Hansa Rostock vs. Arminia Bielefeld: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights – die Übertragung der 2. Bundesliga

Am Samstag steigt das Kräftemessen Hansa Rostock vs. Arminia Bielefeld. Bei GOAL erhaltet Ihr alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Wir erleben den 3. Spieltag in der 2. Bundesliga. Hierbei geht am Samstag um 20.30 Uhr die Begegnung zwischen Hansa Rostock und Arminia Bielefeld über die Bühne. Somit messen sich der Elfte und der Drittletzte, wobei die Teams drei und null Punkte mitnahmen.

Die Bundesliga freitags und sonntags live sehen: Jetzt DAZN-Abo sichern!

Für Hansa Rostock begann die Meisterschaft mit einer Heimniederlage gegen den 1. FC Heidenheim. Danach rehabilitierte sich die Mannschaft von Jens Härtel mit einem Auswärtssieg gegen den Hamburger SV. Arminia Bielefeld, wo seit dieser Saison der Schweizer Uli Forte an der Seitenlinie steht, unterlag zum Auftakt in Sandhausen. Danach ging der Bundesliga-Absteiger zu Hause gegen Jahn Regensburg unter.

Heute Abend um 20.30 Uhr findet die Partie Hansa Rostock vs. Arminia Bielefeld statt. Bei GOAL gibt es alle Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen sowie zum LIVE-TICKER.

Hansa Rostock vs. Arminia Bielefeld: Das Spiel der 2. Liga am Samstagabend auf einen Blick

Spiel: Hansa Rostock vs. Arminia Bielefeld (im LIVE-STREAM bei WOW sehen) Datum: Samstag, 6. August 2022 Uhrzeit: 20.30 Uhr Stadion: Ostseestadion (Rostock)

Hansa Rostock gegen Arminia Bielefeld heute live im TV verfolgen: Die Übertragung der 2. Bundesliga

Seit der vergangenen Saison liefert nicht mehr ausschließlich Sky die Begegnungen der 2. Bundesliga ins Haus. Denn: Ihr könnt in jeder Runde ein Match im Free-TV mitverfolgen. Deswegen versorgt Euch GOAL mit sämtlichen Informationen zur Übertragung des Spiels Hansa Rostock vs. Arminia Bielefeld.

Hansa Rostock – Arminia Bielefeld heute live auf Sport1 im Free-TV

Genauer gesagt laufen alle Spiele, die samstags um 20.30 Uhr über die Bühne gehen, zusätzlich bei Sport1. Das gilt am 3. Spieltag folgerichtig für das Kräftemessen zwischen Hansa Rostock und Arminia Bielefeld. Um hiervon profitieren zu können, benötigt Ihr kein Abo und ausschließlich ein TV-Gerät. Doch schreibt Euch an dieser Stelle die Eckdaten zur Ausstrahlung der Partie Hansa Rostock vs. Arminia Bielefeld im Free-TV auf:

Sender: Sport1

Sport1 Vorberichte ab: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Moderatorin: Ruth Hofmann

Ruth Hofmann Kommentator: Markus Höhner

Live auf Sky: So könnt Ihr Hansa Rostock vs. Arminia Bielefeld im Pay-TV anschauen

Außerdem sendet Sky nach wie vor sämtliche Zweitliga-Begegnungen. Hierfür greift der Bezahlanbieter auf zahlreiche Kanäle zurück. Hinsichtlich der Übertragung des Spiels zwischen der Kogge und der Arminia werdet Ihr bei Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und bei Sky Sport Top Event (HD) fündig. Da zeitgleich keine weiteren Partien steigen, müsst Ihr auf eine Konferenz verzichten. Doch nachfolgend findet Ihr die dazugehörigen Kernfakten:

Sender: Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Top Event (HD)

Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Top Event (HD) Vorberichte ab: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Kommentator: Stefan Hempel

Wenn Ihr das Aufeinandertreffen Hansa Rostock gegen Arminia Bielefeld bei Sky mitverfolgen wollt, kommt Ihr nicht um das Bundesliga-Paket herum. In diesem Kontext könnt Ihr Euch wie gewohnt zwischen einem Einzelabo für 27 Euro und einer Kombination mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro entscheiden. Überdies gelten zeitlich begrenzte Kombi-Angebote für 38,99 Euro und 43,99 Euro. Sky versorgt Euch auf seiner Homepage mit zahlreichen Details.

Hansa Rostock gegen Arminia Bielefeld im LIVE-STREAM mitverfolgen: Die Übertragung der 2. Liga

Somit stehen hinsichtlich der Fernsehübertragung des Zweitliga-Spiels Hansa Rostock – Arminia Bielefeld zwei Alternativen zur Verfügung. Außerdem könnt Ihr Euch die Begegnung im Ostseestadion via LIVE-STREAM ansehen. Hierfür könnt Ihr auf drei Optionen zurückgreifen.

Hansa Rostock vs. Arminia Bielefeld im LIVE-STREAM über Sky Go

Sky Go bildet eine davon. Ihr müsst Euch beim hauseigenen Streaming-Portal ausschließlich rechtzeitig zur Ausstrahlung des Spiels Hansa Rostock gegen Arminia Bielefeld einloggen. Allerdings erfolgt die dafür notwendige Aktivierung des Bundesliga-Pakets oft nicht am selben Tag des Abschlusses. Ihr könnt es jedoch mit einer der Wiederholung oder mit WOW angehen.

Mit WOW die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: Hansa Rostock – Arminia Bielefeld

Die zweitgenannte Vorgehensweise hat den Vorteil, dass die Freischaltung sofort stattfindet. Zudem müsst Ihr Euch bei WOW nicht unbedingt längerfristig binden. Trotzdem könnt Ihr mit dem Paket Supersport Monat für 29,99 Euro mit zwei Geräten das gesamte Sportprogramm mit zwei Endgeräten im Live-Stream mitverfolgen. Als Fußballliebhaber könnt Ihr Euch zusätzlich die Bundesliga, den DFB-Pokal und die englische Premier League anschauen. Dazu kommen saisonal die Formel 1, die ATP World Tour, die PGA-Tour und die NHL.

Hansa Rostock gegen Arminia Bielefeld im LIVE-STREAM auf Sport1: So seht Ihr die 2. Liga heute kostenlos

Zudem stellt Euch Sport1 auf seiner Webseite rund um die Uhr einen Live-Stream zur Verfügung. Hiervon könnt Ihr aus Euer Sicht kostenlos Gebrauch machen. Somit könnt Ihr die Übertragung der Begegnung Hansa Rostock – Arminia Bielefeld ebenso ohne Abo von überall aus ansehen.

Zu Hansa Rostock – Arminia Bielefeld via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Außerdem ist Euch mit dem LIVE-TICKER von GOAL geholfen. Denn: Damit bleibt Ihr zu allen relevanten Ereignissen im Kräftemessen Hansa Rostock gegen Arminia Bielefeld im Bilde. Zu diesem Zweck senden wir Euch etwa Push-Nachrichten.

Hansa Rostock vs. Arminia Bielefeld im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 2. Bundesliga übertragen

Live im Free-TV: Sport1 Live im Pay-TV: Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Top Event (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Go / WOW / Sport1 (kostenlos) Im LIVE-Ticker: GOAL

Hansa Rostock – Arminia Bielefeld heute live sehen: Die Aufstellungen zur 2. Liga

Die Aufstellungen werden etwa eine Stunde vor dem Spielbeginn bekannt gegeben.