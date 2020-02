Hannover 96 vs. Hamburger SV (HSV): TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - die Übertragung der 2. Bundesliga

Am Samstag trifft Hannover 96 in der 2. Bundesliga auf den HSV. Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung des Nord-Duells im TV und im LIVE-STREAM.

Am 22. Spieltag der 2. empfängt den . Anpfiff ist um 13.00 Uhr in der HDI-Arena am Hannoveraner Maschsee.

Nach dem Abstieg im vergangenen Jahr wollen die Gastgeber aus Niedersachsen eigentlich möglichst schnell zurück in die Bundesliga. Davon ist 96 in dieser Saison jedoch weit entfernt. So liegt man derzeit auf dem zwölften Tabellenplatz , konnte zuletzt unter dem neuen Trainer Kenan Kocak jedoch den ersten Sieg seit Anfang Dezember einfahren.

Beim Hamburger SV läuft die Mission Wiederaufstieg derweil mehr oder weniger nach Plan. Nach 21 Spieltagen liegen die Hanseaten mit 40 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Dabei trennt den früheren Bundesliga-Dino ein Punkt von Spitzenreiter Arminia Bielefeld.

Mehr Teams

Hannover 96 vs. Hamburger SV heute live im TV und LIVE-STREAM sehen - Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der vollen 90 Minuten und verrät rund einer Stunde vor Anpfiff, wie die Aufstellungen beider Teams aussehen.

Hannover 96 vs. Hamburger SV (HSV) auf einen Blick

Duell Hannover 96 vs. Hamburger SV Datum Samstag, 15. Februar 2020 - 13.00 Uhr Ort HDI Arena , Hannoer Zuschauer 49.200 Plätze

Hannover 96 vs. Hamburger SV (HSV): Die live im TV verfolgen

Wenn Ihr das Aufeinandertreffen zwischen Hannover und dem HSV nicht verpassen wollt, seid ihr auf das Pay-TV angewiesen. So verfügt Sky weiterhin über die Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga. Der TV-Anbieter mit Sitz in Unterföhring bietet euch dabei zwei Alternativen.

Hannover 96 vs. Hamburger SV (HSV) heute live im Einzelspiel bei Sky sehen

Solltet Ihr keine Spielszene vom Duell der beiden Nordklubs verpassen wollen, seid ihr bei dem Einzelspiel gut aufgehoben. Ab 12.30 Uhr werdet Ihr auf Sky Sport Bundesliga 3 / Sky Sport Bundesliga 3 HD mit Vorberichten versorgt.

Um das Angebot nutzen zu können, benötigt Ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement bei dem Bezahlsender. Alle Infos dazu entnehmt Ihr der offiziellen Sky-Website .

Hannover 96 vs. Hamburger SV (HSV) heute live in der Konferenz bei Sky sehen

Wenn Ihr auch alle Schlüsselszenen der anderen Zweitligapartien sehen wollt, ist die Konferenz die richtige Wahl für Euch. Diese startet ebenfalls um 12.30 Uhr mit den Vorberichten und läuft auf Sky Sport Bundesliga 2 / Sky Sport Bundesliga 2 HD .

Neben Hannover 96 vs. Hamburger laufen am Samstagmittag folgende Spiele:

vs. SV Wehen Wiesbaden (Sky Sport Bundesliga 5 / Sky Sport Bundesliga 5 HD)

(Sky Sport Bundesliga 5 / Sky Sport Bundesliga 5 HD) SpVgg vs. Arminia Bielefeld (Sky Sport Bundesliga 4 / Sky Sport Bundesliga 4 HD)

Hannover 96 vs. Hamburger SV (HSV) heute im LIVE-STREAM sehen - so geht's

Am Samstagmittag empfängt Hannover 96 den HSV in der HDI-Arena. Im TV läuft die ganze Begegnung auf Sky , wie sieht es allerdings im LIVE-STREAM aus?

Auch beim LIVE-STREAM hat der Bezahlsender das Monopol auf die Übertragungsrechte. Dabei zeigt Sky das Spiel auf den beiden Portalen Sky Go und Sky Ticket .

Die beiden hauseigenen Streaming-Portale zeigen dieselben Übertragungen, die auch im Fernsehen ausgestrahlt werden. Auch hier könnt Ihr also ab 12.30 Uhr das Einzelspiel oder die Konferenz einschalten und den Vorberichten lauschen. Danach beginnen dann um 13.00 Uhr spannende 90 Minuten bei Hannover 96 vs. Hamburger SV im LIVE-STREAM.

Bei Sky Go können sich alle Sky-Kunden kostenlos einloggen. Die Login-Daten werden bei Vertragsabschluss erteilt, sodass Ihr diese ganz problemlos verwenden könnt. Sky Ticket hingegen steht jedem zur Verfügung, der lediglich die LIVE-STREAMS und nicht das TV-Programm abonnieren will. Großer Vorteil dabei ist die kurzfristige Vertragsdauer.

Somit könnt Ihr auch spontan vor Anpfiff einen Zugang zu Sky Ticket buchen. Der erste Monat kostet dabei 9,99 Euro , anschließend erhöht sich der Preis auf 29,99 Euro monatlich . Weitere Informationen dazu gibt es unter www.sky.de .

Hannover 96 vs. Hamburger SV (HSV): Die Highlights auf DAZN

Ihr habt Hannover 96 vs. Hamburger SV verpasst oder wollt Euch die Highlights der Partie noch einmal zu Gemüte führen? Dann lässt Euch DAZN Euch nicht im Stich.

Auf dem Streamingportal laufen nämlich bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights der Begegnung zwischen Hannover 96 und dem HSV. Gegen 15.30 Uhr könnt Ihr Euch darauf einstellen, dass das Video dann zur Verfügung steht.

Einzige Voraussetzung ist das DAZN-Abo. Das könnt Ihr einen Monat lang kostenlos testen und anschließend entscheiden, ob Ihr es für 11,99 Euro monatlich weiterführen wollt. Falls Ihr Euch direkt für ein Jahr anmeldet, spart Ihr etwas Geld und zahlt insgesamt nur 119,99 Euro für 12 Monate .

Alle Informationen zur Registrierung bei DAZN haben wir Euch in einem Artikel zusammengestellt .

Zur Prime-Time servieren wir euch unser Tor des Monats Januar ☄️



Mit 50 Prozent eurer Stimmen habt ihr den Treffer von Adrian Fein im Trainingslager-Testspiel gegen den FC Seoul zum schönsten Tor des ersten Kalendermonats gewählt 👏 #nurderHSV #TdM pic.twitter.com/mm2kHvKLks — Hamburger SV (@HSV) February 9, 2020

Hannover 96 vs. Hamburger SV (HSV): Die Aufstellungen

So gehen beide Teams in das Duell.

Aufstellung Hannover 96:

H96 setzt gegen den HSV auf ein 4-2-3-1-System. Vor Zieler verteidigen Jung, Anton, Horn und Albornoz.

In der Offensive sollen hinter Teuchert Ochs, Haraguchi und Maina wirbeln. Sie werden von Kaiser und Bakalorz abgesichert.

Zieler - Jung, Anton, Horn, Albornoz - Kaiser, Bakalorz - Maina, Haraguchi, Ochs - Teuchert

Aufstellung HSV:

Der HSV agiert wieder aus einem 4-1-4-1-System mit einem Sechser vor dem Abwehr. Da Fein ausfällt, muss Trainer Hecking hier umbauen. Jung übernimmt die Position im defensiven Mittelfeld.

Die Viererkette vor Heuer Fernandes bilden Beyer, Letschert, van Drongelen und Leibold. Auf der Acht laufen Dudziak und Schaub auf. Die offensive Dreierreihe bilden Jatta, Hinterseer und Kittel.

Heuer Fernandes - Beyer, Letschert, van Drongelen, Leibold - Jung - Jatta, Schaub, Dudziak, Kittel - Hinterseer

Hannover 96 vs. Hamburger SV (HSV) heute im LIVE-TICKER verfolgen - so geht's!

Ihr könnt das Spiel weder live im TV noch im LIVE-STREAM verfolgen? Wir lassen Euch nicht im Regen stehen. Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr immer auf dem Laufenden und verpasst keine Schlüsselszene.

Bereits ab 20 Minuten vor Spielbeginn versorgen wir Euch mit den spannendsten Fakten zur Partie zwischen den Nordlichtern. Während der 90 Minuten bleibt Ihr dank den detaillierten Beschreibungen unseres Tickerers immer auf Ballhöhe.

Der Ticker ist für Euch gratis und auf Goal.com zu finden. Am Smartphone oder Tablet könnt Ihr den Service zudem über die kostenfreie Goal-App für Apple und Android nutzen.

Hannover 96 vs. Hamburger SV (HSV): Die Bilanz

Hannover 96 (insgesamt 73 Duelle) Hamburger SV 21 Siege 35 17 Unentschieden 17 35 Niederlagen 21 98 Tore 134

Hannover 96 vs. Hamburger SV (HSV) heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung im Überblick