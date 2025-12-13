Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 3 Liga
team-logoVfB Stuttgart II
team-logoHansa Rostock
Hier ansehen

Hansa Rostock bei VfB Stuttgart II heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga im Free TV und Livestream?

Hansa Rostock bekommt es heute in der 3. Liga mit der Zweitvertretung des VfB Stuttgart zu tun. GOAL verrät Euch, wo die Partie live im TV und Livestream übertragen wird.

Der Hansa Rostock muss am heutigen Samstag, 13. Dezember, in der 3. Liga auswärts bei der Zweitvertretung des VfB Stuttgart ran. Als Austragungsstätte dient die WIRmachenDRUCK Arena in Aspach, los geht es um  14 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Hansa Rostock bei VfB Stuttgart II heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga im Free TV und Livestream?

MagentaSportHier ansehen

Alle Spiele der 3. Liga findet Ihr live im Programm von MagentaSport und so wird auch das heutige Duell zwischen Rostock und Stuttgart II hier ausgestrahlt. Die Übertragung des Einzelspiels beginnt 15 Minuten vor Anpfiff und wird von Oskar Heirler kommentiert. Außerdem bietet MagentaSport auch eine Konferenz mit allen Drittligaspielen am Samstagnachmittag an.

Bei OneFootballTV habt Ihr die Möglichkeit, die Partie auch ohne Abo schauen zu können. Dort könnt Ihr für eine einmalige Gebühr von 4,99 Euro die Übertragung von MagentaSport verfolgen.

Anstoßzeit VfB Stuttgart II gegen Hansa Rostock

crest
Deutschland 3 Liga - 3. Liga
Deutschland 3 Liga
VfB Stuttgart II crest
VfB Stuttgart II
VFB
Hansa Rostock crest
Hansa Rostock
HRO

VfB Stuttgart II vs. Hansa Rostock: Aufstellungen

VfB Stuttgart II vs Hansa Rostock Aufstellungen

VfB Stuttgart IIHome team crest

4-4-2

Aufstellung

4-3-1-2

Home team crestHRO
1
F. Hellstern
6
A. Groiss
24
C. Olivier
16
L. Meyer
4
M. Herwerth
7
L. Penna
10
N. Sessa
8
S. Di Benedetto
18
Julian Lüers
27
M. Ouro-Tagba
26
J. Diehl
1
B. Uphoff
23
F. Pfanne
15
Ahmet Gürleyen
19
J. Mejdr
33
V. Bergh
42
B. Dietze
4
K. Fatkic
6
J. Dirkner
5
M. Schuster
9
A. Voglsammer
20
R. Naderi

4-3-1-2

HROAway team crest

VFB
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • N. Willig

HRO
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Brinkmann

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über VfB Stuttgart II

Die jungen Wilden des VfB Stuttgarts spielen eine sehr solide Hinrunde bis hierhin. Nach 17 Spielen stehen schon 26 Punkte auf dem Konto des VfB und somit rangiert man auf Platz zehn. 

Die Mannschaft von Trainer Nico Willig ist gut in Form und konnte aus den letzten fünf Spielen acht Punkte mitnehmen. Am vergangenen Spieltag gab es ein 1:1 gegen den Aufstiegsaspiranten Rot-Weiss Essen.

News über Hansa Rostock

Die Rostocker haben sich aufgrund ihrer starken Form in den vergangenen Wochen wieder an die Aufstiegsplätze herangearbeitet. Mittlerweile steht die Hansa bei 28 Punkten nach 17 Partien und somit auf Rang sechs.

Vor dem letzten Auswärtsspiel des Jahres am heutigen Samstag ist die Mannschaft von Trainer Daniel Brinkmann seit acht Partien ungeschlagen. Zuletzt gab es nur ein 2:2 gegen Alemannia Aachen - und das, obwohl man über 80 Minuten in Überzahl war. Rostock erzielte in der 90.+5 Minuten den vermeintlichen Siegtreffer, doch Aachen gelang in der zehnten Minute der Nachspielzeit noch das 2:2.

Form

VFB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

HRO
-Form

Tor erzielt (kassiert)
14/4
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

VFB

Letzte 5 Spiele

HRO

2

Siege

1

Unentschieden

2

Siege

7

Erzielte Tore

9
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

VfB Stuttgart II vs. Hansa Rostock: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links

Werbung

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0