Hertha BSC, News und Gerüchte: Kommen Robin Gosens und Kevin Trapp?

Robin Gosens und Kevin Trapp stehen offenbar im Fokus von Hertha BSC Berlin. Außerdem: Was passiert mit Marko Grujic? Alle News und Gerüchte.

plant in der nächsten Saison den Angriff auf Europa und will sich dabei kräftig verstärken. Neben den bereits feststehenden Neuzugängen sollen auch Torhüter Kevin Trapp und Defensivspieler Robin Gosens im Gespräch sein.

Der Countdown läuft! Noch eine Woche, dann stehen unsere Jungs wieder auf’m Trainingsplatz! 🔥 Da startet man doch direkt mit einem Lächeln in die neue Woche! 😬#MondayMotivation #hahohe pic.twitter.com/mLYXuvK5Mr — Hertha BSC (@HerthaBSC) July 20, 2020

Außerdem könnte wohl auch Liverpool-Leihgabe Marko Grujic beim Team von Trainer Bruno Labbadia bleiben.

Hertha BSC Berlin, die wichtigsten News und Gerüchte am Montag findet Ihr hier.

Robin Gosens bei Hertha BSC auf dem Zettel

Linksverteidiger Robin Gosens darf Atalanta im Sommer laut kicker verlassen, neben und zählt nun offenbar auch Hertha BSC zu den Interessenten.

Und der Big-City-Klub um Investor Lars Windhorst scheint Ernst zu machen beim 26-Jährigen und will ihn in der kommenden Saison für die linke Außenbahn einplanen.

Hertha BSC offenbar an Kevin Trapp interessiert

Bundesligist Hertha BSC hat auf der Suche nach einer neuen Nummer eins angeblich seine Fühler nach Keeper Kevin Trapp (30) von Ligakonkurrent Eintracht Frankfurt ausgestreckt. Das berichtet der kicker.

SGE-Aufsichtsratsvorsitzender Wolfgang Steubing hatte einen vorzeitigen Abschied des bis 2024 bei der Eintracht unter Vertrag stehenden Torhüters zuletzt nicht ausgeschlossen. "Einen Verkauf von Filip Kostic oder Trapp schließe ich nicht aus. Weil die Marktlage schwierig ist", erklärte er im Gespräch mit der Bild.

Fredi Bobic, Sportvorstand der Hessen, sei sich unterdessen bewusst, "dass Spieler wie Kevin immer begehrt sind."

Trapp kehrte 2018 zunächst auf Leihbasis von PSG nach Frankfurt zurück, ehe er sich im darauffolgenden Jahr dem Tabellenneunten der abgelaufenen Bundesligasaison fest anschloss.

Zeefuik-Wechsel zu Hertha BSC weiterhin blockiert

Der Wechsel von Deyovaisio Zeefuik vom FC Groningen zu Hertha BSC zieht sich weiter hin. Am Montag nahm der 22-jährige Rechtsverteidiger wieder bei seinem Noch-Klub am Training teil.

"Ich gebe mein bestes auf dem Platz bei Groningen, aber in Gedanken bin ich nicht mehr hier. Ich will nach ", sagte er bei Voetbal International. Bei RTV Noord sprach Zeefuik zudem konkret von Hertha BSC, wo er "so schnell wie möglich" hin wolle. "So großartig es hier auch ist, muss ich doch auf mich und meine Zukunft blicken. Und es ist Zeit für den nächsten Schritt."

Dennoch muss sich der Defensivmann weiter gedulden, der Wechsel zieht sich. "Er wird blockiert. Durch wen? Nicht durch den Verein", so Zeefuik, der zwar keine Namen nennen will, aber sagte: "Ihr wisst schon wer!". Angeblich soll es sich dabei um Groningens sportlichen Leiter Mark-Jan Fledderus handeln.

: Bleibt Marko Grujic bei Hertha BSC?

Marko Grujic könnte offenbar weiterhin bei Hertha BSC bleiben, nachdem er die letzten beiden Jahre vom FC Liverpool ausgeliehen worden war. Dort soll sich der Serbe laut BZ Berlin zwar mit dem Team von Trainer Jürgen Klopp auf die neue Saison vorbereiten.

Sollte Reds-Trainer Jürgen Klopp den Mittelfeldmann aber für verzichtbar erklären, könnte eine dritte Leihe oder sogar ein Kauf im Raum stehen. Helfen könnte dabei Marc Kosicke, sowohl Berater von Hertha-Investor Lars Windhorst als auch von Liverpools Trainer Klopp.

Grujic jedenfalls könnte sich einen Verbleib in der Hauptstadt vorstellen: "Manager Michael Preetz hat gesagt, sie werden mit den Leuten aus sprechen, um zu sehen, was möglich ist. Vom ersten Tag an habe ich mich als Teil dieses Klubs gefühlt. Alle haben mir das Gefühl gegeben: Das ist mein Klub. Und es ist mein Klub!"

