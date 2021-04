HSV (Hamburger SV) gegen KSC (Karlsruher SC) heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 2. Bundesliga übertragen

30. Spieltag in der 2. Bundesliga: Hamburg empfängt Karlsruhe. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Der HSV (Hamburger SV) trifft am 30. Spieltag der 2. Bundesliga auf den Karlsruher SC. Die Partie wird um 18.30 Uhr in Hamburg angepfiffen

Endspurt in der 2. Bundesliga! Für beide Vereine ist der Terminkalender zum Saisonende hin vollgepackt. Wer hat in dieser Phase die bessere Mentalität und Kondition? Für den HSV sind die vielen Spiele binnen weniger Tage natürlich eine Last im Aufstiegsrennen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo HSV (Hamburger SV) gegen KSC (Karlsruher SC) heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

HSV (Hamburger SV) gegen KSC (Karlsruher SC) heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Infos

Wettbewerb : 2. Bundesliga (30. Spieltag)

: 2. Bundesliga (30. Spieltag) Datum : Donnerstag, 29. April 2021

: Donnerstag, 29. April 2021 Uhrzeit : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Ort: Hamburg

HSV (Hamburger SV) gegen KSC (Karlsruher SC) heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die 2. Bundesliga übertragen

In dieser Saison wird die 2. Bundesliga exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen, alle Spiele der 2. Liga bekommt Ihr also live zu sehen. Gleichzeitig bedeutet das, dass es den Wettbewerb nicht live im Free-TV zu sehen gibt.

HSV (Hamburger SV) gegen KSC (Karlsruher SC) heute live im TV

Hamburg gegen Karlsruhe wird heute live und über die vollen 90 Minuten vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Ab 18 Uhr wird der Sender aus Unterföhring auf Sendung gehen.

Sky ist die einzige Option, die 2. Bundesliga live im TV sehen zu können.

HSV (Hamburger SV) gegen KSC (Karlsruher SC) heute live im LIVE-STREAM

Sky wird die 2. Bundesliga auch im LIVE-STREAM auf Sky Go und Sky Ticket übertragen. Zudem könnt Ihr das Einzelspiel über Onefootball schauen.

Alle Apps gibt es als kostenlosen Download im jeweiligen Store.

HSV (Hamburger SV) gegen KSC (Karlsruher SC) heute live im LIVE-STREAM: Sky Go

Wer einen Sky-Receiver besitzt, der kann das Spiel auch im LIVE-STREAM auf Sky Go verfolgen. Die App ist in einem Sky-Abo mit inbegriffen.

Nach dem Herunterladen müsst Ihr Euch nur noch anmelden – und schon kann man die 2. Liga streamen.

HSV (Hamburger SV) gegen KSC (Karlsruher SC) heute live im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Sky Ticket ist für die Zuschauer gedacht, die keinen Sky-Receiver besitzen und sich auch keinen zulegen möchten. Über Sky Ticket könnt Ihr mindestens einen Monat lang die 1. und 2. Bundesliga im Stream verfolgen. Der Vorteil ist, dass Ihr das Ticket jederzeit kündigen könnt.

HSV (Hamburger SV) gegen KSC (Karlsruher SC) heute live im LIVE-STREAM: Onefootball

Sky hat eine Kooperation mit Onefootball, durch welche Ihr für 3,99 Euro das Einzelspiel über die App schauen könnt. Hier geht’s zu Onefootball.

HSV (Hamburger SV) gegen KSC (Karlsruher SC) heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht wurden.

HSV (Hamburger SV) gegen KSC (Karlsruher SC) heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Ihr möchtet kein Geld für die Übertragung bezahlen? Dann verfolgt die Partie über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal. Fast in Echtzeit erhaltet Ihr dort alle wichtigen Infos zum Spiel, zudem liefern wir die aktuelle Tabelle.

HSV (Hamburger SV) gegen KSC (Karlsruher SC) heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Wer am Donnerstagabend keine Zeit hatte, der kann sich die Highlights der Partie auf DAZN anschauen.

DAZN ist ein Streamingdienst aus Ismaning, der tagtäglich Livesport auf seiner Plattform überträgt. Unter anderem gibt es die Bundesliga, Champions- und Europa League oder auch die NFL, NBA und viele weitere Sportarten zu bestaunen. Nach dem Probemonat kostet das Portal 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahr. DAZN ist jederzeit kündbar.

HSV (Hamburger SV) gegen KSC (Karlsruher SC) heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Hamburg bisher 60 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Karlsruhe 22 Siege 18 20 Remis 20 111 Tore 87 35,4 Mio. Euro Marktwert 14,6 Mio. Euro Josha Vagnoman (4 Mio. Euro) wertvollster Spieler Philipp Hofmann (1,8 Mio. Euro)

HSV (Hamburger SV) gegen KSC (Karlsruher SC) heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick