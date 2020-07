1. FC Heidenheim: Ex-Bayern-Talent Niklas Dorsch wechselt zu KAA Gent

Mit Heidenheim verpasste Ex-Bayern-Talent Niklas Dorsch den Aufstieg in die Bundesliga. Nun könnte er sogar bald in der Champions League spielen.

Der belgische Erstligist hat Mittelfeldspieler Niklas Dorsch vom Zweitligisten verpflichtet. Das verkündeten die Belgier am Mittwoch. Der 22-Jährige unterzeichnete einen Vierjahresvertrag.

Dorsch war im Sommer 2018 von Rekordmeister Bayern München nach Heidenheim gewechselt.

Für das Team von Trainer Frank Schmidt kam der deutsche U21-Nationalspieler in der abgelaufenen Spielzeit in 32 Zweitliga-Partien zum Einsatz. Auch in den beiden Relegationsspielen gegen (0:0/2:2) stand Dorsch auf dem Rasen.