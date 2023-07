FC Bayern München: Interner Beschluss? FCB-Taktik wohl mit Harry Kane abgestimmt

Kommt Harry Kane womöglich erst 2024 ablösefrei zum FC Bayern München? Der Stürmer soll sich das vorstellen können.

WAS IST PASSIERT? In der aktuellen Ausgabe der Sport Bild heißt es, beim FC Bayern München gäbe es längst einen internen Beschluss: Demnach will der Rekordmeister Tottenhams Stürmer Harry Kane auch dann an die Isar holen, sollten die Spurs die Freigabe für Kane verweigern.

WAS IST DER HINTERGRUND? Kommt Kane nicht in diesem Sommer für eine hohe Ablösesumme, dann will man ihn 2024 ablösefrei holen, da dann sein Vertrag in London ausläuft. Diese Taktik soll auch mit Kane abgestimmt sein, heißt es. Auch der Nationalstürmer Englands signalisierte demnach seine Bereitschaft, zur Not eben erst in einem Jahr zum FC Bayern zu wechseln.