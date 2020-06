Hallescher FC gegen Carl Zeis Jena heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der 3. Liga

35. Spieltag in der 3. Liga: Halle spielt gegen Carl Zeiss Jena. Goal erklärt, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Die hangelt sich von einer englischen Woche zur Nächsten: Der Hallesche FC empfängt Carl Zeiss Jena. Die Partie wird um 20.30 Uhr im Erdgas-Stadion angestoßen.

Während Carl Zeiss Jena nach zehn sieglosen Spielen in Folge bereits in die Regionalliga abgestiegen ist, versucht Halle genau das zu verhindern. Mit 40 Punkten ist man aktuell Fünfzehnter und drei Punkte vor einem Abstiegsplatz.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Hallescher FC gegen Carl Zeiss Jena heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht werden.

Hallescher FC gegen Carl Zeiss Jena heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details der Partie

Wettbewerb : 3.

: 3. Anstoß : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Ort: Erdgas-Stadion

Hallescher FC gegen Carl Zeiss Jena heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsrechte

Die 3. Liga wird sowohl im Free- als auch im Pay-TV live übertragen. Die öffentlich-rechtlichen Sender der ARD und der Pay-TV-Sender MagentaSport teilen sich hier die Rechte. Während Magenta alle Spiele live zeigt, dürfen die Öffentlich-rechtlichen nur insgesamt 86 Spiele live und in voller Länge übertragen. Goal sagt Euch, ob es das Spie heute im Free-TV zu sehen gibt.

Hallescher FC gegen Carl Zeiss Jena heute live im TV: Alle Informationen

Es gibt leider schlechte Nachrichten: Halle gegen Jena wird nicht im Free-TV gezeigt, keiner der Öffentlich-rechtlichen hat die Übertragungsrechte erhalten. Das Spiel gibt es also exklusiv und über die vollen 90 Minuten bei MagentaSport.

Lenny Leonhardt heißt der Kommentator für das heutige Spiel, Magenta geht ab 20.15 Uhr auf Sendung. Ihr könnt die Partie auch in der Drittligakonferenz sehen, hier kommentieren Alexander Klich und Martin Piller.

MagentaSport ist für alle Telekom-Kunden das erste Jahr lang kostenlos. Danach kostet das Abo monatlich 4,95 Euro. Aber keine Sorge, auch als Nicht-Telekom-Kunde könnt Ihr die 3. Liga sehen: Für monatlich 16,95 Euro oder im Jahresabo für 9,95 Euro im Monat könnt Ihr Magenta abonnieren.

Alle weiteren Infos dazu findet Ihr hier.

Hallescher FC gegen Carl Zeiss Jena heute im LIVE-STREAM sehen

MagentaSport bietet Euch auch einen LIVE-STREAM an. Um den Stream sehen zu können, müsst Ihr Magenta, wie bei der TV-Übertragung, abonniert haben. Wer keinen Magenta-Receiver besitzt, kann über www.magentasport.de das Spiel live und in voller Länge verfolgen. Mit einem HDMI-Kabel könnt Ihr den Laptop mit Eurem TV verbinden und so das Spiel über den großen Bildschirm verfolgen. Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

Hallescher FC gegen Carl Zeiss Jena heute: Der LIVE-TICKER von Goal

Wer keine Lust hat, für die Übertragung zu bezahlen, kann das Spiel auch über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Fast in Echtzeit berichten wir über die Ereignisse aus Halle. Zudem liefert der Ticker interessante Statistiken rund um die 3. Liga – schaut mal rein!

Hallescher FC gegen Carl Zeiss Jena heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellung

Kurz vor Spielbeginn findet Ihr die Aufstellungen beider Teams hier!

Hallescher FC gegen Carl Zeiss Jena heute live im TV und LIVE-STREAM: Der Tabellenausschnitt

PLATZ MANNSCHAFT PUNKTE TORE 14 1. FC Magdeburg 42 45:39 15 Hallescher FC 40 54:58 16 Chemnitzer FC 40 47:53 17 FSV Zwickau 37 50:56 18 Preußen Münster 35 45:46 19 SG Sonnenhof - Großaspach 29 29:60 20 FC Carl Zeiss Jena 19 33:76

Hallescher FC gegen Carl Zeiss Jena heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick