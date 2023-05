Gladbach verpflichtet Talent Grant-Leon Ranos vom FC Bayern

Borussia Mönchengladbach bedient sich beim FC Bayern und holt einen talentierten Offensivspieler vom deutschen Rekordmeister.

WAS IST PASSIERT? Borussia Mönchengladbach hat eine Verstärkung im Nachwuchs des FC Bayern München gefunden. Der 19 Jahre alte Angreifer Grant-Leon Ranos wechselt zur neuen Saison ablösefrei von der U23 des Rekordmeisters an den Niederrhein und hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben.

WAS WURDE GESAGT? "Grant-Leon ist ein sehr interessanter und talentierter Spieler, der im Sturmzentrum, aber auch im offensiven Mittelfeld einsetzbar ist", sagte Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus: "Er hat eine sehr starke Saison in der Regionalliga gespielt und will sich bei uns für höhere Aufgaben empfehlen. Und wir werden ihn dabei unterstützen."

DAS BILD ZUR NEWS:

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Ranos war mit 20 Toren und 13 Vorlagen Top-Scorer der Regionalliga Bayern und hat im März in der A-Nationalmannschaft Armeniens debütiert und dabei zwei Treffer erzielt.