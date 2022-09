Graham Potter ist der neue Trainer beim FC Chelsea

Nachdem Trainer Thomas Tuchel überraschend beim FC Chelsea entlassen wurde, präsentieren die Londoner einen Nachfolger.

Nach der 0:1-Niederlage am Dienstagabend in der Champions League bei Dinamo Zagreb hat sich der FC Chelsea überraschend von Thomas Tuchel getrennt. Als Nachfolger des deutschen Trainers wurden zahlreiche Namen gehandelt - von Zinedine Zidane über Mauricio Pochettino bis hin zu Marcelo Bielsa. Inzwischen ist aber klar, wer Trainer bei den Blues wird.

Graham Potter, zuletzt bei Brighton & Hove Albion angestellt, übernimmt den Posten in London. Sein Ex-Klub hatte ihm am Mittwochnachmittag die Erlaubnis gegeben, mit Chelsea zu verhandeln. Anschließend stand für Potter ein Gespräch mit Klubbesitzer Todd Boehly auf dem Plan.

Chelsea-Besitzer schwärmt von Potter

Potter soll "seinen progressiven Fußball" und "innovatives Training" an die Stamford Bridge bringen, hieß es in der offiziellen Mitteilung. "Ich bin unglaublich stolz, diesen fantastischen Klub zu repräsentieren", sagte Potter, er freue sich auf die Arbeit "mit spannenden Spielern".

Der neue Teammanager passe zu den "Visionen des Klubs", sagte Boehly: "Er ist nicht nur extrem talentiert auf dem Platz, er hat auch Fähigkeiten, die darüber hinausgehen und Chelsea zu einem erfolgreicheren Klub machen werden."

Potter besaß Ausstiegsklausel

Bei den Blues unterschreibt Potter einen Fünfjahresvertrag. Der zügige Wechsel von Brighton & Hove Albion zum FC Chelsea war möglich, da der 47-Jährige eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag besaß. Laut BBC fließen rund 24 Millionen Euro Ablöse für Potter und seine Assistenten Billy Reid, Björn Hamberg, Bruno, Ben Roberts und Kyle Macaulay, die ihn nach London begleiten werden. Zuletzt wurde bereits berichtet, dass die Tuchel-Entlassung 17 Millionen Euro an Abfindungen kosten wird.

Potter übernahm die Seagulls im Mai 2019 und führte das Team in seinen ersten beiden Spielzeiten nicht aus dem unteren Tabellendrittel heraus. In der vergangenen Saison zeigte das Team von Potter eine stark verbesserte Leistung, belegte am Ende Platz neun. In der neuen Spielzeit hat Brighton 13 Punkte nach sechs Spieltagen gesammelt und liegt auf Tabellenplatz vier.