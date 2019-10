Ex-Milan-Talent Hachim Mastour vor Unterschrift bei Serie-C-Klub Reggina

Das einstige Milan-Wunderkind Hachim Mastour steht vor der Unterschrift bei Serie-C-Klub Reggina. Seit März 2019 ist er vereinslos.

Hachim Mastour, einstiges Wunderkind bei der , steht wohl vor einem Comeback im Fußballzirkus und soll in Kürze einen Vertrag bis 2022 beim italienischen Drittligisten Reggina in der Serie C unterschreiben.

"Für uns ist das eine große Sache, denn wir glauben an sein Talent und sein Verlangen nach Rache", erklärte Massimo Taibi, ehemaliger Torhüter von und aktueller Sportdirektor Regginas, bei Fox Sports.

Mastour scheiterte bei Milan an hohen Erwartungen

Mastour galt bei seinem Wechsel nach Mailand im Jahr 2012 als absolutes Wunderkind und wurde bereits mit 16 Jahren zu den Profis hochgezogen. "Die riesigen Erwartungen haben meine Zeit auf dem Platz verringert – das, was mich am meisten interessiert hat", haderte er kürzlich bei Tuttomercatoweb.

Zuletzt war der mittlerweile 21-Jährige für PAS Lamina in aktiv, seit März 2019 ist der marokkanische Ex-Nationalspieler (ein Einsatz) aber vereinslos.