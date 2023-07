Hat Schweiz-Star Alisha Lehmann einen Freund?

Alisha Lehmann ist eine der großen Stars bei der Frauen-WM 2023. Viele fragen sich, ob die Schweizerin einen Freund hat. GOAL klärt auf.

Alisha Lehmann ist wohl der Star im Lager der Schweizer Nationalmannschaft und auch eine der Stars bei der Frauen-WM 2023 in Australien/Neuseeland. Dabei glänzt die 24-jährige Mittelfeldspielerin nicht nur auf dem Rasen, sondern als Influencerin und Social-Media-Star auch außerhalb des Platzes.

Mit knapp 14 Millionen Instagram-Followern hat sie rund zwei Millionen Follower mehr als zum Beispiel die Schweizer Tennis-Legende Roger Federer. Zahlreiche Fans dürften sich da auch fragen, ob Lehmann einen Partner an ihrer Seite hat.

Hat Alisha Lehmann einen Freund oder eine Freundin? Ist die Schweizerin in festen Händen? GOAL verrät Euch den Beziehungsstatus in diesem Artikel.

Steckbrief: Das ist Alisha Lehmann

Name Alisha Lehmann Geburtstdatum 21. Januar 1999 Nationalität Schweizerisch Verein Aston Villa Position Mittelfeld/Angriff

Sind Alisha Lehmann und Riccardo Basile ein Paar?

Im März 2023 kamen plötzlich Gerüchte auf, wonach Lehmann und Sky-Moderator Riccardo Basile ein Paar sein könnten. Hintergrund war ein Interview und gemeinsame Aufnahmen für die TV-Doku 'Meine Geschichte' über Lehmanns Leben.

An der Geschichte ist allerdings nichts dran und Lehmann und Basile sind auch kein Paar. "Leute, bitte. Ich habe ein Interview gegeben", twitterte sie und verlinkte einen Bericht über die vermeintliche Beziehung mit Basile. "Da ist nichts und da wird auch nie etwas sein. Danke für die Fake News."

Was ist über das Liebesleben von Alisha Lehmann bekannt?

In oben angesprochener Sky-Doku sprach Lehmann auch offen über ihre Bisexualität. "Ich würde sagen, für uns im Frauenfussball ist es normal. Hier wird jede akzeptiert. In der Welt sagen immer nur alle, es sei akzeptiert, und im Hintergrund sagen sie 'das geht nicht'. Warum das so ist, weiss ich nicht", erklärte sie. "Meine Generation ist so aufgewachsen, dass alle akzeptiert werden. Vielleicht ist die ältere Generation das Problem. In zehn oder 20 Jahren wird das dann vorbei sein."

In der Vergangenheit war sie beispielsweise von 2018 bis 2021 schon mit ihrer Nationalmannschaftskollegin Ramona Bachmann zusammen, auf dem Platz sei dies aber kein Problem gewesen. "Sobald du miteinander auf dem Platz stehst, bist du wie nicht mehr zusammen. Sie ist dann einfach eine Mitspielerin. So habe ich das angeschaut", so Lehmann.

Social

Außerdem ist bekannt, dass Lehmann im Jahr 2022 auch in einer Beziehung mit dem Brasilianer Douglas Luiz war, der für die Herrenmannschaft von Aston Villa spielt. Beide lernten sich während ihrer gemeinsamen Zeit in England kennen.

Hat Alisha Lehmann aktuell einen Freund?

Ob Lehmann aktuell single ist oder ob sie einen Freund hat, ist nicht bekannt. Im Interview mit Basile bestätigte sie im März 2023 jedoch, dass sie in keiner Beziehung lebt.

"Du hast nie bestätigt, dass du Single bist. Können wir das jetzt bestätigen?“, wollte der Interviewer damals wissen, wobei die Antwortet lautete: "Das können wir jetzt bestätigen!"