Janek Subke

Hansa Rostock bei Jahn Regensburg live im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute live?

In der 3. Liga kommt es am heutigen Sonntag, den 30. November, zum Aufeinandertreffen von Jahn Regensburg und Hansa Rostock. Doch wer zeigt die Partie im TV und Livestream? GOAL verrät es Euch.

Hansa Rostock gastiert am heutigen Sonntag (30. November) bei Jahn Regensburg. Das Duell des 16. Spieltags der 3. Liga wird im Jahnstadion von Regensburg ab 13.30 Uhr steigen. Das Gespann um Schiedsrichter Yannick Sager wird die Partie leiten. Lesen Sie hier die Spielvorschau Jahn Regensburg gegen Hansa Rostock.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Die Begegnung Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock wird wie alle Spiele der 3. Liga kostenpflichtig von MagentaSport gezeigt. Die Vorberichte des Streamingdienstes starten um 13.15 Uhr.

MagentaSportHier ansehen

Oliver Förster ist als Kommentator im Einsatz und Jan Lüdeke moderiert. Alternativ zur Abo-Option bietet OneFootball die Möglichkeit, den Stream einmalig für einen festen Betrag freizuschalten. Im Free-TV wird das Spektakel dagegen nicht laufen.

Anstoßzeit Jahn Regensburg gegen Hansa Rostock

Jahn Regensburg vs Hansa Rostock: Aufstellungen

Jahn Regensburg vs Hansa Rostock Aufstellungen

Jahn RegensburgHome team crest

3-4-1-2

Aufstellung

4-1-2-1-2

Home team crestHRO
1
F. Gebhardt
33
N. Seidel
4
F. Strauss
31
L. Matzler
11
N. Eichinger
22
S. Stolze
26
B. Bauer
6
B. Saller
29
A. Fein
21
E. Hottmann
30
Christian Kühlwetter
1
B. Uphoff
19
J. Mejdr
17
F. Carstens
33
V. Bergh
23
F. Pfanne
42
B. Dietze
8
C. Harenbrock
4
K. Fatkic
5
M. Schuster
20
R. Naderi
9
A. Voglsammer

4-1-2-1-2

HROAway team crest

SSV
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Wimmer

HRO
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Brinkmann

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Jahn Regensburg

Jahn Regensburg steht mit 20 Punkten in der unteren Tabellenhälfte, konnte sich mit Siegen gegen Alemannia Aachen (2:0) und 1860 München (4:0) etwas Luft verschaffen. Im Viertelfinale des Bayrischen Pokals bezwangen sie außerdem den FC Ingolstadt im Elfmeterschießen (4:2). Personelle Ausfälle dürften weiter Robin Ziegele (Wadenverletzung), Julian Pollersbeck (Rückenverletzung) und Leopold Wurm (Risswunde) darstellen.

News über Hansa Rostock

Das Auswärtsteam rangiert vor Beginn des Spieltags mit 24 Punkten auf Rang sieben und überzeugte zuletzt mit klaren Siegen gegen Schweinfurt (2:0) und Ulm (5:0). Felix Ruschke (Fußverletzung) und Milosz Brzozowski (Bänderriss Knie) werden für die Auswärtspartie von Hansa Rostock fehlen. Paul Stock (Oberschenkelverletzung) fällt länger aus. Zuletzt trafen beide Mannschaften in der Saison 2022/23 aufeinander, mit dem besseren Ende für die Kogge (2:0).

Form

SSV
-Form

Tor erzielt (kassiert)
14/7
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

HRO
-Form

Tor erzielt (kassiert)
16/4
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

SSV

Letzte 5 Spiele

HRO

0

Siege

1

Unentschieden

4

Siege

4

Erzielte Tore

10
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Jahn Regensburg vs Hansa Rostock: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links

