Real Madrid: Transfer von Erling Haaland angeblich "Staatsangelegenheit" - Ratenzahlung für den BVB?

Wie geht es mit Erling Haaland weiter? Bei Real Madrid hat ein Transfer des BVB-Stürmers angeblich höchste Priorität.

Bei Real Madrid soll ein Transfer von BVB-Stürmer Erling Haaland höchste Priorität genießen und sogar als "Staatsangelegenheit" eingestuft worden sein. Das berichtet die spanische Zeitung AS.

Demnach sollen drei Gründe für einen Transfer des Norwegers nach Madrid sprechen: Der 20-Jährige selbst soll sich für einen Wechsel in die spanische Hauptstadt entschieden haben, das Verhältnis von Real-Präsident Florentino Perez und BVB-Boss Hans-Joachim Watzke sei sehr gut und Haalands Berater Mino Raiola sei daran interessiert, eine "gute Beziehung" zum Klub aufzubauen.

Raiola hatte jüngst in der Marca erklärt: "Ich habe die große Hoffnung, dass ich eines Tages einen großartigen Fußballer zu Real Madrid bringen kann."

Haaland vom BVB nach Madrid? Real hofft auf Ratenzahlung

Die AS berichtet weiter, dass aufgrund eines freundschaftlichen Verhältnis der Bosse sogar eine Ratenzahlung möglich sei. Laut des Berichts gehe der Klub von einem Paket in Höhe von 270 Millionen Euro aus: Demnach würde sich die Ablösesumme auf 150 Millionen Euro belaufen, 120 Millionen Euro würde Haaland für einen Sechsjahresvertrag erhalten.

Die spanische Sportzeitung hatte zuletzt bereits berichtet, dass Real Madrid das auserkorene Ziel des Norwegers sein soll. Real will sich allerdings wohl nicht auf ein Wettbieten mit den ebenfalls interessierten FC Barcelona, Manchester City und FC Liverpool einlassen.

Raiola war in der vergangenen Woche mit Haalands Vater Alf-Inge quer durch Europa gereist, um bei den genannten Klubs Bedingungen für einen möglichen Wechsel seines Schützlings auszuloten. Haalands Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2024, allerdings soll der ausgehandelte Kontrakt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro beinhalten, die im Sommer 2022 gezogen werden kann.