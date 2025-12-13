Der Hansa Rostock muss am heutigen Samstag, 13. Dezember, in der 3. Liga auswärts bei der Zweitvertretung des VfB Stuttgart ran. Als Austragungsstätte dient die WIRmachenDRUCK Arena in Aspach, los geht es um 14 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Hansa Rostock bei VfB Stuttgart II heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga im Free TV und Livestream?

Alle Spiele der 3. Liga findet Ihr live im Programm von MagentaSport und so wird auch das heutige Duell zwischen Rostock und Stuttgart II hier ausgestrahlt. Die Übertragung des Einzelspiels beginnt 15 Minuten vor Anpfiff und wird von Oskar Heirler kommentiert. Außerdem bietet MagentaSport auch eine Konferenz mit allen Drittligaspielen am Samstagnachmittag an.

Bei OneFootballTV habt Ihr die Möglichkeit, die Partie auch ohne Abo schauen zu können. Dort könnt Ihr für eine einmalige Gebühr von 4,99 Euro die Übertragung von MagentaSport verfolgen.

Anstoßzeit VfB Stuttgart II gegen Hansa Rostock

VfB Stuttgart II vs. Hansa Rostock: Aufstellungen

News über VfB Stuttgart II

Die jungen Wilden des VfB Stuttgarts spielen eine sehr solide Hinrunde bis hierhin. Nach 17 Spielen stehen schon 26 Punkte auf dem Konto des VfB und somit rangiert man auf Platz zehn.

Die Mannschaft von Trainer Nico Willig ist gut in Form und konnte aus den letzten fünf Spielen acht Punkte mitnehmen. Am vergangenen Spieltag gab es ein 1:1 gegen den Aufstiegsaspiranten Rot-Weiss Essen.

News über Hansa Rostock

Die Rostocker haben sich aufgrund ihrer starken Form in den vergangenen Wochen wieder an die Aufstiegsplätze herangearbeitet. Mittlerweile steht die Hansa bei 28 Punkten nach 17 Partien und somit auf Rang sechs.

Vor dem letzten Auswärtsspiel des Jahres am heutigen Samstag ist die Mannschaft von Trainer Daniel Brinkmann seit acht Partien ungeschlagen. Zuletzt gab es nur ein 2:2 gegen Alemannia Aachen - und das, obwohl man über 80 Minuten in Überzahl war. Rostock erzielte in der 90.+5 Minuten den vermeintlichen Siegtreffer, doch Aachen gelang in der zehnten Minute der Nachspielzeit noch das 2:2.

Form

Bilanz direkte Duelle

VfB Stuttgart II vs. Hansa Rostock: Die Tabellen

