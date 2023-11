"Wenn ich helfen soll, mache ich das gerne": Ex-NBA-Star Tony Parker soll in Vorstand von Olympique Lyon aufgenommen werden

Der Ex-NBA-Star Tony Parker soll mithelfen, den kriselnden Ligue-1-Klub Olympique Lyon zu retten. Dafür soll er in den Vorstand aufgenommen werden.

WAS IST PASSIERT? Der ehemalige NBA-Star Tony Parker soll einen Platz im Vorstand des Ligue-1-Klubs Olympique Lyon besetzen. Das sagte der Franzose Prime Video.

WAS WURDE GESAGT? "Ich habe gestern mit John Textor gesprochen [der Lyon-Besitzer, Anm. d. Red.]. Er will, dass ich in den OL-Vorstand komme. Ich möchte gerne helfen, wir sind eine Familie. Wenn ich helfen soll, mache ich das gerne", sagte Parker.

"Ich habe mit Alex Lacazette, Corentin Tolisso, Maxence Caqueret gesprochen, den Spielern, die ich kenne. Sie sind alle motiviert, sie geben nicht auf. Ich weiß, dass sie alle hart arbeiten", meinte Parker angesichts der Lyon-Krise.

DIE NEWS IN EINEM BILD:

Getty

WAS IST DER HINTERGRUND? Lyon hat den Saisonstart in der Ligue 1 völlig verpatzt. Das Team ist Tabellenletzter in Frankreich, hat nur vier Punkte aus zehn Partien gesammelt. Parker soll nun dabei helfen, doch noch die Wende zu schaffen.