Hallescher FC gegen TSV 1860 München: Die 3. Liga heute live im TV und im LIVE-STREAM

Am heutigen Samstag treffen zum 34. Spieltag der 3. Liga der Hallesche FC und der TSV 1860 München aufeinander. Alle Infos zu TV und LIVE-STREAM.

Auch in der steht nun die heiße Schlussphase der Saison an. Für den Halleschen FC, der noch große Aufstiegshoffnungen hegt, geht es dabei am 34. Spieltag gegen den TSV . Anpfiff des Duells ist am Samstag, 20. April, um 14 Uhr.

Halle ist aktuell Vierter und will mindestens noch Platz drei erreichen, der für die Relegationsspiele zum Aufstieg in die 2. Liga berechtigt. Nur zwei Punkte beträgt der Rückstand auf das drittplatzierte Wehen, auch der KSC auf Rang zwei, einem direkten Aufstiegsplatz, hat nur drei Zähler mehr auf dem Konto als der HFC.

Für 1860, das vergangene Saison aus der Regionalliga in Liga drei aufgestiegen war, ist die Spielzeit derweil mehr oder weniger gelaufen. Als Neunter ist der Aufstieg für die Löwen schon länger kein Thema mehr, der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt bei noch 15 zu vergebenden Punkten relativ beruhigende sieben Zähler.

Im Folgenden bekommt Ihr alle wichtigen Informationen darüber, wann und wo das Spiel zwischen Halle und dem TSV 1860 München heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. In einem separaten Artikel erfahrt Ihr zudem, welche Partien an diesem Osterwochenende außerdem noch live gezeigt werden.

Hallescher FC - 1860 München: Die Daten zum Spiel der 3. Liga im Überblick

Duell Hallescher FC - TSV 1860 München Datum Samstag, 20. April 2019, 14 Uhr Ort erdgas-Sportpark, Halle Zuschauer 15.057 Plätze

Halle vs. 1860 München heute live im TV sehen: So geht's

Wie gewohnt wird auch die heutige Begegnung live und in voller Länge auf Magenta Sport zu sehen sein. Dabei ist das Telekom-Fußball-Paket, welches alle Spiele der 3. Liga beinhaltet, für Entertain-TV-Kunden dauerhaft kostenlos. Mobil- und Festnetzkunden der Telekom zahlen nach 24 kostenlosen Monaten 4,95 Euro monatlich. Ist man kein Telekom-Kunde, ist das Paket mit allen Spielen der 3. Liga in den ersten sechs Monaten kostenfrei, danach zahlt man monatlich 9,95 Euro.

Moderatorin während der Übertragung bei Magenta Sport, die am Samstag um 13.45 Uhr mit Vorberichten startet, ist Anett Sattler. Als Kommentator fungiert während der 90 Minuten dann Lenny Leonhardt.

Halle gegen 1860 heute live im Free-TV auf BR und MDR

Neben der Übertragung auf Magenta Sport könnt Ihr Halle gegen 1860 München aber auch live im Free-TV schauen. Pro Spieltag laufen zwei Partien der 3. Liga live bei den öffentlich-rechtlichen dritten Programmen, das Duell zwischen den Hallensern und den Löwen seht Ihr am Samstag um 14 Uhr auf dem BR und dem MDR.

Das weitere Spiel der 3. Liga, das an diesem Wochenende live im Free-TV gezeigt wird:

Osnabrück - Aalen (Sa., 14 Uhr auf NDR, WDR und SWR)

Hallescher FC - 1860 München: Die 3. Liga heute im LIVE-STREAM schauen

Parallel zum Programm im linearen TV bietet Magenta Sport seinen Kunden auch einen LIVE-STREAM im Internet an. HIER gibt es alle Infos dazu.

Und auch MDR und BR werden die Begegnung zwischen dem Halleschen FC und 1860 München am Samstag (14 Uhr) nicht nur auf ihren TV-Kanälen, sondern auch in ihren jeweiligen Mediatheken parallel im kostenlosen LIVE-STREAM anbieten.

Halle empfängt 1860 München: Die Vorschau

Nachdem man zuletzt mit schwachen Auftritten wichtige Punkte liegen ließ – mit nur zwei Punkten aus vier Spielen, ist der Hallesche FC seit Anfang April wieder in der Spur. Seitdem gab es für die Mannschaft von Trainer Torsten Ziegner zwei Siege, welche Halle die Aufstiegschancen wahrten. Gegen die Löwen müssen nichtsdestotrotz drei Punkte her, soll es mit dem Gang in Liga zwei noch klappen.

Auf der Gegenseite spielt der Aufsteiger aus München eine unaufgeregte Saison. Mit dem Abstieg werden die 60er nichts zu tun haben – ähnlich sieht es jedoch auch mit den Aufstiegsambitionen aus. Aktuell liegt 1860 mit 44 Punkten auf Platz neun im grauen Mittelfeld der Tabelle.

Hallescher FC vs. 1860 München: Die Bilanz