Greuther Fürth vs. VfL Osnabrück: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen und Co. – die Übertragung der 2. Bundesliga heute

Am 28. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt Greuther Fürth den VfL Osnabrück. So seht Ihr die Partie heute live im TV und im LIVE-STREAM.

In der Englischen Woche der 2. empfängt die SpVgg am Dienstabend den . Anstoß der Partie ist um 18.30 Uhr im Sportpark Ronhof.

Mit einem 2:2 gegen den HSV starteten die Kleeblätter in der vergangenen Woche in die restlichen neun Spiele nach der Corona-Pause. Durch das verschobene Spiel gegen konnten die Franken am Wochenende etwas länger Kraft tanken.

Der Gegner aus Osnabrück konnte sich derweil in den zwei Duellen gegen Tabellenführer Bielefeld und Absteiger einen Punkt sichern. Damit trennen den VfL sieben Spieltage vor Schluss zwei Punkte vom Relegationsplatz.

Im Hinspiel trennten sich die beiden Teams torlos. Während sich der Achte aus Fürth durch seine komfortable Tabellensituation wohl mit einem erneuten Remis zufrieden geben könnte, muss Osnabrück im Abstiegskampf punkten.

Ihr wollt Greuther Fürth vs. VfL Osnabrück heute live im TV, im LIVE-STREAM und LIVE-TICKER verfolgen? Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung der Partie. Zudem gibt es die Aufstellungen beider Teams kurz vor Spielbeginn hier!

Greuther Fürth vs. VfL Osnabrück heute live im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER: Die Details zur Partie

Greuther Fürth vs. VfL Osnabrück: Die 2. Bundesliga heute live im TV verfolgen

Zuerst die schlechte Nachricht: Während der Free-TV-Sender Sky Sport News HD an den vergangenen zwei Spieltagen jeweils die Sonntagskonferenz der 2. Bundesliga kostenlos zeigte, läuft die heutige Partie ausschließlich im Pay-TV.

Wenn Ihr das Spiel trotzdem nicht verpassen wollt, benötigt Ihr ein Sky-Abo. Der Unterföhringer Pay-TV-Sender bietet Euch dabei verschiedene Pakete. Alle Informationen entnehmt Ihr der offiziellen Sky-Homepage.

Ihr habt Euch bereits bei Sky registriert? Dann könnt Ihr zwischen zwei Optionen wählen. Auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) seht Ihr die Partie ab 18.00 Uhr in der Konferenz mit den Parallelspielen. Wenn Ihr die Partie als Einzelspiel sehen wollt, solltet Ihr Sky Sport Bundesliga 8 (HD) einschalten.

Greuther Fürth vs. VfL Osnabrück heute im LIVE-STREAM verfolgen: Sky Go und Sky Ticket

Wenn Ihr die Englische Woche in der 2. Bundesliga im LIVE-STREAM verfolgen wollt, seid Ihr ebenfalls auf den Pay-TV-Sender Sky angewiesen.

Sky-Kunden können dabei wie gewohnt das Spiel über die hauseigene Plattform Sky Go sehen. Die Zugangsdaten erhaltet Ihr dabei schon beim Vertragsabschluss.

Die Alternative für Zuschauer ohne Sky-Abo lautet Sky Ticket. Hier könnt ihr das Spiel sehen, ohne Sky langfristig abonnieren zu müssen. Hier findet Ihr alle Infos zu den verschiedenen Angeboten.

Bei beiden Varianten verläuft der Stream analog zur TV-Übertragung.

Greuther Fürth vs. VfL Osnabrück heute im LIVE-TICKER bei Goal verfolgen

Ihr könnte das Spiel weder im TV noch im LIVE-STREAM verfolgen? Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr trotzdem auf dem Laufenden.

Wir liefern euch alle Tore und Ereignisse fast in Echtzeit - gepaart mit interessanten Statistiken. Der Service ist für Euch gratis auf unserer Website oder in der Goal-App für iOS und Android abrufbar.

Greuther Fürth vs. VfL Osnabrück heute LIVE: Die Highlights bei DAZN

Ihr habt Greuther Fürth vs. VfL Osnabrück verpasst oder wollt Euch die Highlights der Partie im Nachhinein noch einmal in Ruhe zu Gemüte führen? Bei DAZN findet Ihr alle Zusammenfassungen der 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff.

Neben den Highlights der ersten und zweiten Liga bietet Euch DAZN ein vielseitiges Angebot an Live-Sport. So zeigt der Streamingdienst alle US-Profiligen sowie die , die Primera Division und die , sobald diese wieder Ihren Spielbetrieb aufnehmen.

Ihr könnt DAZN kostenlos einen Monat testen und Euch mit dem Angebot vertraut machen. Danach entweder kündigen oder für 11,99 Euro im Monat beziehungsweise 119,99 Euro im Jahr weiterschauen.

Hier gibt es das Sportprogramm von DAZN im Detail.

Greuther Fürth vs. VfL Osnabrück heute live im TV und im LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier folgen zirka eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen beider Mannschaften.

Greuther Fürth vs. VfL Osnabrück heute live im TV und im LIVE-STREAM: Die Bilanz

Greuther Fürth 16 Spiele (wettbewerbsübergreifend) VfL Osnabrück 8 Siege 5 3 Unentschieden 3 29 Tore 21 12,9 Mio. Euro Marktwert 11,38 Mio. Euro Hrgota (1,2 Mio. Euro) wertvollster Spieler Agu (1,8 Mio. Euro)

Greuther Fürth vs. VfL Osnabrück heute LIVE: Alle Links zu den Übertragungen im Überblick