Einst fuhr er Ferrari, dann war selbst ein Handyvertrag zu teuer. Ex-Premier-League-Star Lucas Neill ist pleite und entging nur knapp dem Gefängnis.

WAS IST PASSIERT? Lucas Neill, ehemaliger Kapitän von West Ham United, hat in einem Interview mit der Sunday Times zugegeben, dass er bankrott ist und nicht mal mehr in der Lage war, einen Telefonvertrag abzuschließen.

WAS WURDE GESAGT? "Hinter meinem Stuhl auf der Anklagebank befand sich eine Treppe, die zu den Zellen führte," erklärte der heute 45-Jährige. "Es war die Erkenntnis, dass ich nach 20 Jahren Fußballkarriere und all der harten Arbeit nichts vorzuweisen habe."

WAS IST DER HINTERGRUND? Neill, der insgesamt 279 Spiele in der Premier League absolviert hatte und einst Millionen verdiente, wurde vorgeworfen, angeblich Geld vor Gläubigern versteckt zu haben, nachdem er für bankrott erklärt wurde. Es drohten drei Jahre Gefängnis, doch vergangene Woche war er von den Geschworenen am Preston Crown Court von den Vorwürfen freigesprochen worden.

"Es gab einige wirklich erniedrigende Momente", so Neill. "So wie um 7.55 Uhr an einem Schulmorgen, als meine Kinder die Tür öffneten und Gerichtsvollzieher versuchten, eine Steuerrechnung über 400 Pfund einzufordern."

DAS BILD ZUR NEWS:

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Aktuell versucht Neill, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen, er trainiert Frauen- und Mädchenfußball und arbeitet als Projektmanager für eine lokale Digitalfirma.

"Ruhm oder Luxus sind mir egal. Ich will nur mit meiner Familie überleben, und das ist alles. Wir haben unsere eigene Definition von Glück", sagte er. "Es ist vielleicht nicht Ihre Definition, aber meine. Wären wir glücklicher, wenn wir mehr Auswahl hätten? Natürlich, aber wir beschweren uns nicht. Wir haben ja uns."