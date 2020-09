Ex-Juve-Star Gonzalo Higuain wechselt zu Inter Miami

Die MLS hat eine neue Attraktion: Gonzalo Higuain geht künftig für die Beckham-Franchise Inter Miami auf Torejagd.

Stürmerstar Gonzalo Higuain wechselt in die . Die neue Franchise Inter Miami gab am Freitag offiziell die ablösefreie Verpflichtung des Angreifers bekannt, der zuletzt bei Italiens Rekordmeister unter Vertrag stand.

Der Wechsel des 32-Jährigen kommt nicht überraschend, sein Arbeitspapier bei Juve war in der vergangenen Woche bereits aufgelöst worden. Dass der neue Juve-Trainer Andrea Pirlo nicht mehr mit ihm plant, wurde Higuain bereits vor einigen Wochen mitgeteilt.

Gonzalo Higuain trifft bei Inter Miami Blaise Matuidi wieder

Higuain wird in Miami einer der sogenannten "Designated Players", deren Gehalt nicht unter die Gehaltsobergrenze, den Salary Cap, fällt. In Florida erhält der Argentinier das Trikot mit der Nummer "9".

Er war 2016 vom zu Juventus gewechselt. In der Saison 2018/19 war er zweimal verliehen worden, zunächst an Milan, später an den . Insgesamt kam Higuain zu 149 Pflichtspielen für Juve (66 Tore), vergangene Saison gelangen ihm elf Treffer in 44 Einsätzen.

Bei Inter Miami, das in der Eastern Conference der MLS aktuell auf Platz elf steht, trifft Higuain unter anderem auf seinen früheren Juve-Teamkollegen Blaise Matuidi. Der Franzose war Mitte August aus Turin zum Beckham-Klub gewechselt, für den er bisher zwei Partien absolviert hat.