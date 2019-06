Jubel in Venetien: Hellas Verona zurück in der Serie A

Nach einem Jahr Abstinenz kehrt Hellas Verona zurück in die Serie A. Gegen Cittadella drehte die Mannschaft ein 0:2 aus dem Hinspiel.

Ein Jahr nach dem Abstieg in die zweite italienische Liga kehrt Hellas Verona in die zurück. In den Play-offs gegen AS Cittadella machte der Meister von 1985 die 2:0-Niederlage des Hinspiels mit einem 3:0 (1:0)-Sieg am Sonntag wett.

Verona ist neben Brescia Calcio und US Lecce dritter Aufsteiger vor der neuen Erstliga-Saison.

Stadtrivale hatte sich nach finanziellen Turbulenzen mit nur zwei Siegen aus 38 Saisonspielen als Tabellenletzter aus der Serie A verabschieden müssen.