Hier gibt es die besten Posts der außergewöhnlichsten Social-Kanäle im Fußball.

Es geht längst nicht mehr um den Spieltag allein! Fans wollen rund um die Uhr Fußballunterhaltung - in ihrer Tasche, auf ihrem Bildschirm und in ihren Ohren. Und die Fußballvereine haben zugehört. Die Qualität der Social-Media-Accounts ist in den letzten Jahren weltweit stark gestiegen. Sie sind mutig, gesellschaftlich wichtig, witzig, clever und treffen genau den Zeitgeist.

Unser Team aus Journalisten und Social-Media-Autoren auf der ganzen Welt stellt diese Vereine kontinuierlich im Netz vor und hebt die erstaunliche Arbeit der Social-Teams von Brasilien bis Berlin, von Birmingham bis Brisbane hervor.

GOAL Social Superstars 2022 zeichnet die Beiträge dieser Klubs aus, die uns auf TikTok, Instagram, Twitter, Facebook und auf anderen Plattformen in Atem gehalten haben. Diejenigen, die wir mit unseren Freunden, unserer Familie und jetzt mit Euch, der weltweiten GOAL-Fangemeinde, geteilt haben. Jeden Monat wird eine Liste mit fünf Kandidaten zur Abstimmung gestellt. Aus dieser Liste wird ein Sieger hervorgehen, der am Ende des Jahres um den ersten Platz kämpfen wird.

Hier sind die ersten fünf Beiträge...

FLAMENGO MACHT ALLES NOCH STRANGER MIT EINEM KULTURCLASH

Wo war Stranger Things in den letzten Wochen kein Thema? Auf Netflix läuft die neue Staffel, in der es noch mehr Dämonen, Mystery und 80er-Jahre-Nostalgie gibt. Flamengo, einer der Top-Klubs Südamerikas, hat das zum Anlass genommen, alles auf den Kopf zu stellen und sich bei der Vorstellung seines Top-Neuzugangs Arturo Vidal des Stranger-Things-Looks zu bedienen.

Scrollen nach unten, um die Finalisten zu sehen, und stimme hier für Deinen Favoriten ab Flamengo

Watford

Velez Sarsfield

Roma

Al-Ittihad 12 Stimmen Danke für Ihre Teilnahme! Das Ergebnis wird bald veröffentlicht Scrollen nach unten, um die Finalisten zu sehen, und stimme hier für Deinen Favoriten ab 33% Flamengo

0% Watford

0% Velez Sarsfield

58% Roma

8% Al-Ittihad 12 Stimmen

WARUM WIR DAS LIEBEN

Jeder von uns hat wohl schon mal ein tolles Mashup von Fußball und Unterhaltungskultur in seinen Gruppen-Chat geschickt. Aber wenn das ein Fußballklub macht, ist das noch einmal etwas ganz Neues. Das Team aus Rio de Janeiro hat sein ganz eigenes Drehbuch erstellt und sich an der Parallelwelt in der Netflix-Serie orientiert. Statt des 80er-Songs von Kate Bush, der auf den Streamingplattformen alle Rekorde gebrochen hat, läuft hier die Mengao-Hymne. Statt Max und Dustin gibt es König Artur, der in seinen neuen Farben - aus unerfindlichen Gründen - aus einer Uhr steigt. Das ist schräg, ein bisschen kitschig, aber hundertprozentig besser als ein Händeschütteln vor den Fotografen auf dem Vereinsgelände. Bitte mehr davon!

WATFORD TANZT DIE TRAUER WEG

Sich aus der Championship in die Premier League zu kämpfen, ist schwer. Wenn man es dann nach einer erfolgreichen Zweitliga-Saison nach oben geschafft hat und dort immer nur Prügel kassiert, ist das richtig bitter. Und dann wieder absteigen? Das ist das Schlimmste. Watford hat seinen Ruf als Fahrstuhlmannschaft aber brillant genutzt und ein passendes TikTok-Video produziert.

WARUM WIR DAS LIEBEN

Einige Vereine haben riesige Presseabteilungen, andere haben ein Medien-Team, das mit jedem Filmstudio Schritt halten kann. Aber manchmal braucht man das alles gar nicht: Der Watford-Clip ist nur acht Sekunden lang - aber darin wird alles gezeigt und gesagt, was wichtig ist. Es beginnt mit einem Salsa-Beat. Starspieler Ismaila Sarr wird getröstet, “trauriges Abstiegsgesicht” und man fühlt sich direkt an seiner Seite, an der der Fans und man fühlt die Emotionen. Aber, Moment mal: Man muss gar nicht traurig sein! Auf einmal tanzt Sarr vor einem grünen Hintergrund, der Text heißt auf einmal “fröhliches Nächstes-Jahr-mehr-Spiele-gewinnen-Gesicht”. Einfach genial, wie die verschiedenen Gefühle, die der Fußball hervorrufen kann, in weniger als zehn Sekunden präsentiert werden. Und dann gibt es obendrauf noch den Text “Press F to pay respects”. Ein Meme zitiert ein anderes Meme.

VELEZ SARSFIELD IST ZIEMLICH BIZZY

Die Verpflichtung von Diego Godin war im Juni 2022 ein großer Coup für Velez Sarsfield, das Team aus dem Stadtteil Liniers der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Die Unterschrift zu bekommen, ist das eine, ein vernünftiges Vorstellungsvideo herzustellen, eine andere. Doch dabei half Bizarrap, einer der größten Musikstars Lateinamerikas - und natürlich ein großer Velez-Fan. Als Bizarrap einen seiner neuesten Tracks im Studio abspielt, wird das Ganze von einem Anruf unterbrochen, in dem ihm vom Godin-Transfer erzählt wird: “Der kommt? Das ist bestätigt? Oh, ich raste aus!”

WARUM WIR DAS LIEBEN

Nach dem Sieg in der Copa Libertadores 1994 setzte sich Velez in Japan im Weltpokal auch gegen das legendäre Milan-Team von Fabio Capello durch. Trotz einiger Erfolge ist der Klub aber finanziell keiner von Argentiniens Top-Vereinen. Wenn nun ein bekannter Fan wie Bizarrap die Ankunft von einem der bekanntesten Innenverteidiger der letzten 15 Jahre herausposaunt, ist das ein echtes Statement. Das Ganze ist albern, lustig - und auch mal ein neuer Ansatz, um seinen neuen Track vorzustellen.

AS ROMA NUTZT DIE GLOBALE REICHWEITE

Schon seit Jahren nutzt die AS Rom die Momente, wenn ein neuer Spieler vorgestellt wird, um auf vermisste Kinder aufmerksam zu machen. Als Paulo Dybala im Sommer 2022 präsentiert wurde, hätte der Kontrast zwischen seinem lachenden Gesicht mit dem neuen Trikot in der Hand auf der linken Seite des Videos und den Gesichtern der verschwundenen Kinder auf der rechten Seite nicht größer sein können. Eine deutliche und starke Message.

WARUM WIR DAS LIEBEN

Die AS Rom hat sich vom traditionellen Vorstellungsvideo 2019 verabschiedet und auf Veranlassung von Paul Rogers mit der Hilfe bei der Suche nach verschwundenen Kindern begonnen. Diese Social-Media-Kampagne hat dazu beigetragen, dass inzwischen zwölf Kinder wiedergefunden wurden. Stürmer Eldor Shomurodov sagte letztes Jahr dazu: “Es ist schwer zu erklären, wie schön es ist, irgendwie dazu beigetragen zu haben, dass eines dieser Kinder wiedergefunden wurde.” Nach der Veröffentlichung seines Transfervideos war ein Mädchen aus Polen wieder aufgetaucht. Die Social-Media-Kampagne der AS Roma ist der Beweis, dass der Fußball Leben verändern kann.

AL-ITTIHAD MIT SCHRÄGEN HIEROGLYPHEN

3D-Tiger, die um einen schwer bewachten Palast in der Nähe der Pyramiden von Gizeh herumspringen? Ein seltsames und irgendwie nerviges TV-Gerät, auf eine Art alt, auf eine andere modern, zeigt Fußball-Highlights? Ein mächtiger Drop nach den Worten “Hier ist die Zukunft” und ein Cut mitten in ein vollbesetztes Stadion? Das Transfervideo von Al-Ittihad, mit dem der ägyptische Mittelfeldspieler Tarek Hamed vorgestellt wurde, ist ein modernes Kunstwerk. Man sollte es auf die Louvre-Pyramide projizieren.

WARUM WIR DAS LIEBEN

Animierte Bilder sind im Fußball eigentlich selten, aber wenn sie so schräg wie in diesem Fall sind, stechen sie noch mehr hervor. Die Animation ist verrückt, eine Mischung aus Goldeneye auf der Konsole und richtigen Hieroglyphen. Die Musik ist außerdem beängstigend, aufgeregt - und lässt einen auf einmal aufspringen. Tarek Hamed hatte mehr als 200 Spiele für Zamalek gemacht. Ihn jetzt bei seinem neuen Klub als Pharao vorzustellen, ist eine ziemlich gute Idee.