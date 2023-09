Sprechchöre wegen Bayern-Star Harry Kane: Fans des FC Arsenal provozieren Tottenham Hotspur

Der Kane-Abgang schmerzte viele Spurs-Fans in diesem Sommer. Arsenal-Anhänger konnten sich am Sonntag Sticheleien nicht verkneifen.

WAS IST PASSIERT? Beim Duell der Londoner Erzrivalen FC Arsenal und Tottenham Hotspur (2:2) haben Fans der Gunners die Anhänger des ungeliebten Nachbarn mit dem Abgang ihres ehemaligen Kapitäns Harry Kane zum FC Bayern provoziert.

WAS WURDE GESAGT: Arsenals Fans sangen im Emirates Stadium: "Harry Kane, he left 'cos you're s**t" ("Harry Kane, er ging, weil ihr scheiße seid"). Diesen Gesang hatten im August auch Fans des FC Brentford im Spiel gegen Tottenham angestimmt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Kane kickte einst kurz in der Jugend des FC Arsenal, über den Rovers FC und den FC Watford kam er 2004 zu den Spurs. Dort spielte er von 2013 bis 2023 für die Profis, wurde zum Kapitän und Rekordtorjäger. Einen großen Titel gewann er mit dem Klub allerdings nicht und wechselte in diesen Sommer für 100 Millionen Euro Ablöse nach München.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Für Tottenham erzielte der 30-Jährige in 430 Spielen 278 Treffer. Bei den Bayern legte Kane einen Start nach Maß hin und steht nach sieben Einsätzen bereits bei acht Treffern und vier Assists.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Am Dienstagabend treffen Kane und die Roten in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den Drittligisten Preußen Münster.