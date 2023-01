Hannover 96 vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live: Die Übertragung im TV und LIVE STREAM

Die 2. Bundesliga startet wieder, und Hannover 96 bekommt es mit Kaiserslautern zu tun. Hier bei GOAL gibt es alle Infos zur Übertragung der Partie.

Am heutigen Samstagabend (28. Januar 2023) treffen Hannover 96 und der 1. FC Kaiserslautern (FCK) in der 2. Bundesliga aufeinander. Die Partie wird um 20:30 Uhr in der Heinz-von-Heiden-Arena in Hannover angepfiffen.

Für beide Mannschaften ist es die erste Ligapartie des neuen Jahres. Ein Blick auf die Tabelle verrät auch, dass Hannover und Kaiserslautern dort direkte Nachbarn sind. Der FCK steht mit 29 Punkten auf Platz vier, Hannover 96 mit 28 Zählern auf Rang fünf. Beide Mannschaften rechnen sich also noch realistische Chancen aus, Einfluss auf das Aufstiegsrennen nehmen zu können. Wer die ersten Punkte der Rückrunde einfahren kann, das sehen wir ab 20:30 Uhr.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Hannover 96 vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live: Die Daten zum Spiel

Begegnung Hannover 96 vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) Wettbewerb 2. Bundesliga Anpfiff 28. Januar - 20:30 Uhr Spielort Heinz-von-Heiden-Arena (Hannover)

Hannover 96 vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: Die Übertragung im TV

Falls Ihr das Spiel gerne im TV verfolgen möchtet, dann lest Euch die nächsten zwei Abschnitte aufmerksam durch.

Hannover 96 vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: Das Spiel bei Sky sehen

Hauptverantwortlich für die Übertragung der 2. Bundesliga ist der Pay-TV-Sender Sky. Dort könnt Ihr alle Spiele live und in voller Länge sehen. Allerdings ist dafür auch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Um die 1. und 2. Bundesliga live bei Sky erleben zu können, braucht Ihr das Fußball-Bundesliga-Paket. Falls Ihr Neukunde seid, dann könnt Ihr dieses Paket für 20 Euro pro Monat sehen. Dieser Preis gilt aber nur ein Jahr, danach werden 35,50 Euro monatlich fällig.

Falls dieses Abo-Paket Euer Interesse geweckt hat, dann könnt Ihr hier mehr zu Sky erfahren. Das heutige Spiel könnt Ihr dann nach Abschluss des Abos bei Sky-Sport-Bundesliga-2 verfolgen.

Hannover 96 vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: Die Übertragung im Free-TV

Ja, Ihr habt richtig gelesen, das heutige Spiel könnt Ihr auch im frei empfangbaren Fernsehen sehen. Obwohl der Großteil der Spiele der 2. Liga nur bei Sky zu sehen sind, gibt es nämlich eine Ausnahme.

Das Spiel am Samstagabend wird auch im Free-TV bei Sport1 übertragen. Das bedeutet, Ihr könnt dort also einfach ab 19:45 Uhr einschalten und die Vorberichterstattung sehen, bevor dann um 20:30 Uhr die Partie beginnt. Die Übertragung bei Sport1 ist natürlich völlig kostenlos.

Hannover 96 vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: Die Begegnung im LIVE-STREAM sehen

Per LIVE-STRAM könnt Ihr das Spiel der 2. Liga auch sehen, wo genau das geht, erklären wir Euch jetzt.

Hannover 96 vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: Der LIVE-STREAM von Sky Go

Sky Go ist für alle interessant, die bereits Kunde bei Sky sind. Ihr könnt Euch die Sky Go-App dann ganz einfach herunterladen und Euch dort mit euren Zugangsdaten von Sky anmelden. Im Anschluss seht Ihr dann euer abonniertes Paket bei Sky Go im LIVE-STREAM.

Was Ihr neben einem gültigen Sky-Abo braucht ist natürlich ein Gerät mit Internetzugang, um den LIVE-STREAM dann darauf verfolgen zu können.

Hannover 96 vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: Bei WOW den LIVE-STREAM sehen

Bei WOW-Livesport könnt Ihr ebenfalls einen LIVE-STREAM zum Spiel sehen. Dafür müsst Ihr ebenfalls ein Abo abschließen, dieses Mal könnt Ihr die Inhalte dann aber nur im STREAM sehen.

Für 24,99 Euro könnt ihr dann aber auch die 1. und 2. Bundesliga, die Premier League und den DFB-Pokal im STREAM bei WOW-Livesport verfolgen. Nach einem Jahr erhöht sich der Preis dann auf 29,99 Euro pro Monat.

Genaueres zu diesem Streaming-Abo von Sky könnt Ihr hier nachlesen.

Hannover 96 vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: Der LIVE-STREAM von Sport1

Der Free-TV-Sender Sport1 hat ebenfalls einen LIVE-STREAM für Euch im Angebot. Dort könnt Ihr auch die komplette Partie sehen und müsst dafür nichts bezahlen, der STREAM ist nämlich wie die Free-TV-Übertragung kostenlos.

Also einfach ab 20:30 Uhr auf diesen Link klicken und schon landet Ihr im kostenfreien LIVE-STREAM für die Begegnung Hannover vs. Kaiserslautern.

Hannover 96 vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: Der LIVE-TICKER bei GOAL

Falls Ihr trotz dieser Fülle an Möglichkeiten das Spiel nicht live im TV oder per STREAM sehen könnt, dann seid Ihr beim LIVE-TICKER von GOAL genau richtig.

Dieser ist ebenfalls kostenlos und informiert Euch 90 Minuten lang über alle wichtigen Szenen im Spiel.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Hannover 96 vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen der Mannschaften werden hier eine Stunde vor Anpfiff veröffentlicht.