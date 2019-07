Hansa Rostock vs. FC Bayern München II: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER und Co.

Hansa Rostock hat am Dienstagabend die zweite Garde des FC Bayern München zu Gast. Goal liefert alle Infos zur Übertragung in TV und LIVE-STREAM.

Auftakt zum dritten Spieltag der : Hansa Rostock empfängt die zweite Mannschaft des . Anpfiff im Ostseestadion ist um 19 Uhr.

Der ehemalige Bundesligist ist mit nur einem Punkt stockend in die neue Saison gestartet. Nach dem 3:3 bei Viktoria Köln musste man sich in Halle trotz Überzahl mit 0:1 geschlagen geben.

Auf der Gegenseite hat der Aufsteiger von der Isar eine ausgeglichene Bilanz aufzuweisen. Nach dem 1:3 zum Auftakt in Würzburg rang die FCB-Reserve den KFC Uerdingen am vergangenen Freitag mit 2:1 nieder. Das letzte Duell zwischen beiden Mannschaften gab es im Jahr 2010.

Hansa Rostock vs. FC Bayern München II live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alle Infos zur Übertragung der 3. Liga.

Hansa Rostock vs. FC Bayern München II: Das Duell im Überblick

Duell Hansa Rostock vs. FC Bayern München II Datum 30. Juli 2019 || Anpfiff: 19 Uhr Ort Ostseestadion, Rostock Zuschauer 29.000 Plätze

Hansa Rostock vs. FC Bayern München II heute live im TV sehen?

Hansa Rostock vs. FC Bayern II gibt es an diesem Dienstagabend leider nicht live im deutschen Fernsehen zu sehen. Also zumindest kommt im Free-TV keine Übertragung zu Rostock vs. Bayern.

Dafür gibt es beim Sat-Kanal Magenta Sport LIVE-Bilder von der Begegnung im Ostseestadion. Dieser Kanal gehört zum Angebot der deutschen Telekom und ist für Kunden des Telekommunikationsanbieters für ein Jahr kostenlos zu bekommen, anschließend verlangt die Telekom 9,95 Euro im Monat für den Zugang zum Kanal Magenta Sport. Die Telekom bietet auf der eigenen Homepage alle Informationen an, wie das Angebot buch- und empfangbar ist.

Normalerweise werden an jedem Spieltag auch einige Duelle aus der 3. Liga live im Free-TV gezeigt - dafür zeichnen die Dritten Programme der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten verantwortlich. Findet ein Spieltag allerdings unter der Woche statt, ist kein LIVE-Spiel im Free-TV zu sehen - so also auch am dritten Spieltag.

Neben der TV-Übertragung bei Magenta Sport gibt es außerdem noch eine Möglichkeit, Hansa Rostock vs. FC Bayern München II live zu sehen - nämlich im Stream. Wie genau das funktioniert, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt dieses Artikels.

Hansa Rostock vs. FC Bayern München II heute im LIVE-STREAM anschauen

Wenn ihr euch die Drittliga-Partie bequem auf dem PC, Laptop, Tablet oder Smartphone anschauen wollt, seid ihr ebenfalls auf den Pay-TV-Sender der Telekom angewiesen. Wie ihr Magenta Sport im LIVE-STREAM sehen könnte, erfahrt ihr hier.

FC Hansa Rostock vs. FC Bayern München II in der Konferenz und im Einzelspiel live im Stream bei Magenta Sport - so geht's

Fans, die das Duell zwischen Rostock und dem Nachwuchs der Bayern im LIVE-Stream sehen wollen, müssen sich zunächst bei Magenta Sport registrieren. Das Abo kostet 9,95 Euro im Monat. Solltet ihr Telekom-Kunden sein, steht euch das Angebot für die ersten zwölf Monate kostenlos zur Verfügung.

Neben der 3. Liga überträgt Magenta Sport unter anderem Spiele der Frauen- , der Basketball-Bundesliga, der Basketball-WM und der DEL (Deutsche Eishockey-Liga) sowie diverse MMA- und Boxkämpfe.

Für Kunden der Telekom bietet sich neben dem kostenlosen Probe-Abo zusätzlich die Möglichkeit, diverse Kanäle des Pay-TV-Senders Sky kostenpflichtig dazu zu buchen. Hier gibt es eine Übersicht über die Pakete.

Hansa Rostock vs. FC Bayern München II: Die Aufstellungen

Hansa Rostock vs. FC Bayern München II: Die Bilanz

Hansa Rostock 2 Spiele FC Bayern München II 0 Siege 1 1 Unentschieden 1 1 Niederlagen 0 0 Tore 2

Hansa Rostock vs. FC Bayern München II im LIVE-TICKER verfolgen

Das Drittligaduell zwischen den Rostockern und der Rekordmeister-Reserve der Bayern wird am Dienstagabend live gezeigt - ebenso wie es im LIVE-TICKER begleitet wird.

Rund 20 Minuten vor Anpfiff des Duells im Ostseestadion wird Euch die Ausgangslage der Partie geschildert und gleichzeitig erklärt, wie beide Teams taktisch an die Sache rangehen. Der Ticker ist selbstverständlich kostenlos.

Egal ob Tor, Elfmeter, Großchance oder rote Karte - mit unserem LIVE-TICKER verpasst ihr nichts.

Hansa Rostock vs. FC Bayern München II: Der 3. Spieltag im Überblick