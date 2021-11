GOAL50 2021: Enges Rennen bei den Männern - Barca dominiert bei den Frauen

Noch bis zum 16. November könnt Ihr beim GOAL-50-Voting den besten Spieler und die beste Spielerin des Jahres 2021 wählen. Während sich die Männer momentan noch ein enges Rennen um die Krone liefern, dominieren bei den Frauen die Spielerinnen des FC Barcelona.

Seit dem 2. November wird bei GOAL50 der beste männliche und die beste weibliche SpielerIn des Planeten gesucht.

Drei Tage vor dem Ende des Votings liefern sich die Herren ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den begehrten Titel. Mit Blick auf die aktuellen Zwischenstände ist noch alles möglich. Mit Eurer Stimme könnt Ihr deshalb noch mächtig viel beeinflussen!

GOAL50 2021: JETZT DEN BESTEN SPIELER DER WELT WÄHLEN

Robert Lewandowski, Lionel Messi und Cristiano Ronaldo gehören zu den Favoriten auf den Sieg. Besonders der Bayern-Stürmer setzt sich - Stand jetzt - in einigen Ländern überraschend gegen Lokalmatadoren durch.

So führt Lewandowski in England, womit er ManUnited-Stürmer Ronaldo und Phil Foden (der beste Engländer) in die Schranken weist, und Italien. Im Land des Europameisters schafft es Jorginho derzeit nur auf Platz fünf. Auch in Deutschland ist der Pole an der Spitze. Bester DFB-Spieler ist Joshua Kimmich auf dem derzeit achten Rang.

GOAL50: Ronaldo derzeit vor Messi

Obwohl Ronaldo aktuell in keiner der Top-5-Ligen führt, hat er im direkten Vergleich mit seinem ewigen Rivalen Messi die Nase leicht vorn. 50,4 Prozent stimmten für den Portugiesen.

Bei den Frauen führen mehrere Spielerinnen des FC Barcelona das Ranking an. Auch hier ist noch nicht entschieden, wer die Auszeichnung am Ende abstaubt.

In Deutschland führt Sydney Lohmann vom FC Bayern die Liste knapp vor Barca-Star Alexia Putellas, die gemeinsam mit ihrer Teamkollegin Caroline Graham Hansen zu den Favoritinnen auf den Sieg gehört, an.

GOAL50: So funktioniert das Voting

Das Voting läuft im Head-to-Head-Verfahren ab. Klickt einfach auf das gewünschte Bild, um Eure Stimme abzugeben. Wenn Ihr ein wenig Hilfe bei eurer Entscheidung braucht, dreht einfach die Karte für mehr Informationen über die Leistungen und Erfolge jedes Spielers oder jeder Spielerin im vergangenen Jahr.

Theoretisch sind insgesamt 2450 Head-to-Head-Vergleiche möglich - und der- bzw. diejenige mit den meisten Siegen wird zum Gewinner bzw. zur Gewinnerin von GOAL50 2021 gekürt.

Es könnte nicht einfacher sein. Also gebt im Endspurt nochmal mächtig Gas!