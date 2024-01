Manchester United will offenbar einen 67-Millionen-Euro-Mann aus der Bundesliga

Die Red Devils wollen unter anderem ihre Abwehr verstärken. Dabei gibt es mehrere Berührungspunkte mit dem FC Bayern.

WAS IST PASSIERT? Manchester United ist auf der Suche nach Verstärkungen. Dabei könnten die Engländer gewillt sein, den FC Bayern München zu ärgern. Laut eines Berichts von Sky sind die Red Devils an einem Transfer von Matthijs de Ligt interessiert. Der Niederländer hat derzeit eine schwere Phase in München, musste seinen Stammplatz in der Hinrunde sogar abgeben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Erik ten Hag sei ein großer Fan des Innenverteidigers. Beide arbeiteten einst erfolgreich bei Ajax zusammen. Ein Winterwechsel sei aber ausgeschlossen. Allerdings sei de Ligt aktuell alles andere als zufrieden bei den Bayern. Sein Vertrag läuft noch bis 2027. Die Münchener zahlten 2022 rund 67 Millionen Euro Ablöse für ihn an Juventus.

Interessant: United soll auch an Ronald Araújo interessiert sein. Der 24-Jährige, zuletzt immer wieder mit den Bayern in Verbindung gebracht, sei ebenfalls kein Thema für den Winter, womöglich aber für den Sommer. Man habe sich schon beim FC Barcelona erkundigt und dieselbe Summe wie die Bayern genannt bekommen: mindestens 80 Millionen Euro.

Und auch ein dritter Spieler könnte bald zwischen den beiden Klubs stehen. Laut des Pay-TV-Senders haben sich die Bayern mit einer Rückkehr von Joshua Zirkzee befasst. Allerdings soll auch Manchester United seine Fühler ausstrecken.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Für den FC Bologna erzielte Zirkzee bereits acht Tore und kommt auf vier Vorlagen. Bayern soll eine Rückkaufklausel haben, die zwischen 20 und 25 Millionen Euro liege.