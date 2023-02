Heute findet das Frankenderby Greuther Fürth vs. 1. FC Nürnberg statt. Doch überträgt Sport1 das Spiel heute live im TV? GOAL hat die Antwort.

Wir befinden uns am 19. Spieltag in der 2. Bundesliga. Hierbei geht am Samstag um 20.30 Uhr das Frankenderby zwischen Greuther Fürth und dem 1. FC Nürnberg über die Bühne. Das Kleeblatt und der FCN holten bisher 20 beziehungsweise 19 Punkte.

Greuther Fürth kehrte am 28. Januar mit einer Auswärtsniederlage gegen Holstein Kiel aus der Pause zurück. Damit riss eine Serie der Elf von Alexander Zorniger mit vier ungeschlagenen Meisterschaftspartien. Zuvor erreichte das Kleeblatt drei Siege und eine Punkteteilung in Darmstadt.

Der 1. FC Nürnberg verabschiedete sich hingegen nach drei Unentschieden und einer Pleite gegen Magdeburg mit einem Heimsieg gegen Paderborn aus dem alten Jahr. Allerdings verlor die Mannschaft von Markus Weinzierl am vergangenen Sonntag vor eigenem Publikum gegen St. Pauli.

Heute Abend um 20.30 Uhr findet das Frankenderby Greuther Fürth vs. 1. FC Nürnberg statt. Aber überträgt Sport1 das Spiel im TV? GOAL versorgt Euch mit sämtlichen Infos hierzu, zum LIVE STREAM, zu den Aufstellungen sowie zum LIVE TICKER.

Greuther Fürth vs. 1. FC Nürnberg heute live: Überträgt Sport1 das Spiel im TV?

Spiel: Greuther Fürth vs. 1. FC Nürnberg (HIER bei WOW im LIVE-STREAM schauen) Datum: Samstag, 4. Februar 2023 Uhrzeit: 20.30 Uhr Stadion: Sportpark Ronhof Thomas Sommer (Fürth)

Greuther Fürth vs. 1. FC Nürnberg heute live im TV verfolgen

Seit der vergangenen Saison besitzt Sky nicht mehr die Exklusivrechte an allen Begegnungen der 2. Bundesliga. Denn: Ihr könnt Euch wöchentlich ein Spiel im Free-TV anschauen. Doch überträgt Sport1 das Frankenderby Greuther Fürth vs. 1. FC Nürnberg heute live im TV?

Greuther Fürth vs. 1. FC Nürnberg heute live auf Sport1 im Free-TV

GOAL hat diesbezüglich erfreuliche Nachrichten für Euch. Denn: Das Kräftemessen zwischen dem Kleeblatt und dem FCN läuft im Free-TV. Somit benötigt Ihr kein Abonnement. Die Vorberichterstattung von Sport1 beginnt um 19.45 Uhr und somit eine Dreiviertelstunde vor dem Anstoß. Doch notiert Euch nun die Eckdaten zur Übertragung des Frankenderbys Greuther Fürth vs. 1. FC Nürnberg:

Sender: Sport1

Sport1 Vorberichte ab: 19.45 Uhr

19.45 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Moderatorin: Ruth Hofmann

Ruth Hofmann Kommentator: Oliver Forster

Oliver Forster Field-Reporter: Hartwig Thöne

Alternativ könnt Ihr die Begegnung bei Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und Sky Sport Top Event (HD) mitverfolgen. Dafür benötigt Ihr jedoch das Bundesliga-Paket. Hierbei könnt Ihr Euch zwischen einem Einzelabo für 27 Euro sowie einer Kombi mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro entscheiden.

Greuther Fürth vs. 1. FC Nürnberg heute bei Sport1 kostenlos im LIVE STREAM verfolgen

Wenn Ihr keinen Fernseher zur Hand habt, helfen Euch die LIVE STREAMS weiter. Somit könnt Ihr Euch mit einem adäquaten Internetzugang das Zweitliga-Spiel Greuther Fürth vs. 1. FC Nürnberg anschauen. Denn: Sport1 stellt rund um die Uhr kostenlos einen Stream bereit. Zudem könnt Ihr es mit den kostenpflichtigen Optionen Sky Go und WOW angehen. Doch für die erstgenannte Vorgehensweise benötigt Ihr das Bundesliga-Paket und die Aktivierung, die nicht sofort stattfindet.

Zu Greuther Fürth vs. 1. FC Nürnberg heute via LIVE TICKER auf dem Laufenden bleiben

Überdies versorgt Euch GOAL mit seinem LIVE TICKER zum Frankenderby zwischen dem Kleeblatt und dem FCN. Damit erfahrt Ihr alles zum Spielgeschehen im Sportpark Ronhof Thomas Sommer. Hierfür bekommt Ihr von uns Push-Benachrichtigungen.

Greuther Fürth vs. 1. FC Nürnberg heute live: Überträgt Sport1 das Spiel im TV?

Live im Free-TV: Sport1 Live im Pay-TV: Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Top Event (HD) Im LIVE STREAM: Sky Go / WOW / Sport1 (kostenlos) Im LIVE TICKER: GOAL

Greuther Fürth vs. 1. FC Nürnberg heute live sehen: Die Aufstellungen zur 2. Liga

