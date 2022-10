GOAL SOCIAL SUPERSTARS ll

Immer wieder werden die Social-Media-Kanäle der Profi-Teams richtig kreativ. Zeit, für die zweite Ausgabe der "GOAL Social Superstars"!

Es geht längst nicht mehr um den Spieltag allein! Fans wollen rund um die Uhr Fußballunterhaltung - in ihrer Tasche, auf ihrem Bildschirm und in ihren Ohren. Und die Fußballvereine haben zugehört. Die Qualität der Social-Media-Accounts ist in den letzten Jahren weltweit stark gestiegen. Sie sind mutig, gesellschaftlich wichtig, witzig, clever und treffen genau den Zeitgeist.

Unser Team aus Journalisten und Social-Media-Autoren auf der ganzen Welt stellt diese Vereine kontinuierlich im Netz vor und hebt die erstaunliche Arbeit der Social-Teams von Brasilien bis Berlin, von Birmingham bis Brisbane hervor.

GOAL Social Superstars 2022 zeichnet die Beiträge dieser Klubs aus, die uns auf TikTok, Instagram, Twitter, Facebook und auf anderen Plattformen in Atem gehalten haben. Diejenigen, die wir mit unseren Freunden, unserer Familie und jetzt mit Euch, der weltweiten GOAL-Fangemeinde, geteilt haben. Jeden Monat wird eine Liste mit fünf Kandidaten zur Abstimmung gestellt. Aus dieser Liste wird ein Sieger hervorgehen, der am Ende des Jahres um den ersten Platz kämpfen wird.

In der ersten Ausgabe wurden Flamengos "Stranger Things"-Mashup, Watfords positiver Umgang mit dem Abstieg und Romas brillante Nutzung ihrer Social-Media-Kanäle für die weltweite Suche nach vermissten Kindern vorgestellt.

Hier sind die fünf Beiträge für die zweite Ausgabe...

BETIS TANZ ZU ROSALIAS LIED

Rosalias Lied "Despecha" ist in Spanien sehr beliebt. Das Sozialteam von Real Betis nutzte die Popularität des Songs und lud die jungen Fans, ehemalige Spieler, das Maskottchen und sogar die Ordner dazu ein, den "Despecha"-Tanz im Estadio Benito Villamarin aufzuführen.

WARUM WIR DAS LIEBEN

Dies ist eine wirklich clevere und einfache Möglichkeit, ein Viral zu nutzen und es in etwas zu verwandeln, mit dem sich Ihre Fans beschäftigen und das ihnen Spaß macht. Es geht doch nichts über ein bisschen Fan-Engagement, und das Ergebnis wird es allen Zuschauern schwer machen, nicht zu lächeln.

Ob bewusst oder unbewusst, das Video stellt das Villamarin als einen wirklich inklusiven Ort dar, um ein Fußballspiel zu sehen, und unterstreicht den Status von Betis als eine der beliebtesten La-Liga-Mannschaften für den neutralen Zuschauer.

Wir fragen für Freund: Wo kann man eine solche Sonnenbrille kaufen?

SAO PAULO'S CARTOON-TRIKOT VERÖFFENTLICHUNG

Wenn wir ehrlich sind, gab es seit den Tagen von Captain Tsubasa nicht mehr genug Anime-Fußball-Crossover, aber ein brasilianischer Verein hat etwas unternommen, um das zu ändern.

In Anlehnung an den Triumph im Finale des Interkontinental-Pokals 1992 gegen den klar favorisierten FC Barcelona in Tokio kündigte Sao Paulo sein neues drittes Trikot an - mit Matchwinner und Vereinslegende Rai im Mittelpunkt...

WARUM WIR DAS LIEBEN

Die Mystik des ersten Teils des Videos ist sofort fesselnd: Rai ist eine verhüllte Gestalt, die sich ihren Weg durch ein scheinbar japanisches Restaurant bahnt. Der Clou sind aber zweifellos die Cartoon-Einlagen, die Rais Doppelpack beim historischen Comeback-Sieg von Sao Paulo gegen Barca vor 30 Jahren nachstellen.

Die Animation des zweiten Tores - ein herrlicher Schuss ins obere Eck nach einem Freistoß - ist besonders hervorzuheben: Die Mauer und der Torwart von Barcelona erheben sich wie Riesen vor einer steinernen Burg, bevor Rai den Ball in die Mülleimer schießt. Eine klasse Idee!

Zugegeben, die Verwendung von Anime ist eine etwas abgedroschene Sache, wenn es darum geht, etwas zu bewerben, das auch nur vage mit Japan oder der japanischen Kultur zu tun hat, und das Trikot selbst überzeugt uns nicht gänzlich, aber man kann Sao Paulo dieses kreative Jersey nicht verübeln.

CREMONESE GEHT ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT

Der frischgebackene Aufsteiger Cremonese holte im September in der Serie A dank eines späten Treffers von Emanuele Valeri ein Unentschieden gegen Atalanta.

Zusätzlich zu dem Überraschungs-Punkt entdeckte das soziale Team des Vereins während der wilden Feierlichkeiten einen Doc Brown-Doppelgänge (aus "Zurück in die Zukunft"), der aussah wie er - und kreierten daraus einen unfassbaren Post...

WARUM WIR DAS LIEBEN

Ein weiteres hübsches kleines Stück Nostalgie und ein Paradebeispiel dafür, dass auch das scheinbar unbedeutendste Stück Filmmaterial virales Potenzial hat. In diesem Fall ist es ein Mann, dessen Kopf oben kahl ist und dessen langes, wallendes graues Haar hinten und an den Seiten durch die Aufnahme läuft, scheinbar losgelöst von dem Chaos, das ihn umgibt.

Cremonese hat mit dem Bootleg-Charakter dieses Videos eine Kunstform geschaffen, bei der Valeris Kopf grob ausgeschnitten und auf den von Marty McFly geklebt wurde, der die Rolle des Sidekicks spielt - die Idee ist, dass Doc in die Zukunft zurückgekehrt ist, um Le Tigre zu einem späten Zeitpunkt zu helfen.

Wir sagen es nicht allzu laut, aber unserer Meinung nach sieht der ahnungslose Protagonist des Clips der Kultfigur gar nicht so ähnlich. Nichtsdestotrotz brillant!

AJAX NÜCHTERNE ANKÜNDIGUNG

Es ist sicher nicht mehr weit bis zu einem Preis für die beste Ankündigung eines Neuzugangs in den sozialen Medien. Ajax hat dies aufgegriffen, als sie die Vertragsverlängerung von ihrem Geschäftsführer Edwin van der Sar veröffentlichten - den Mann, der bei Amsterdam die Neuverpflichtungen vornimmt.

WARUM WIR DAS LIEBEN

Es ist schön zu wissen, dass es Fußballvereine gibt, die das Selbstbewusstsein haben, zu akzeptieren, dass die Ankündigungsvideos in den letzten Jahren ein wenig lächerlich geworden sind, da die Teams um Likes und Retweets buhlen.

Es macht immer wieder Spaß, die allzu starken Schauspielversuche von Fußballlegenden zu sehen. Nach einer Prise des trockenen niederländischen Humors ist die letzte Einstellung herrlich nach Vorbild von "The Office" wenn das Produktionsteam Van der Sar dabei zusieht, wie er fassungslos davonläuft.

BURNLEYS SECHSTER SINN FÜR SOCIAL

Wenn es einen Preis für die Bekanntgabe von Neuzugängen gäbe, dann würde Burnley mit ziemlicher Sicherheit die Auszeichnung für seine Bemühungen im Jahr 2022 erhalten.

Die Clarets haben ihren Abstieg den ganzen Sommer über auf die leichte Schulter genommen, als eine Reihe von Neuzugängen im Turf Moor eintrafen, wobei die Anspielungen von der WWE bis zu den Simpsons reichten - und von Fans und Neutralen gleichermaßen Applaus-Gifs erhielten. Das soziale Team rundete die Sache mit diesem Video für Leihspieler Halil Dervisoglu am Stichtag ab...

WARUM WIR DAS LIEBEN

Mit einer soliden Hollywood-Referenz in einem Ankündigungsvideo kann man kaum etwas falsch machen - vor allem, wenn es so nahtlos produziert ist wie dieses.

In Anlehnung an Cole Sears berühmt-gruseligen Satz "I see dead people" ist das Video ein gelungener Abschluss von Burnleys Sommerhits in den sozialen Netzwerken und stellt zudem ein weiteres neues Gesicht vor.

Zeit für eine Gehaltserhöhung für den Social-Media-Admin!