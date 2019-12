Hertha BSC erhöht angeblich Angebot für Olympique Lyons Lucas Tousart

Schnappt sich die Hertha einen Star von Olympique Lyon? Die Berliner wollen Lucas Tousart angeblich mit dreifachem Gehalt locken.

Bundesligist hat angeblich ein zweites Angebot für Olympique Lyons Mittelfeldspieler Lucas Tousart abgegeben. Wie RMC Sport berichtet, bieten die Berliner den Franzosen 25 Millionen Euro für die Dienste des Mittelfeldspielers.

Bereits in der vergangenen Woche wurde über ein Interesse der Hertha an Tousart berichtet. Ein erstes Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro soll seitens der Lyonnais allerdings abgelehnt worden sein.

Transfer von Lucas Tousart soll bei Hertha BSC Priorität haben

Wie RMC Sport berichtet, soll die Verpflichtung von Tousart bei Herthas Trainer Jürgen Klinsmann Priorität haben. Um den 22-maligen U21-Nationalspieler vom Wechsel in die deutsche Hauptstadt zu überzeugen, soll ihm eine Verdreifachung seines aktuellen Gehalts geboten worden sein.

Tousart steht noch bis 2023 in Lyon unter Vertrag und absolvierte in der laufenden Saison 24 von 26 möglichen Pflichtspielen für den siebenmaligen französischen Meister.

Le Hertha Berlin prépare une deuxième offre de 25 millions d’euros pour Lucas Tousart.

Le milieu de l’OL est la priorité de Jurgen Klinsmann, l’entraîneur du HBSC.

Le Hertha prêt à offrir un pont d’or à Tousart en, quasiment, triplant son salaire actuel. #mercato @RMCsport — Saber Desfarges (@SaberDesfa) 29. Dezember 2019

Neben Tousart wurden die Berliner in den vergangenen Wochen unter anderem auch mit Julian Draxler von , Julian Weigl von und Granit Xhaka vom in Verbindung gebracht. Finanziert werden sollen Transfers dieser Größenordnung mit dem Geld von Investor Lars Windhorst.