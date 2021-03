HSV (Hamburger SV) vs. Holstein Kiel live: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-TICKER - 1:1

In der 2. Bundesliga kommt es heute zum Spitzenspiel zwischen dem HSV und Holstein Kiel. Goal begleitet die Partie am Montagabend im LIVE-TICKER.

Am 24. Spieltag der 2. Bundesliga trifft der Hamburger SV auf Holstein Kiel . Anstoß der Begegnung ist am Montag, den 8. März, um 20.30 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg.

Verfolgt das Spitzenspiel der 2. Bundesliga hier im LIVE-TICKER. In einem separaten Artikel erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen dem HSV und Holstein Kiel heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

HSV - Holstein Kiel 1:1 (1:1) Tore 0:1 Lee Jae-Sung (8.), 1:1 Terodde (24.) Aufstellung HSV Ulreich - Gyamerah, Ambrosius, Heyer, Vagnoman - Kinsombi, Dudziak (71. Wintzheimer), Hunt - Jatta, Terodde, Kittel Aufstellung Holstein Kiel Gelios - Dehm, Lorenz, Wahl, van den Bergh - Meffert - Hauptmann (56. Porath), Lee - Bartels, Reese (56. Mees) - Serra Gelbe Karten Ambrosius (18.), Gyamerah (24.) - Hauptmann (45.), Lorenz (61.)

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

75. | Eine Viertelstunde ist noch zu spielen. Kiel ist sicherlich mit dem Remis zufrieden, der HSV wird dagegen wohl noch einiges riskieren, um die drei Punkte zu holen.

73. | Kittel setzt sich auf rechts durch und spielt einen tollen Pass auf Terodde. Die Volleyabnahme des Stürmers ist schwierig und er jagt sie über das Gehäuse.

HSV vs. Holstein Kiel im LIVE-TICKER: WECHSEL

71. | Wechsel beim HSV: Dudziak geht runter, Wintzheimer kommt neu ins Spiel.

68. | Der HSV ist in der zweiten Hälfte komplett dominant, von Kiel kommt nur noch sehr wenig. Nur ein Tor fehlt der Thioune-Elf noch immer.

Bild: Getty Images

65. | Dehm führt eine Ecke direkt aus und zwingt Ulreich, ihn über die eigene Latte zu lenken. Der nächste Eckball wird von Dudziak geklärt.

63. | Kittel will hart auf den ersten Pfosten schießen, bleibt aber an der Mauer hängen.

62. | Kittel dribbelt Porath sehenswert stehen und der Kieler weiß sich nur noch mit einem Fou zu helfen. Gute Freistoßsituation am Strafraum auf der linken Außenbahn ...

HSV vs. Holstein Kiel im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

61. | Lorenz tritt Kittel um und wird verwarnt.

59. | Vagnoman tanzt Dehm aus und passt flach und hart an den Fünfer. Dudziak muss nur einschieben, aber Lorenz fälscht davor noch leicht ab und deshalb schlägt der Hamburger am Ball vorbei.

HSV vs. Holstein Kiel im LIVE-TICKER: WECHSEL

56. | Doppelwechsel bei den Gästen: Porath ersetzt Hauptmann, Mees kommt für Reese.

53. | Terodde legt clever zu Kittel ab, der direkt abzieht. Gelios wehrt nach vorne ab, Dudziak probiert es sofort mit dem Nachschuss - Lorenz wirft sich noch dazwischen.

52. | Kittel chippt den Ball zu Kinsombi, der mit dem Rücken zum Tor zu Terodde rüberlegt. Aus kurzer Distanz will der ins Tor köpfen, aber Wahl stört ihn, sodass er keinen Druck hinter die Kugel bekommt. Gelios schnappt sie sich.

51. | Vagnoman und Wahl sind mit den Köpfen zusammengeknallt und liegen am Boden, das Spiel wird kurz unterbrochen. Eine Behandlungspause braucht aber keiner, es geht schnell weiter.

50. | Der HSV startet gut in den zweiten Durchgang und holt sich meherere Ecken in Folge. Gelios zeigt dabei wiederholt kleine Unsicherheiten, aus denen die Hamburger aber keinen Profit schlagen können.

47. | Wechsel gab es zur Pause keine.

HSV vs. Holstein Kiel im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

46. | Weiter gehts!

46‘ ⏱ Wiederanpfiff ⏯



Ohne personelle Veränderungen geht's in unseren Reihen weiter ❌🔄



Falls ihr nicht am Bildschirm dabei sein könnt, schaltet jetzt das HSVnetradio ein ➡ https://t.co/ahsn8WT7dh

___#HSVKSV 1:1#nurderHSV pic.twitter.com/bK6yQqS7JE — Hamburger SV (@HSV) March 8, 2021

Halbzeit | 1:1 nach 45 Minuten, in dieser Partie ist noch alles offen. Kiel ging früh durch Lee in Führung, der HSV kam aber nach einer starken Aktion durch ein Tor von Terodde zurück. Insgesamt war Hamburg leicht überlegen und hatte bessere Torchancen - besonders Vagnoman ließ eine hundertprozentige liegen. Aber auch Kiel ist nicht ungefährlich und die Hausherren können sich hinten nie zurücklehnen. Man darf auf einen spannenden zweiten Durchgang hoffen!

Bild: Getty Images

HSV vs. Holstein Kiel im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45.+2. | Hunt klärt am ersten Pfosten, dann ertönt der Halbzeitpfiff.

45.+2. | Nachspielzeit wurde keine angezeigt, trotzdem darf Kiel noch eine Ecke ausführen ...

45.+1. | Kittel versucht es beim folgenden Freistoß aus 35 Metern direkt und bringt den Ball aufs Tor. Aber Gelios ist wach und fängt den Ball.

HSV vs. Holstein Kiel im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

45. | Hauptmann kommt gegen Hunt zu spät und kassiert Gelb.

44. | Kittel flankt aus dem Halbfeld in den Sechzehner, zwei seiner Mitspieler lauern dort. Aber der Ball geht zu Gelios, der ihn sicher fängt.

42. | Bartels kontert über die linke Seite und kommt in den Strafraum. Er sieht den herauseilenden Ulreich und schießt - der Keeper blockt den Schuss mit dem Bein. Der Ball rutscht aber fast durch und Bartels versucht, ihn noch mal zu erreichen. Ulreich reagiert aber schnell und begräbt den Ball unter sich.

41. | Eine Ecke von rechts findet Vagnoman, der aus fünf Metern aufs Tor köpft. Gelios reißt die Arme hoch und verhindert das zweite Hamburger Tor.

39. | Kittel führt aus und bringt den Ball gefährlich ins Zentrum. Lorenz steht aber richtig, er köpft das Leder weg.

38. | Bei den Hamburgern geht viel über die linke Seite, Vagnoman ist sehr aktiv. Jetzt holt er gegen Dehm eine Ecke raus ...

36. | Die nächste Chance für den HSV: Vagnoman dringt von links in den Strafraum und passt in den Rückraum. Kittel will ihn mit links direkt nehmen, aber der Ball hüpft vor ihm komisch aus. Deshalb trifft Kittel die Kugel nicht gut und sie steigt in den Hamburger Himmel hinauf.

34. | Kiel führt eine Ecke kurz aus, dann flankt Reese vors Tor. Ulreich kommt raus und will den Ball fangen, teilt das aber Terodde nicht richtig mit und der Stürmer köpft den Ball vor seinem Keeper weg. Es geht aber gut für die Hausherren, denn die Kugel geht zu Kinsombi, der klärt.

32. | Vagnoman mit der Chance! Kittel flankt an den zweiten Pfosten und Vagnoman steht zwei Meter vor dem Tor völlig, aber wirklich völlig frei. Er muss eigentlich nur einnicken - und lenkt den Ball genau auf den Pfosten.

29. | Kinsombi wird am Strafraumeingang nicht richtig angegriffen und kann abdrücken. Der Schuss ist hart, aber zu zentral und Gelios hat die Kugel im Nachfassen.

28. | Bartels passt von links an den Fünfer, Lee will abschließen, aber Vagnoman bekommt seinen Fuß noch entscheidend dazwischen.

HSV vs. Holstein Kiel im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

25. | Gyamerah foult Bartels ohne Chance auf den Ball und sieht Gelb.

TOOOR! HSV vs. Holstein Kiel 1:1 | Torschütze: Terodde

23. | Traumtor! Jatta läuft im Mittelfeld einfach los, nach einem doppelten Doppelpass mit Terodde taucht der Stürmer allein vor Gelios auf und haut den Ball unter die Latte.

22. | Kittel chippt den Ball zu Terodde, der mit dem Kopf weiterleitet. Dudziak will an das Leder kommen, aber Wahl ist vor ihm dran.

20. | Kittel versucht es aus der zweiten Reihe mit links, er verfehlt das Tor um knapp zwei Meter.

HSV vs. Holstein Kiel im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

18. | Die erste Verwarnung der Partie: Ambrosius bekommt sie für ein taktsiches Foul an Bartels.

17. | Kittel dribbelt in den Strafraum und schießt aus 15 Metern. Der Ball wird geblockt, fällt aber dann Hunt vor die Füße, der sofort abschließt. Gelios macht sich breit und wehrt die Kugel ab.

16. | Kittel spielt einen schönen Steilpass in den Lauf von Vagnoman, aber Lorenz grätscht gerade noch rechtzeitig dazwischen. Gute Idee vom Hamburger, aber noch besser verteidigt.

13. | Hamburg kommt wieder ins Spiel, hat wieder mehr vom Ball. Aber in Strafraumnähe sind die Hanseaten zu ungenau.

10. | Kiel bleibt seiner spielerischen Linie treu und übt weiter Druck aus. Der HSV hat nach gutem Beginn leicht den Faden verloren und muss das Gegentor wohl erst mal wegstecken.

TOOOR! HSV vs. Holstein Kiel 0:1 | Torschütze: Lee

8. | Toooor! Hamburg - KIEL 0:1. Die frühe Gäste-Führung! Dehm bringt eine Ecke hoch an den zweiten Pfosten, Lee schraubt sich hoch und köpft den Ball ins gegenüberliegende Eck.

6. | Heyer schickt Vagnoman in die Tiefe, dann kommt eine flache Hereingabe zu Terodde. Der erste Kontakt ist nicht gut und der Ball springt ins Toraus.

4. | Vagnoman nimmt auf links Fahrt auf, packt vor Dehm ein paar Übersteiger aus, zieht nach innen und haut mit dem Vollspann drauf. Der Ball rutscht ihm über den Schlappen und fliegt weit am Tor vorbei.

3. | Munterer Spielbeginn, beide Teams greifen den Gegner früh an und es geht hin und her.

HSV (Hamburger SV) vs. Holstein Kiel im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1. | Der Ball rollt!

1‘ ⏱ Anpfiff im Volksparkstadion 🔛



Schiedsrichter Tobias Reichel aus Sindelfingen leitet durch den heutigen Fußballabend ▶



Auf geht’s, Jungs! Holt euch den Heimsieg 🔷

___ #HSVKSV 0:0 #nurderHSV pic.twitter.com/kQ8lBaAgh4 — Hamburger SV (@HSV) March 8, 2021

vor Beginn | Die Spieler laufen aufs Feld, gleich wird es losgehen.

vor Beginn | Schiedsrichter der Begegnung ist der 35-jährige Tobias Reichel.

vor Beginn | Einen gewichtigen Grund, mit breiter Brust in dieses Spiel zu gehen gibt es für den HSV außerdem auch: Zu Hause holten die Rothosen zuletzt 13 von möglichen 15 Punkten (15:2 Tore). Die letzte Heimniederlage setzte es am 10. Spieltag beim 0:1 gegen Hannover.

vor Beginn | Auf der anderen Seite bestritt Thioune, dass die Ergebnisse der letzten Spiele am Selbstvertrauen seiner Elf genagt hätten: "Die Mannschaft ist überzeugt von dem was wir tun und sie ist überzeugt von sich", versicherte er. Auch die schlechte bisherige Bilanz der Hamburger gegen Kiel bereitet Thioune keine Sorgen: "Ich tue mich schwer mit dem Begriff Angstgegner. Ich weiß nicht, woher die Angst kommen soll", sagte der Trainer.

vor Beginn | Dementsprechend war Ole Werner auf der Pressekonferenz vor der Partie gut gelaunt und wies darauf hin, dassseine Störche mit deutlich weniger Druck in diese Partie gehen als der HSV : "Wir haben das Gefühl, dass wir nur etwas gewinnen können", sagte der Coach. "Wir freuen uns einfach, dass es um etwas Positives geht."

vor Beginn | Ganz anders die Situation bei den Störchen: Die Euphorie über die Qualifikation fürs Pokalhalbfinale wird sicherlich noch eine Weile währen. Seit gestern steht auch fest, dass Kiel im Halbfinale, das am 1. Mai stattfinden wird, nach Dortmund reist. Und auch in der Liga läuft es, Holstein hat nur eins der letzten sieben Begegnungen verloren (fünf Siege, ein Unentschieden) - die Niederlage setzte es allerdings gegen den direkten Konkurrenten Greuther Fürth.

vor Beginn | Die Formkurve zeigt außerdem beim HSV nach unten. Seit vier Spieler sind die Hamburger sieglos, zuletzt gab es zwei schmerzhafte Niederlagen beim Tabellenletzten Würzburg und im Derby bei St. Pauli.

vor Beginn | Für den HSV ist der Rivale aus dem Norden ein echter Angstgegner: Hamburg gewann nur das erste der sechs Duelle im Profifußball im August 2007 in der 1. Runde des DFB-Pokals (5:0), als Hamburg (Bundesliga) und Kiel (Oberliga Nord) noch einige Ligen voneinander trennten. In der 2. Liga haben die Rothosen keines der fünf Aufeinandertreffen gewonnen (zwei Niederlagen, drei Remis). Gegen kein anderes Team traten sie im Unterhaus öfter als zweimal an und blieben dabei sieglos.

vor Beginn | Topspiel und Derby am Montagabend - was will man mehr? Der HSV ist Tabellenvierter und empfängt mit Holstein Kiel den Zweiten. Mit einem Sieg würde der HSV dank des Torverhältnisses am heutigen Kontrahenten vorbeiziehen. Die KSV würde mit drei Punkten mit Spitzenreiter Bochum gleichziehen - und ein Polster von sechs Punkten auf den Nicht-Aufstiegsplatz herstellen.

vor Beginn | Nach dem Weiterkommen im Pokalviertelfinale bei RW Essen (3:0-Sieg) gibt es drei Änderungen: Hauptmann, van den Bergh und Reese ersetzen Mühling, Kirkeskov und Porath.

vor Beginn | Holstein Kiels Trainer Ole Werner setzt auf diese Startformation: Gelios - Dehm, Lorenz, Wahl, van den Bergh - Meffert - Hauptmann, J.-S. Lee - Bartels, Reese - Serra.

vor Beginn | HSV-Coach Daniel Thioune stellt gegenüber der 0:1-Niederlage zweimal um: Jung macht Platz für Hunt und Gyamerah ersetzt den rotgesperrten Leibold.

vor Beginn | Werfen wir einen Blick auf die Aufstellungen - der HSV läuft wie folgt auf: Ulreich - Gyamerah, Ambrosius, Heyer, Vagnoman - Kinsombi, Dudziak, Hunt - Jatta, Terodde, Kittel.

vor Beginn | Herzlich willkommen in der 2. Bundesliga zur Begegnung des 24. Spieltages zwischen dem Hamburger SV und Holstein Kiel.

HSV (Hamburger SV) vs. Holstein Kiel: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung des HSV:

Ulreich - Gyamerah, Ambrosius, Heyer, Vagnoman - Kinsombi, Dudziak, Hunt - Jatta, Terodde, Kittel

Holstein Kiel setzt auf folgende Aufstellung:

Gelios - Dehm, Lorenz, Wahl, van den Bergh - Meffert - Hauptmann, J.-S. Lee - Bartels, Reese - Serra

Diese #Startelf schickt Ole Werner gegen den @HSV aufs Feld:

Gelios

Lee

Reese

van den Bergh

Lorenz

Dehm

Serra

Wahl

Meffert

Bartels

Hauptmann



Bank: Dähne (ETW), Komenda, Arslan, Ignjovski, Neumann, Porath, Mees, Sterner, Girth. #HSVKSV #KielAhoi #2Liga #Holstein #Kiel — Holstein Kiel (@Holstein_Kiel) March 8, 2021

HSV (Hamburger SV) vs. Holstein Kiel im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Der HSV gewann nur das erste der sechs Duelle im Profifußball im August 2007 in der 1. Runde des DFB-Pokals (5:0 A), als Hamburg (Bundesliga) und Kiel (Oberliga Nord) noch einige Ligen voneinander trennten. Den letzten Heimsieg feierte der HSV noch vor BL-Gründung 1962 in der Oberliga Nord (3:2).

Angstgegner: Der HSV gewann keines der fünf Zweitliga-Duelle gegen Kiel (zwei Niederlagen, drei Remis) – gegen kein anderes Team traten die Rothosen im Unterhaus öfter als zweimal an und blieben dabei sieglos.

Angstgegner II: Gegen kein Team kassierte der HSV im Unterhaus mehr Gegentore als gegen Kiel (elf). Die Störche haben unter den aktuellen Zweitligisten nur gegen Braunschweig einen höheren Toreschnitt pro Spiel (2,3) als gegen den HSV (2,2).

Mit 48 Toren nach 23 Spielen stellt Hamburg die beste Offensive der Liga – allerdings blieb der HSV in zwei der letzten drei Spiele torlos, genauso oft wie an den ersten 20 Spieltagen. Nun treffen die Rothosen gegen Kiel auf die beste Abwehr (21 Gegentore) – zudem Kieler Bestwert nach 23 Zweitliga-Spielen.

Der Hamburger SV ist seit vier Spielen sieglos (zwei Remis, zuletzt zwei Niederlagen) – lediglich Osnabrück (null) holte im Februar/März in der 2. Liga weniger Punkte als der HSV (zwei). Mit einer Niederlage würde der HSV den Vereinsrekord im Unterhaus von drei Niederlagen in Serie einstellen – das gab es zuletzt vom 8. bis zum 10. Spieltag dieser Saison.

Zu Hause holte der HSV zuletzt 13 von möglichen 15 Punkten (15:2 Tore). Die letzte Heimniederlage setzte es am 10. Spieltag beim 0:1 gegen Hannover.

Holstein Kiel verlor in dieser Saison erst ein Auswärtsspiel – Bestwert mit Fürth – das aber beim letzten Gastspiel in Fürth (1:2). Aber: In 25 Gastspielen unter Ole Werner in Liga 2 blieben die Störche nie zweimal am Stück ohne Punktgewinn.

Kiel kassierte in den ersten elf Gastspielen der Saison nur sieben Gegentore, wie zuletzt RB Leipzig in seiner Aufstiegssaison 2015/16.

Die Kieler trafen in jedem ihrer letzten 21 Zweitliga-Spiele – Vereinsrekord und die aktuell längste Trefferserie in der 2. Liga.

Kein Angstgegner: Daniel Thioune verlor keins seiner drei Zweitligaduelle als Trainer gegen Kiel (zwei Siege mit Osnabrück, ein Remis mit dem HSV). In der Vorsaison gewann er als Osnabrücker Coach nur gegen die Störche beide Ligaspiele (8:3 Tore).

Jae-Sung-Lee war an vier der sechs Kieler Auswärtstore in Hamburg im Unterhaus direkt beteiligt (ein Tor, drei Assists) – kein anderer Spieler eines Gastteams sammelte in der 2. Liga beim HSV so viele Torbeteiligungen wie der Südkoreaner.

HSV (Hamburger SV) vs. Holstein Kiel live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

HSV (Hamburger SV) vs. Holstein Kiel heute ... ... im TV ... Sky ... im LIVE-STREAM ... Sky ... LIVE-TICKER ... Goal

Quelle: Getty Images

Hamburger SV vs. Holstein Kiel im LIVE-TICKER: Finn Bartels vor HSV-Showdown zuversichtlich

Routinier Fin Bartels von Holstein Kiel blickt dem Zweitliga-Showdown beim Hamburger SV am kommenden Montag (20.30 Uhr) optimistisch entgegen.

Der Ex-Profi von Hansa Rostock, St. Pauli und Werder Bremen, der in elf Duellen mit dem HSV in seiner Karriere erst zwei Siege feiern konnte, will die Bilanz "auf jeden Fall aufpolieren. Mein Ziel für das Spiel am Montag ist der Dreier mit Kiel!", so Bartels im Interview mit Sport Bild .

Elf Spiele vor dem Saisonende belegt Holstein den zweiten Platz, die Hamburger sind mit drei Punkten Rückstand momentan Vierter. "Jeder von uns hat Blut geleckt. Und ich sehe keinen Favoriten", sagte Bartels. Wer sich in den verbleibenden Spielen die wenigsten Aussetzer erlaube, der schaffe es.

Der HSV hat seit vier Spielen nicht mehr gewonnen, Kiel siegte zuletzt in vier von fünf Ligaspielen.

Quelle: SID

HSV (Hamburger SV) vs. Holstein Kiel im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick