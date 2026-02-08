Am heutige Sonntag (7. Februar) kommt es in der 3. Liga zum Duell zwischen der TSG Hoffenheim II und Hansa Rostock. Das Dietmar-Hopp-Stadion in Hoffenheim dient als Schauplatz der Begegnung. Los geht es um 13.30 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Hansa Rostock bei TSG Hoffenheim II live im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute live?

Magenta Sport überträgt alle Spiele der 3. Liga live und zeigt damit auch die heutige Begegnung zwischen der TSG Hoffenheim II und Hansa Rostock.

Die Übertragung startet um 13.15 Uhr mit den Vorberichten. Durch die Partie führt Markus Höhne als Kommentator, unterstützt wird er von Moderator Cedric Pick.

Für den Empfang der 3.-Liga-Übertragungen bei Magenta Sport ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Anstoßzeit Hoffenheim II gegen Hansa Rostock

Hoffenheim II vs Hansa Rostock: Aufstellungen

Hoffenheim II vs Hansa Rostock Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer S. Kleineheismann Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer D. Brinkmann

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Hoffenheim II

Die TSG Hoffenheim II muss weiterhin aus Krasniqi, Makanda und Poller verzichten. Dagdeviren und Hör haben vier Gelbe Karten auf dem Konto, bei einer weiteren Verwarnung wären sie für ein Spiel gesperrt. Die Neuzugänge Engelns und Eduardo dürften direkt in der Startelf stehen.

News über Hansa Rostock

Hansa Rostock muss auf Brzozowski, Ruschke und Stock verzichten. In der Tabelle steht Hansa mit zwei Punkten Rückstand auf die Aufstiegsränge auf Platz sechs.

Form

Bilanz direkte Duelle

TSG Letztes Spiel HRO 1 Sieg 0 Unentschieden 0 Siege Hansa Rostock 0 - 1 Hoffenheim II 1 Erzielte Tore 0 Spiele über 2,5 Tore 0/1 Beide Teams haben getroffen 0/1

Hoffenheim II vs Hansa Rostock: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.