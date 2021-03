Hamburger SV, News und Gerüchte: Fünf Stammspieler vor Comeback beim HSV, Ex-Stürmer Olic wird Trainer bei ZSKA Moskau

Nach der Länderspielpause kann der Hamburger SV wieder mit vollen Kräften angreifen. Fünf Spieler kehren zurück. Alle News und Gerüchte zum HSV.

Alle HSV-News von heute. Die wichtigsten Nachrichten, Informationen und Gerüchte zum Hamburger SV am Dienstag könnt Ihr hier nachlesen.

HSV, News: Ex-Stürmer Ivica Olic wird neuer Trainer in Russland bei ZSKA Moskau

Der ehemalige Bundesliga-Stürmer Ivica Olic (Hertha BSC, HSV, FC Bayern München, VfL Wolfsburg) wird neuer Trainer bei ZSKA Moskau. Das gab der russische Erstligist am Dienstag offiziell bekannt. Über die Vertragsdetails machte der Klub keine Angaben.

Bei ZSKA war der Kroate auch als Spieler von 2003 bis 2007 aktiv.

Zuletzt war der 41-Jährige als Co-Trainer der kroatischen Nationalmannschaft tätig.

HSV, News: Fünf Stammspieler vor Comeback nach der Länderspielpause

Fünf Stammspieler stehen beim HSV vor dem Comeback nach der Länderspielpause. Simon Terodde (Corona), Toni Leistner (Muskelbündelriss), Jeremy Dudziak (Schulter), David Kinsombi (muskuläre Probleme im Hüftbereich) und Rick van Drongelen (Außenbandanriss) könnten rechtzeitig fit werden zum Spiel am 4. April gegen Hannover 96.

Am Wochenende gegen Heidenheim hatten die fünf Stars vom Hamburger SV noch gefehlt. Trotzdem zeigte der Nordklub eine gute Leistung und siegte mit 2:0 nach einem Doppelpack von Tim Leibold. "Wir hätten diese Woche die eine oder andere Ausrede parat haben können. Aber wir waren in Antworten unterwegs. Die Jungs haben verdammt viele Antworten gegeben. Auch ohne Achse", lobte Trainer Daniel Thioune sein Team im Gespräch mit der Bild.

Bis zum nächsten Punktspiel in der 2. Bundesliga hat der Coach fast zwei Wochen, um seine Spieler fit zu bekommen.

"Es ist nicht die schlechteste Auswahl, die ich dann habe. Jeder darf sich einbringen, jeder darf Gas geben. Dann werden wir sortieren. Für mich ist das dann eher ein Vergnügen, solche Entscheidungen treffen zu dürfen." Lediglich bei Leistner ist aktuell noch unklar, ob er zur nächsten Zweitliga-Partie wieder fit wird.

🎙 Daniel #Thioune nach #HSVFCH: „Wir haben heute gezeigt, dass wir in vielen Bereichen dort weitergemacht haben, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Großes Lob an unsere Defensive, aber auch die Offensivspieler wie #Kittel und #Hunt haben stark verteidigt.“ #nurderHSV pic.twitter.com/id2GxzsWrI — Hamburger SV (@HSV) March 20, 2021

HSV, News: Heil steht vor Vertragsverlängerung

HSV-Spieler Ogechika Heil steht vor einer Vertragsverlängerung beim Klub aus dem Norden. Der 20-Jährige soll laut der Bild für drei weitere Jahre beim Hamburger SV unterschreiben. Jedoch soll es ohnehin eine Klausel geben, nach der sich der aktuelle Vertrag bei einem weiteren Einsatz automatisch verlängern würde.

Der Deutsch-Nigerianer spielt seit 2016 in der Jugendmannschaft des HSV und hat in dieser Saison vier Spiele für die erste Mannschaft absolviert. In der Regionalliga Nord kommt der Linksaußen beim zweiten Team auf neun Spiele und ein Tor. Auch ein Leihgeschäft käme für den 1,68-Meter-Mann in Zukunft in Frage.

HSV, News - Wood dankt dem Team für Vertrauen: "Jeder hat sich für mich gefreut“

Am Samstag gegen Heidenheim feierte Bobby Wood seinen ersten Startelf-Einsatz nach fast vier Monaten. Verdanken tut er das nicht nur Trainer Daniel Thioune, sondern auch den HSV-Führungsspielern, die sich für die Aufstellung des US-Amerikaner aussprachen.

"Jeder hat sich für mich gefreut“, meinte der 28-Jährige zur Hamburger Morgenpost.

"Ich habe auf diese Chance gewartet, vom Kopf her war ich bereit“, sagte der Spieler. In dieser Saison kam der Mittelstürmer nur auf wenige kurze Einsätze hinter Torjäger Simon Terodde. Der fehlte am Wochenende jedoch wegen einer Corona-Infektion. Nachdem sich Thioune mit der Mannschaft ausgetauscht hatte, spielte Wood am Samstag über 87 Minuten. Zwar erzielte er kein Tor, doch lief er gut gegen den Ball an und half dem Team.

"Es macht einfach Spaß, in diesem Team zu sein. Dass wir trotz der vielen Ausfälle so gut gespielt haben, war das Wichtigste", äußerte sich der Angreifer über seine Mannschaft. Das Saisonziel ist für ihn und den HSV klar. "Wir wollen einfach aufsteigen", sagte er deutlich.

Nach fünf Jahren in Hamburg wird Wood den Klub im Sommer jedoch vorraussichtlich verlassen. Sein Vertrag endet zum 30. Juni und wurde bisher nicht verlängert. Gerüchte gibt es über einen Wechsel zurück in die USA zu Real Salt Lake City in die MLS. Konkret geäußert hat sich der Spieler dazu jedoch noch nicht.

Die Top-Torschützen beim Hamburger SV