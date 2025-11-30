Hansa Rostock gastiert am heutigen Sonntag (30. November) bei Jahn Regensburg. Das Duell des 16. Spieltags der 3. Liga wird im Jahnstadion von Regensburg ab 13.30 Uhr steigen. Das Gespann um Schiedsrichter Yannick Sager wird die Partie leiten. Lesen Sie hier die Spielvorschau Jahn Regensburg gegen Hansa Rostock.

Hansa Rostock bei Jahn Regensburg live im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute live?

Die Begegnung Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock wird wie alle Spiele der 3. Liga kostenpflichtig von MagentaSport gezeigt. Die Vorberichte des Streamingdienstes starten um 13.15 Uhr.

Oliver Förster ist als Kommentator im Einsatz und Jan Lüdeke moderiert. Alternativ zur Abo-Option bietet OneFootball die Möglichkeit, den Stream einmalig für einen festen Betrag freizuschalten. Im Free-TV wird das Spektakel dagegen nicht laufen.

Anstoßzeit Jahn Regensburg gegen Hansa Rostock

Jahn Regensburg vs Hansa Rostock: Aufstellungen

News über Jahn Regensburg

Jahn Regensburg steht mit 20 Punkten in der unteren Tabellenhälfte, konnte sich mit Siegen gegen Alemannia Aachen (2:0) und 1860 München (4:0) etwas Luft verschaffen. Im Viertelfinale des Bayrischen Pokals bezwangen sie außerdem den FC Ingolstadt im Elfmeterschießen (4:2). Personelle Ausfälle dürften weiter Robin Ziegele (Wadenverletzung), Julian Pollersbeck (Rückenverletzung) und Leopold Wurm (Risswunde) darstellen.

News über Hansa Rostock

Das Auswärtsteam rangiert vor Beginn des Spieltags mit 24 Punkten auf Rang sieben und überzeugte zuletzt mit klaren Siegen gegen Schweinfurt (2:0) und Ulm (5:0). Felix Ruschke (Fußverletzung) und Milosz Brzozowski (Bänderriss Knie) werden für die Auswärtspartie von Hansa Rostock fehlen. Paul Stock (Oberschenkelverletzung) fällt länger aus. Zuletzt trafen beide Mannschaften in der Saison 2022/23 aufeinander, mit dem besseren Ende für die Kogge (2:0).

Form

Bilanz direkte Duelle

Jahn Regensburg vs Hansa Rostock: Die Tabellen

