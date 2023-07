"Das ist hart": Spieler von Inter Miami muss nach Transfer von Lionel Messi wohl gehen - und versteht es nicht

Rodolfo Pizarro ist ein Star bei Inter Miami, doch nun muss er wohl Platz für 'La Pulga' machen - und das gefällt ihm gar nicht.

WAS IST PASSIERT? Rodolfo Pizarro von Inter Miami hat sich enttäuscht darüber gezeigt, dass er aller Voraussicht nach den Klub verlassen muss, um im Kader Platz für Lionel Messi zu machen, der von Paris Saint-Germain zum MLS-Verein gewechselt ist.

Inter Miami muss einen seiner 'Designated Players' - Spieler, die mehr verdienen, als es die MLS-Gehaltsobergrenze eigentlich zulässt - abgeben, um den Argentinier aufnehmen zu können. Pizarro ist aktuell der bestbezahlte Miami-Profi, sodass die Wahl des Klubs aller Voraussicht nach auf ihn fällt.

WAS WURDE GESAGT? "Das ist hart. Ich habe noch Vertrag - und ich wusste gar nicht, dass ich abgegeben werden kann. Das ist alles ein wenig komisch. Ich glaube, das ist die einzige Liga auf der Welt, in der einem sowas passieren kann", sagte Pizarro vor Journalisten am Mittwoch.

DIE NEWS IN BILDERN:

Getty/GOAL

Getty

WAS IST DER HINTERGRUND? Pizarro ist in seinem letzten Vertragsjahr bei Inter Miami. Er hat bislang nur ein Assist und kein Tor in zwölf Partien verzeichnet. 2022 war er bereits in die Liga MX an Monterrey verliehen worden, doch auch dort konnte er nicht mehr überzeugen.

WIE GEHT ES WEITER? Pizarro kennt den zukünftigen Miami-Trainer Tata Martino aus der mexikanischen Nationalmannschaft. Trotzdem wird es ihn wohl treffen, denn Inter will seinen Superstar rechtzeitig dem Kader hinzufügen, damit Messi am 21. Juli im Leagues Cup gegen Cruz Azul sein Debüt feiern kann.