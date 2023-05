Auch der FC Bayern galt mal als interessiert: Manchester United könnte Rekordtransfer für den Sturm tätigen

Die Red Devils bemühen sich um Harry Kane. Er ist aber nicht der einzige hochkarätige Sturmkandidat.

WAS IST PASSIERT? Manchester United plant einen Vorstoß wegen eines Transfers des portugiesischen Nationalstürmers Gonçalo Ramos. Das berichtet der Mirror. Er schreibt, dass die Red Devils demnächst Kontakt zu dem Angreifer von Benfica knüpfen wollen. Eine Summe zwischen 80 und 115 Millionen Euro Ablöse wird genannt. Ramos könnte also im Falle eines Wechsels Paul Pogba als Rekordtransfer Uniteds ablösen. Der Franzose kam 2016 für 105 Millionen Euro von Juventus.

WAS IST DER HINTERGRUND? United will zur kommenden Saison einen neuen Mittelstürmer mit Torjägerqualitäten verpflichten. Harry Kane (29) von Tottenham Hotspur ist der Wunschkandidat, allerdings werden in dieser Angelegenheit schwierige Verhandlungen mit Spurs-Boss Daniel Levy erwartet.

Ramos wurde bereits im Januar nach dem Abgang Cristiano Ronaldos als Neuzugang in Manchester gehandelt. Auch beim FC Bayern war der 21-Jährige schon als Neuzugang im Gespräch.

Bei Benfica steht Ramos noch bis 2026 unter Vertrag. Seine festgeschriebene Ablöse liegt bei 120 Millionen Euro.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Ramos lief in dieser Saison in 44 Pflichtspielen für Benfica auf. Dabei erzielte das Eigengewächs 25 Tore und lieferte 11 Assists. Bei der Weltmeisterschaft in Katar kam er für Portugal zu vier Einsätzen und glänzte beim 6:1 im Achtelfinale gegen die Schweiz mit einem Dreierpack.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Für Benfica und Ramos geht es in den kommenden Tagen darum, den Meistertitel unter Dach und Fach zu bringen. Drei Spieltage vor Schluss hat die Elf von Trainer Roger Schmidt als Tabellenführer vier Punkte Vorsprung auf Verfolger FC Porto. Am Samstag steht das Auswärtsspiel bei Portimonense auf dem Programm.