Hannover 96 vs. HSV (Hamburger SV) heute live im TV und STREAM: Wo wird die 2. Liga übertragen?

In der 2. Liga trifft Hannover 96 auf den HSV (Hamburger SV). Wo wird die 2. Liga heute live im TV und STREAM übertragen?

Der 4. Spieltag der 2. Liga ist angelaufen, unter anderem kommt es noch zum Duell der beiden langjährigen Erstligisten Hannover 96 und Hamburger SV.

Anpfiff der Begegnung ist am heutigen Samstag, 26. August 2023, um 20.30 Uhr in der Heinz von Heiden Arena in der niedersächsischen Landeshauptstadt.

Hannover 96 empfängt heute den HSV (Hamburger SV). Wo wird die 2. Liga heute live im TV und STREAM übertragen?

Hannover 96 vs. Hamburger SV heute live im TV und STREAM: Wann ist Anstoß?

Paarung Hannover 96 - HSV Wettbewerb 2. Liga, 4. Spieltag Datum Samstag, 26. August 2023 (heute) Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Heinz von Heiden Arena (Hannover)

Hannover 96 vs. HSV (Hamburger SV) heute im TV und LIVE-STREAM: Die Sender

Hannover 96 - HSV (Hamburger SV) live im TV und STREAM: Team-News und Aufstellungen

Hannover 96: News

Hannover 96 zählt zwar nicht zu den ganz großen Favoriten auf die vordersten Plätze im deutschen Unterhaus, mit der Mannschaft von Coach Stefan Leitl wird aber trotzdem zu rechnen sein. Nach Jahren der Zweitliga-Tristesse gab es zum Auftakt zwei Remis gegen die SV Elversberg (2:2) und den 1. FC Nürnberg (2:2). Besonders das Unentschieden gegen den Club schmerzte, der Ausgleichstreffer fiel erst in den Schlussminuten nach einem fragwürdigen Elfmeter. In Rostock gab es dann aber immerhin ein 2:1.

Der ganz große Coup glückte Hannover mit der Verpflichtung von Verteidiger Marcel Halstenberg, der aus Leipzig losgeeist werden konnte und als einer der großen Hoffnungsträger gilt. Auch in der Offensive ist die Leitl-Elf gut aufgestellt, neben Cedric Teuchert steht vor allem Talent Nicolò Tresoldi im Fokus.

Die Aufstellung von Hannover 96

Sobald die Aufstellung von Hannover kommuniziert wird, fügen wir sie an dieser Stelle ein.

HSV (Hamburger SV): News

Die Mannschaft von Trainer Tim Walter gehört in ihrer sechsten Zweitliga-Saison zu den absoluten Topfavoriten auf den Aufstieg in die Bundesliga. Der Kader um Torhüter Daniel Heuer-Fernandes, Mittelfeldspieler László Bénes und Angreifer Robert Glatzel gehört zu den stärksten der 18 Teams.

Seine Ambitionen untermauerte der HSV an den ersten beiden Spieltagen. Gegen Schalke 04 gelang im Eröffnungsspiel ein 5:3-Erfolg, im Anschluss setzte es ein 2:2 gegen den Karlsruher SC, ehe ein 3:0 gegen den zweiten Absteiger Hertha BSC folgte. Nun also das Duell mit den Niedersachsen.

Die Aufstellung vom HSV (Hamburger SV)

Rund eine Stunde vor Spielbeginn findet ihr hier die HSV-Aufstellung.

Hannover 96 gegen HSV (Hamburger SV) heute im TV und LIVE-STREAM: Die direkten Duelle

Spiele insgesamt 81 Siege Hannover 24 Unentschieden 19 Siege HSV 38 Letztes Spiel Hamburger SV - Hannover 96 6:1 (2. Liga, 27. Spieltag 22/23, 8. April 2023)

Hannover 96 vs. HSV (Hamburger SV) heute live im TV und STREAM: Nützliche Links