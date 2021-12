Hansa Rostock vs. FC Ingolstadt 04 heute live: Die 2. Bundesliga live im TV und LIVE-STREAM sehen

Der Ball rollt in der 2. Bundesliga. Am heutigen Samstagnachmittag (4. Dezember 2021) ist der FC Ingolstadt 04 zu Gast bei Hansa Rostock. Das Spiel wird um 13:30 Uhr im Ostseestadion von Rostock angepfiffen.

Der FCI hätte die Punkte dabei bitter nötig. Mit nur sechs Zählern stehen die Ingolstädter abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Mit sechs Punkten Rückstand auf den 17. aus Sandhausen würde allerdings nicht einmal ein Sieg heute reichen, um sich aus dem Tabellenkeller zu befreien. Trotzdem werden Trainer Andre Schubert und sein Team heute sicher alles geben, um gegen Rostock etwas Zählbares mitnehmen zu können.

Alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM findet Ihr bei GOAL.

Hansa Rostock vs. FC Ingolstadt 04 heute live: Die Daten zum Spiel

Begegnung Hansa Rostock vs. FC Ingolstadt 04 Wettbewerb 2. Liga Anpfiff 04. Dezember - 13:30 Uhr Spielort Ostseestadion (Rostock)

Hansa Rostock vs. FC Ingolstadt 04 heute live: Ist das Spiel im TV zu sehen?

Ja, für die Partie zwischen Rostock und Ingolstadt gibt es eine TV-Übertragung, allerdings nur im Pay-TV. Verantwortlich für die Übertragung der 2. Liga ist nämlich der Bezahlsender Sky. Dort könnt Ihr das Spiel sehen, eine Übertragung im Free-TV gibt es aber also leider nicht.

Wie könnt Ihr jetzt aber bei Sky eigentlich zusehen? Um Zugriff auf das Pay-TV-Programm von Sky zu bekommen, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Dabei könnt Ihr aus verschiedenen Paketen auswählen, die unterschiedliche Inhalte des Bezahlsenders verfügbar machen. Um die 2. Bundesliga sehen zu können, braucht Ihr das "Fußball-Bundesliga-Paket". Welche Kosten damit auf Euch zukommen und was es damit noch zu sehen gibt, könnt Ihr hier genauer nachlesen.

Habt Ihr ein gültiges Sky-Konto, dann könnt Ihr am 04. Dezember ab 13:30 Uhr auf Sky Sport 3 die Konferenz der 2. Liga und auf Sky Sport 7 Rostock vs. Ingolstadt als Einzelspiel live sehen.

Hansa Rostock vs. FC Ingolstadt 04 heute live: Die Übertragung im LIVE-STREAM

Neben der Übertragung im Pay-TV gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das Spiel per LIVE-STREAM zu sehen. Dabei eröffnen sich Euch sogar ein paar unterschiedliche Optionen. Welche das sind, stellen wir Euch in den folgenden Abschnitten vor.

Hansa Rostock vs. FC Ingolstadt 04 heute live: Der LIVE-STREAM bei Sky Go

Eine der Möglichkeiten, wie Ihr per LIVE-STREAM zusehen könnt, ist der STREAM von Sky Go. Hier müsst Ihr Euch bei Sky Go mit den Zugangsdaten eures gültigen Sky-Kontos anmelden und erhaltet dann Zugriff auf die LIVE-STREAM-Variante des bereitgestellten Inhaltes. Dafür braucht Ihr aber wie gesagt trotzdem ein kostenpflichtiges Sky-Abo sowie natürlich ein internetfähiges Gerät.

Hansa Rostock vs. FC Ingolstadt 04 heute live: Mit dem Sky Ticket den LIVE-STREAM sehen

Die zweite Möglichkeit stellt das Sky Ticket dar. Hier müsst Ihr keinen langfristigen Vertrag abschließen, sondern könnt Euch einfach für 29,99€ das Sky Ticket kaufen und habt dann 30 Tage lang Zugriff auf diverse LIVE-STREAMS. Auch hier müsst Ihr natürlich aus unterschiedlichen Tickets auswählen.

Jetzt bei Sky Ticket anmelden!!

Mit dem Supersport-Ticket könnt Ihr sowohl die 1. als auch 2. Bundesliga sowie die Premier League und den DFB-Pokal live verfolgen. Nach den 30 Tagen verfällt euer Zugriffsrecht allerdings wieder und Ihr müsstet Euch ein neues Ticket kaufen. Oder Ihr entscheidet Euch für das Jahresabo. Hier behaltet Ihr eure LIVE-STREAM-Rechte, müsst allerdings dann auch monatlich 24,99€ dafür bezahlen.

Falls das euer Interesse geweckt hat, dann könnt Ihr hier das Supersport-Ticket buchen.

Hansa Rostock vs. 1. FC Ingolstadt 04 heute live: Mit OneFootball und Sky im STREAM dabei sein

Eine letzte Möglichkeit haben wir noch für Euch. Seit kurzem gibt es eine Kollaboration von Sky und der Fußball-Plattform OneFootball, die es Euch ermöglicht, mit dem sog. pay-per-view-Verfahren zuzusehen. Das bedeutet, für 3,99€ könnt Ihr über die Website von Onefootball ein Zweitligaspiel aussuchen und erhaltet dann Zugriff auf den LIVE-STREAM von Sky für genau dieses Spiel. Wenn Ihr also nur euer Lieblingsteam verfolgen oder nur ein bestimmtes Spiel sehen wollt, dann ist das die Möglichkeit für Euch.

Nach den 90 Minuten des ausgewählten Spiels verfällt euer LIVE-STREAM-Recht allerdings wieder und für die nächste Partie müsstet Ihr wieder 3,99€ zahlen. Noch mehr Infos dazu könnt Ihr hier nachlesen.

Hansa Rostock vs. FC Ingolstadt 04 heute live: Der LIVE-TICKER zur 3. Liga

Wenn Ihr nicht live vor dem Fernseher dabei sein könnt oder keine Möglichkeit habt, den LIVE-STREAM von unterwegs zu sehen, dann können wir mit dem LIVE-TICKER von GOAL Abhilfe schaffen. Hier werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Spielfeld etwas passiert und bleibt so immer up to date.

Hier geht es zum LIVE-TICKER!

Hansa Rostock vs. 1. FC Ingolstadt 04 heute live: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen veröffentlichen, könnt Ihr sie hier nachlesen.