Greuther Fürth vs. HSV live im TV und im LIVE-STREAM: Die Übertragung des Topspiels der 2. Bundesliga heute

Zur Eröffnung des 26. Spieltages der 2. Bundesliga trifft Fürth auf den HSV: Der Fünfte empfängt den Dritten, das Rennen um den Aufstieg beginnt.

Heute hat der die große Chance, Verfolger auf Abstand zu halten. Anstoß der Zweitligapartie ist heute um 18.30 Uhr im Sportpark Ronhof.

Die beiden Vereine trennen nur zwei Plätze in der Tabelle, dafür aber acht Punkte! Diese Partie ist richtungsweisend für den restlichen Verlauf der Saison.

Kann die Spielvereinigung aus Fürth zum Spitzentrio Bielefeld, Stuttgart und Hamburg aufschließen? Kann der HSV seinerseits die Konkurrenz im Niemandsland der Tabelle verschwinden lassen?

Nach zuletzt drei sieglosen Spielen in Folge konnten die Rothosen am letzten Spieltag mit 2:1 gegen Regensburg gewinnen. Kapitän Aaron Hunt besorgte den Sieg mit seinem Treffer zum 2:1 höchstpersönlich.

Fürth seinerseits ist seit drei Spielen ungeschlagen, unter anderem konnte man den VfB Stuttgart mit 2:0 besiegen. Die Kleeblätter trennten sich am vergangenen Sonntag mit einem 1:1 Unentschieden von Holstein Kiel.

Die vergangenen Duelle deuten allerdings auf einen Sieg des HSV hin: Fürth konnte seit acht Spielen nicht mehr gegen Hamburg gewinnen.

Greuther Fürth gegen den Hamburger SV, Fünfter gegen Dritter, das verspricht Hochspannung! Goal sagt euch, wo Ihr das Spiel heute live im TV, LIVE-STREAM oder LIVE-TICKER verfolgen könnt. Außerdem erfahrt Ihr hier ungefähr eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen beider Teams.

Greuther Fürth vs. Hamburger SV live: Details des Topspiels

Datum : Freitag, 13. März 2020

: Freitag, 13. März 2020 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Sportpark Ronhof / Thomas Sommer

Sportpark Ronhof / Thomas Sommer TV-Übertragung: Sky Sport

Sky Sport LIVE-STREAM: Sky Go / Sky Ticket

Sky Go / Sky Ticket LIVE-TICKER: Goal

Greuther Fürth vs. HSV heute live im TV: Wer überträgt die ?

In der Saison 2019/20 kann man die 2. Bundesliga leider nicht im Free-TV bestaunen. Der Pay-TV-Sender Sky aus Unterföhring bei München besitzt die exklusiven Rechte für die zweithöchste Spielklasse des deutschen Profifußballs.

Somit ist Sky die einzige Möglichkeit, die Ihr habt, um das Spiel heute live zu sehen. Moderator Stefan Hempel geht auf Sky Sport Bundesliga 1 & 1 HD ab 18 Uhr auf Sendung, ab 18.30 Uhr übernimmt dann Karsten Petrzika auf Sky Sport Bundesliga 2 & HD 2 und kommentiert das Spiel für Euch über die vollen 90 Minuten.

Falls Ihr das komplette Zweitligaprogramm haben wollt, könnt ihr die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 mit dem Parallelspiel zwischen Arminia Bielefeld und dem schauen.

Der einzige Haken: Ihr müsst Sky abonniert haben, um das Liveprogramm sehen zu können. Hier gelangt Ihr zur Webseite von Sky, alles Weitere wird euch dort erklärt.

Greuther Fürth vs. HSV heute im LIVE-STREAM: So wird die 2. Bundesliga übertragen

Das Spiel heute Abend ist auch als Stream verfügbar, Goal zeigt Euch, welche Optionen zur Verfügung stehen.

Greuther Fürth vs. Hamburger SV heute im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Sky Sport bietet seinen Zuschauern zwei Möglichkeiten an, um Fürth gegen den HSV zu streamen. Zum einen wäre das Sky Go, welches im Sky-Abo-Paket inkludiert ist. Zum anderen gibt es für Fans ohne Sky-Abo das Sky Ticket. Der Vorteil an Sky Ticket ist, dass Ihr jeden Monat ein neues Abo abschließen könnt und somit nicht das gesamte Sky-Sportpaket buchen müsst. Hier findet Ihr alle Infos zu Sky Ticket.

Das Programm der LIVE-STREAMS ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

Greuther Fürth gegen Hamburger SV über die Onefootball-App im LIVE-STREAM sehen

Wer einfach nur das Match heute Abend sehen will, ohne sich langfristig an Sky zu binden, der sollte sich die Onefootball-App herunterladen und die vollen 90 Minuten des Topspiels genießen. Onefootball hat eine Kooperation mit Sky, für einmalig 3,99 Euro könnt ihr den Stream über die App freischalten. Auch hier führt Sky die Regie des Programmes. Alles Weitere findet Ihr auf der Webseite von Onefootball.

Greuther Fürth vs. Hamburger SV live im TV und im LIVE-STREAM heute: Die Mannschaftsaufstellungen

Die Aufstellungen beider Teams findet Ihr ungefähr eine Stunde vor Spielbeginn hier.

Greuther Fürth vs. Hamburger SV heute im LIVE-TICKER bei Goal

Goal hat für alle Fußballfans unter Euch, die das Spiel nicht live sehen können, einen LIVE-TICKER parat.

Rund 15 Minuten vor Spielbeginn versorgen wir Euch mit den ersten Infos zum Spiel, während des Geschehens bekommt Ihr alle wichtigen Szenen fast in Echtzeit schriftlich geliefert.

So verpasst Ihr nichts vom Spiel aus dem Sportpark Ronhof. Der LIVE-Ticker ist für Euch kostenlos.