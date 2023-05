Borussia Mönchengladbach angelt sich offenbar Grant-Leon Ranos vom FC Bayern

Beim FC Bayern sah der Angreifer allem Anschein nach keine Perspektive mehr. Jetzt versucht er sich bei einem anderen Bundesligisten.

WAS IST PASSIERT? Borussia Mönchengladbach hat sich offenbar die Dienste von Regionalliga-Stürmer Grant-Leon Ranos vom FC Bayern gesichert. Das berichten mehrere Medien am Sonntag.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dass Grant-Leon Ranos den FC Bayern im Sommer verlassen wird, stand nach Informationen von GOAL und SPOX bereits seit vergangener Woche fest. Offen war nur noch, wohin der Torjäger der Bayern-Amateure wechseln würde. Nun hat sich offenbar Borussia Mönchengladbach mit dem Stürmer geeinigt. Das berichten sowohl derkickerals auch die Rheinische Post.

DAS BILD ZUR NEWS:

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Der Wechsel wurde noch nicht offiziell bestätigt, eine Vorstellung des Spielers könnte jedoch schon in der kommenden Woche erfolgen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Ranos spielt seit der U16 für den FC Bayern und erzielte in dieser Saison 20 Tore in 34 Spielen in der Regionalliga Bayern - gut genug für Rang vier der dortigen Torschützenliste. Der 19-Jährige kann im Sturm sowohl in der Mitte als auch auf den Flügeln eingesetzt werden.

Der Armenier gab darüber hinaus im März sein Debüt für die Nationalelf seines Landes und erzielte direkt zwei Tore beim 2:2 gegen Zypern.