Neben einigen Testspielen zeigt DAZN ab der nächsten Saison auch ausgewählte -Begegnungen. Die Bundesliga-Highlights sind ebenfalls weiterhin enthalten.

Doch auch die Spiele von , der und sowie die Duelle in der und gehören zu den LIVE-STREAMS von DAZN.

Diese könnt Ihr auf fast allen mobilen Geräten sowie den gängigen Smart-TVs abrufen. Ladet dafür einfach die kostenlose DAZN-App herunter, die unter der folgenden Links zur Verfügung steht:

Hertha BSC vs. Fenerbahce Istanbul: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen der beiden Mannschaften bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle.