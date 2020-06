Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights und Co. - die Übertragung der Bundesliga

31. Spieltag in der Bundesliga: Hertha BSC empfängt Eintracht Frankfurt. Goal erklärt, wo das Spiel heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Hertha BSC trifft auf . Der Anstoß erfolgt um 15.30 Uhr im Olympiastadion.

Beide Teams stehen im gesicherten Tabellenmittelfeld, die Berliner sind Neunter, die Frankfurter Elfter. Am vergangenen Spieltag verlor die Hertha mit 1:0 bei . Die Eintracht verlor in dieser Woche gleich doppelt: In der mit 2:0 gegen den FSV und im mit 2:1 gegen den . Das Hinspiel zwischen Berlin und Frankfurt endete 2:2 unentschieden.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo gegen Eintracht Frankfurt heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen beider Teams!

Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Details der Partie

Wettbewerb : Bundesliga

: Bundesliga Spiel : Hertha BSC – Eintracht Frankfurt

: Hertha BSC – Eintracht Frankfurt Datum : 13. Juni 2020

: 13. Juni 2020 Uhrzeit : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Ort: Olympiastadion Berlin

Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsrechte der Bundesliga

Wer das Spiel heute live im TV sehen möchte, kann das nur über den Pay-TV-Sender Sky machen. Der Sender aus Unterföhring besitzt die exklusiven Rechte für Hertha gegen Frankfurt. Die öffentlich-rechtlichen Sender haben schon lange keine Übertragungsrechte mehr, deshalb gibt es die Partie nicht im Free-TV zu sehen.

Da hat das Kopfballungeheuer Vladi #Darida wieder zugeschlagen! 😅💪 Vor 3 Jahren schickten wir die Adler aus Frankfurt mit einem 2:0 im Gepäck nach Hause. Am Ende landeten wir auf dem 6. Platz & erreichten damit das internationale Geschäft - was eine Saison! 😍#BSCSGE #hahohe pic.twitter.com/UDDavNgipR — Hertha BSC (@HerthaBSC) June 11, 2020

Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt heute LIVE im TV sehen: So geht's

Sky überträgt sowohl die Konferenz der Bundesliga als auch das Einzelspiel. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 14 Uhr mit Michael Leopold und Dietmar Hamann auf Sky Sport Bundesliga 1 & HD. In der Konferenz kommentiert Holger Pfandt, das Einzelspiel übernimmt Michael Born auf Sky Sport Bundesliga 4 & HD.

Um Sky im TV sehen zu können, müsst Ihr den Sender abonnieren. Wie das geht, erfahrt Ihr unter diesem Link.

Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt: Die Bundesliga im LIVE-STREAM schauen

Wer das Spiel lieber im LIVE-STREAM möchte, weil er unterwegs ist oder keinen Sky-Receiver zuhause hat, kann dies ganz einfach tun. Ihr müsst nur beachten, dass es außer Sky keinen legalen LIVE-STREAM da draußen gibt. Sky bietet Euch heute zwei Möglichkeiten an, um die Bundesliga im Stream zu verfolgen

Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM: Sky Go und Sky Ticket übertragen die Bundesliga

Über die beiden Apps Sky Go und Sky Ticket könnt Ihr das Spiel heute live und in voller Länge streamen. Zuerst müsst Ihr die Apps im iTunes- oder Play Store herunterladen. Die Apps sind kompatibel für diverse mobile Endgeräte. Nach dem Download müsst Ihr die Zugangsdaten von Sky eingeben – und schon kann’s losgehen. Die Zugangsdaten für Sky Go erhaltet Ihr automatisch von Sky, denn Go ist in jedem Abo-Paket enthalten. Sky Ticket hingegen ist für Zuschauer ohne Sky-Abo gedacht. Hiermit könnt Ihr die Bundesliga sehen, ohne Euch langfristig an Sky binden zu müssen.

Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER von Goal

Wer keine Lust hat, für die Übertragung Geld zu bezahlen, der kann das Spiel gerne über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Hier erfahrt Ihr beinahe in Echtzeit, was auf dem Platz des Olympiastadions so passiert. Zudem liefern wir interessante Statistiken rund um die Bundesliga – schaut mal rein!

Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights von DAZN

Falls Ihr die Liveübertragung verpasst habt, könnt Ihr Euch die Highlights der Partie nur 40 Minuten nach dem Abpfiff auf DAZN anschauen.

DAZN ist ein Streamingdienst, der folgende Partien der Bundesliga live überträgt:

Jedes Freitagsspiel

Jedes Sonntagsspiel, das um 13.30 Uhr angepfiffen wird

Jedes Montagsspiel

Jedes Relegationsspiel

Neben der Bundesliga zeigt DAZN aktuell auch die La Liga, die Ihr Comeback nach der Corona-Pause feiert. Das Portal schenkt Euch den ersten Monat zum Ausprobieren, danach kostet DAZN monatlich 11,99 Euro oder einmalig 119,99 Euro im Jahr.

Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen beider Teams

Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Hertha BSC bisher 70 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Eintracht Frankfurt 32 Siege 20 18 Remis 18 119 erzielte Tore 95 188,3 Mio. Euro Marktwert 178,9 Mio. Euro Krzysztof Piatek (21,5 Mio. Euro) wertvollster Spieler Filip Kostic (32 Mio. Euro)

Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen im Überblick: