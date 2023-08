Welche Schuhe trägt Harry Kane? Marke, Name, Preis und weitere Informationen

Harry Kane ist der neue Superstar der Bundesliga. Und der Bayern-Stürmer fällt dabei auch mit besonderen Schuhen auf.

Es war einer der Top-Transfers dieses Sommers im Weltfußball: Für 100 Millionen Euro wechselte Stürmerstar Harry Kane von Tottenham Hotspur zum FC Bayern München.

Künftig geht der Kapitän der englischen Nationalmannschaft also in der Bundesliga auf Torejagd - und das tut Kane mit neuen Schuhen.

Denn wie nun auch offiziell bekannt wurde, hat er nicht nur den Verein, sondern auch seinen Ausrüster gewechselt: Statt Nike trägt Kane künftig Skechers. GOAL hat in diesem Artikel alle wichtigen Informationen dazu.

Harry Kane, Schuhe: Welche Marke trägt er?

Kane geht in Sachen Fußballschuhe ganz neue Wege: Der Bayern-Star ist eine Partnerschaft mit Skechers eingegangen und trägt nun auch ganz offiziell die ersten Fußballschuhe, die die Marke entwickelt hat.

Bereits in der Vorsaison lief Kane mit Skechers-Schuhen auf, ebenso bei seinem Debüt in München im Supercup gegen Leipzig - allerdings noch ohne Branding. Beim Bundesliga-Auftakt gegen Bremen am 18. August läuft der Engländer erstmals auch mit Branding auf, nachdem die Zusammenarbeit mit Skechers offiziell kommuniziert wurde.

"Es ist definitiv eine Zeit des Wandels in meiner Laufbahn, und ich freue mich sehr, meine Vertragsunterzeichnung mit Skechers bekannt zu geben, da ich gerade einen bedeutenden Schritt mache", wird Kane in der Mitteilung von Skechers zitiert. "Ich trage die Schuhe schon seit Wochen und habe in der Vorsaison mit ihnen gepunktet. Sie sind anders als alles, was ich bisher erlebt habe. Stehe zu dem, was du hast, stehe zu dem, wer du bist. Stehe zu dem, was du erreichen willst. Und ich habe das Gefühl, dass ich das während meiner gesamten Karriere getan habe. Das sind die wichtigsten Botschaften, die meine Partnerschaft mit Skechers meiner Meinung nach an Menschen überall auf der Welt sendet."

Welche Schuhe trägt Harry Kane? Der Name des Modells

Der Name von Kanes neuem Schuh lautet SKX_01. Es ist der erste Fußballschuh, den Skechers auf den Markt bringt. Der neue Superstürmer der Bayern wird dabei als Markenbotschafter auftreten.

Übrigens hat Kane einen langfristigen Vertrag bei Skechers unterschrieben. Berichten zufolge soll es sich sogar um einen lebenslangen Deal handeln.

Fußballschuhe von Harry Kane: Die wichtigsten Infos im Überblick

Marke Skechers Offiziell bei Skechers seit 2023 (davor bei Nike) Name des Modells SKX_01 Auf dem Markt ab 8. September 2023 Preis 225 Euro

Wie viel kosten die Skechers Fußballschuhe von Harry Kane?

Bis dato kann man lediglich die Version des Schuhes ohne Branding kaufen, die Kane bereits seit längerem trägt. Diese ist für 249,95 Euro erhältlich.

Die Originalversion mit Skechers-Branding, mit der Kane fortan seine Tore schießt, kommt am 8. September 2023 in den Verkauf. Im Presale ist der blaue Schuh mit grünem Skechers-Logo aber jetzt schon verfügbar und kostet bei prodirectsport.de zum Beispiel 225 Euro.

Es sind wie gesagt die ersten Fußballschuhe von Skechers. Allerdings kündigte Michael Greenberg, Präsident von Skechers, bereits an: "Dieser erste Schuh ist erst der Anfang. Weitere innovative Skechers-Fußballschuhe mit unseren charakteristischen Komfort- und Leistungstechnologien sind bereits auf dem Weg."

Schuhe von Harry Kane: Welche Marke hat er vor Skechers getragen?

Vor seiner Unterschrift bei Skechers wurde Kane von Nike ausgestattet.

Für den Großteil seiner bisherigen Karriere trug der 30-Jährige Schuhe von Nike, seit Ende 2011 stand er dort unter Vertrag. Lediglich ganz zu Beginn seiner Profi-Laufbahn hatte er noch kurzzeitig adidas getragen.