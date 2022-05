Greuther Fürth vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der Bundesliga

Die SpVgg Greuther Fürth bekommt es am 33. Bundesliga-Spieltag mit der Mannschaft von Borussia Dortmund zu tun. Anpfiff der Partie ist am Samstag, 7. Mai 2022, um 15.30 Uhr im Sportpark Ronhof in Fürth. Wo Ihr das Kräftemessen live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt, welcher LIVE-TICKER zur Verfügung steht und wo Ihr die Highlights finden könnt, hat GOAL für Euch zusammengefasst.

Die Bundesliga-Spielzeit 2021/22 neigt sich langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Während so manche Teams noch um die Teilnahme am internationalen Wettbewerb kämpfen oder sich gegen den Gang in die Zweitklassigkeit wehren, ist die nähere Zukunft anderer Klubs schon sicher - so auch in diesem Fall. Die SpVgg aus Fürth wird die Saison definitiv als Tabellen-18. beenden und im kommenden Jahr wieder in der 2. Bundesliga antreten.

Auch für Borussia Dortmund geht es nicht mehr um allzu viel. Noch ein Punkt fehlt den Schwarz-Gelben zur sicheren Vizemeisterschaft, die Qualifikation für die Champions League ist bereits in trockenen Tüchern. In puncto Tabellensituation verspricht die Partie somit nicht allzu viel an Spannung. In der Hinrunde setzt sich übrigens der BVB mit 3:0 durch, Erling Haaland (2) und Donyell Malen erzielten die Treffer.

Gelingt dem BVB der Auswärtssieg im Ronhof oder schlägt die SpVgg Greuther Fürth zurück? Die Entscheidung fällt am Samstag um 15.30 Uhr live - und so seid Ihr dabei.

Greuther Fürth vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Bundesliga-Partie des 33. Spieltags in der Übersicht

Begegnung: SpVgg Greuther Fürth vs. BVB (Borussia Dortmund)

Wettbewerb: Bundesliga, 33. Spieltag

Datum: 7. Mai 2022, 15.30 Uhr (im LIVE-STREAM bei Sky Ticket schauen)

Austragungsort: Sportpark Ronhof, Fürth

Greuther Fürth vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Läuft die Bundesliga am 33. Spieltag im Free-TV?

In den vergangenen Jahren wurden bereits ab dem 33. Spieltag alle Partien parallel ausgetragen, seit der Saison 2021/22 trifft dies nur noch auf den 34. Spieltag zu. Somit werden auch an diesem Wochenende wieder unterschiedliche Anbieter für die Übertragungen zuständig sein.

Im Free-TV läuft allerdings keine der Begegnungen, auch nicht das Duell zwischen Greuther Fürth und dem BVB. Wollt Ihr live dabei sein, müsst Ihr Euch ein kostenpflichtiges Abo zulegen.

Greuther Fürth vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live sehen: Läuft die Bundesliga-Partie bei Sky oder DAZN?

Während DAZN für die Bundesliga-Übertragungen am Freitag sowie Sonntag verantwortlich ist, läuft der Samstag bekanntermaßen bei Sky.

Demzufolge wird auch das Duell der Fürther mit dem aktuellen Tabellenzweiten beim Münchner Pay-TV-Sender zu sehen sein - sowohl in der Konferenz als auch im Einzelspiel.

Greuther Fürth vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Bundesliga am Samstag im Pay-TV und LIVE-STREAM bei Sky

Wollt Ihr Sky auf Eurem Fernseher schauen, könnt Ihr einerseits ein Sky-Abonnement direkt beim Anbieter abschließen oder andererseits ein Paket bei einem bereits bestehenden Vertrag dazubuchen. Dies ist beispielsweise bei Vodafone oder der Telekom möglich.

Darüber hinaus bietet das Münchner Unternehmen auch Möglichkeiten, ohne Pay-TV-Vertrag Zugang zu den Live-Übertragungen zu erhalten. Vor allem Sky Ticket dürfte an dieser Stelle interessant für Euch sein.

Greuther Fürth vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Bundesliga im LIVE-STREAM bei Sky Ticket

Sky Ticket ist der Streamingdienst von Sky und erlaubt Euch, mit der Buchung eines Pakets Eurer Wahl Zugang zu den relevanten Sportübertragungen zu erhalten - beispielsweise mit dem Supersport-Ticket.

Für 29,99 Euro pro Monat bzw. 19,99 Euro monatlich im Jahresabo werden Euch LIVE-STREAMS zu Formel 1, Bundesliga, DFB-Pokal sowie der Premier League zur Verfügung gestellt. Diese könnt Ihr bequem auf einem Endgerät Eurer Wahl abspielen und benötigt lediglich eine stabile Internetverbindung.

Greuther Fürth vs. BVB (Borussia Dortmund): Highlights und LIVE-TICKER zur Bundesliga heute

Die Highlights des Bundesliga-Samstags könnt Ihr in der linearen Highlight-Show ab 17.30 Uhr auf DAZN sehen. Auch bei Sky oder auf YouTube werdet Ihr fündig.

#BundesligaMatchFacts 🧮 Die fünf unwahrscheinlichsten Tore des letzten Spieltags 📽️⬇️ pic.twitter.com/w5edR17b0b — BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) May 5, 2022

Wollt Ihr keine wichtigen Aktionen verpassen, werft einen Blick in den LIVE-TICKER von GOAL zur Partie Fürth gegen Dortmund. Dort halten wir Euch auf dem Laufenden.

Greuther Fürth vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Übertragung der Bundesliga-Partie in der Übersicht

Paarung Greuther Fürth vs. BVB Wettbewerb Bundesliga, 33. Spieltag Free-TV - Pay-TV Sky LIVE-STREAM Sky Go, Sky Ticket LIVE-TICKER GOAL

Greuther Fürth vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellungen

Sobald die Trainer Marco Rose und Stefan Leitl ihre jeweilige Aufstellung bekanntgeben, findet Ihr sie an dieser Stelle.