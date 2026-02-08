Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 3 Liga
team-logoHoffenheim II
team-logoHansa Rostock
Hier ansehen
Dennis Klose

Hansa Rostock bei TSG Hoffenheim II live im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute live?

In der 3. Liga empfängt die TSG Hoffenheim II am 23. Spieltag Hansa Rostock. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutige Sonntag (7. Februar) kommt es in der 3. Liga zum Duell zwischen der TSG Hoffenheim II und Hansa Rostock. Das Dietmar-Hopp-Stadion in Hoffenheim dient als Schauplatz der Begegnung. Los geht es um 13.30 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Hansa Rostock bei TSG Hoffenheim II live im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute live?

MagentaSportHier ansehen

Magenta Sport überträgt alle Spiele der 3. Liga live und zeigt damit auch die heutige Begegnung zwischen der TSG Hoffenheim II und Hansa Rostock.

Die Übertragung startet um 13.15 Uhr mit den Vorberichten. Durch die Partie führt Markus Höhne als Kommentator, unterstützt wird er von Moderator Cedric Pick.

Für den Empfang der 3.-Liga-Übertragungen bei Magenta Sport ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Deutschland 3 Liga
Hoffenheim II crest
Hoffenheim II
TSG
Hansa Rostock crest
Hansa Rostock
HRO

Anstoßzeit Hoffenheim II gegen Hansa Rostock

crest
Deutschland 3 Liga - 3. Liga

Hoffenheim II vs Hansa Rostock: Aufstellungen

Hoffenheim II vs Hansa Rostock Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Kleineheismann

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Brinkmann

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Hoffenheim II

Die TSG Hoffenheim II muss weiterhin aus Krasniqi, Makanda und Poller verzichten. Dagdeviren und Hör haben vier Gelbe Karten auf dem Konto, bei einer weiteren Verwarnung wären sie für ein Spiel gesperrt. Die Neuzugänge Engelns und Eduardo dürften direkt in der Startelf stehen.  

News über Hansa Rostock

Hansa Rostock muss auf Brzozowski, Ruschke und Stock verzichten. In der Tabelle steht Hansa mit zwei Punkten Rückstand auf die Aufstiegsränge auf Platz sechs.

Form

TSG
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/13
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

HRO
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/5
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

TSG

Letztes Spiel

HRO

1

Sieg

0

Unentschieden

0

Siege

1

Erzielte Tore

0
Spiele über 2,5 Tore
0/1
Beide Teams haben getroffen
0/1

Hoffenheim II vs Hansa Rostock: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPNJetzt anmelden

Werbung
0